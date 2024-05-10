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Скорочення робочої сили та зростання зарплат — оцінка ринку у 2024 році

10 травня 2024 14:38
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Робота та зарплати у 2024 році — українцям обіцяють більші доходи
Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні за два останні роки на ринку праці рівень робочої сили скоротився більш ніж на чверть. У 2024 році дефіцит кваліфікованих кадрів посилиться, а заробітні плати зростуть на 8%.

Про це повідомляє голова Фінансового комітету Данило Гетманцев, посилаючись на інфляційний звіт НБУ.

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Оцінка ринку праці під час війни

Гетманцев зауважив, що в останньому інфляційному звіті НБУ щодо стану ринку праці в Україні є хороші новини, проте через війну стан ринку праці залишається складним.

Він зазначив, що ринок праці під час воєнного стану має кілька знакових пунктів:

Покращення оцінки зайнятості

Нардеп повідомив, що оцінки зайнятості уперше за останній рік покращились. Згідно з опитуванням, що здійснюється на замовлення Національного банку, зайнятими себе назвали 49,3% респондентів, а до війни було 57%.

Зниження оцінки безробіття

Національний банк покращив оцінку безробіття за 2023 рік з 19% до 18,2%, а прогноз на поточний рік — з 16,2% до 14,2%. Проте це помітно вище, ніж було до війни (9,8%).

Зростання попиту на робочу силу

Зараз в країні зростає попит на робочу силу і, відповідно, сильніше відчувається дефіцит кваліфікованих кадрів. Рівень пропозиції робочої сили обмежує подальша міграція за кордон, мобілізація, повільна адаптація переселенців на нових місцях проживання та посилення диспропорцій на українському ринку праці. У підсумку це підживлює структурне безробіття. Відповідно до опитування, найбільший дефіцит кадрів відчувається у сферах, де "історично переважали чоловіки". Йдеться про транспорт, будівництво та добувну промисловість.

"Загалом кількість кандидатів на одне робоче місце у квітні 2024 року була меншою, ніж до повномасштабного вторгнення", — розповів голова комітету.

Зростання заробітних плат

В Україні через дефіцит робочої сили заробітні плати тепер зростають більшими темпами, що випереджає рівень зростання продуктивності праці.

Згідно з опитуваннями, майже ¾ підприємств планують підвищувати заробітну плату у 2024 році. За оцінками Національного банку, реальна зарплата зросте на 8,1% цьогоріч.

Загроза фізичного скорочення робочої сили

Ключовим викликом є фізичне скорочення робочої сили.  За оцінками Національного банку, минулого року робоча сила у віці 15–70 років серед цивільного населення знизилася більш як на чверть проти 2021 року.

"Майже половину цього скорочення забезпечило вибуття з робочої сили зовнішніх мігрантів (при цьому було враховано, що до 10% з них могли надалі працювати в Україні дистанційно)", — пояснив нардеп.

При цьому значну роль у скороченні відіграли:

  • мобілізація
  • демографічні втрати
  • окупація.

Також негативно вплинув перехід до економічно неактивного населення через труднощі з пошуком роботи для переселенців, необхідність догляду за іншими членами сім'ї, нестача навичок, потрібних на ринку праці.

"Скорочення участі в робочій силі було широкомасштабним за всіма регіонами в Україні, найвідчутніше — у регіонах з активними бойовими діями", — додав Гетманцев.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національне агентство з питань державної служби (НАДС) оприлюднило актуальну статистику з кількістю працюючих держслужбовців. Вона свідчить, що число вакантних місць продовжує зростати.

Також повідомлялося, що на ринку праці Польщі спостерігається підвищений попит на працівників у кількох сферах. Останнім часом дефіцит загострюється через відтік українців до інших країн Європи.

НБУ
зарплати
робота
Данило Гетманцев
ринок праці
роботодавці

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