Деньги на оборону — в НБУ отчитались о состоянии спецсчета

Платежная банковская карта. Фото: Freepik

В Национальном банке Украины (НБУ) рассказали о состоянии специального счета, открытого для сбора средств на нужды обороны. В частности, в апреле 2023 года на него поступило более 277 млн грн.

Об этом информирует пресс-центр НБУ.

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Спецсчет на нужды обороны

В Нацбанке отметили, что на специальном счете, открытом для поддержки сил обороны с 24 февраля 2022 года, остается более полутора миллиардов гривен.

"Информируем о состоянии специального счета для помощи силам обороны и счета Министерства социальной политики для гуманитарных нужд по состоянию на 1 мая. Остаток средств на спецсчете составляет более 1,6 млрд грн. За прошлый месяц на него поступило более 277 млн грн", — говорится в сообщении.

В общей сложности на спецсчет в Центробанке поступило почти 25,5 млрд грн в эквиваленте. С начала войны на нужды обороны перечислили около 24 млрд грн, в апреле — почти 355 млн грн.

В Нацбанке добавили, что перечислить средства на нужды обороны может любой желающий по ссылке.

Счет для гуманитарных нужд

Сумма средств на счету Министерства социальной политики Украины, который Нацбанк открыл для гуманитарных целей, составляет более 87,8 млн грн. В апреле на него поступило почти 5,6 млн грн.

В общей сложности для гуманитарной помощи пострадавшим от российской агрессии уже поступило более 845 млн грн.

Помочь украинцам, которые пострадали от войны, можно по этой ссылке.

Больше о помощи украинцам

Напомним, украинцы в мае текущего года получат право претендовать на новое единовременное пособие. Должен заработать закон №2980-IX, предусматривающий компенсацию за вред жизни и здоровью из-за военной российской агрессии некоторым категориям граждан.

Некоторые украинцы вправе оформить денежную помощь от Международной организации по миграции (МОМ). Это предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании между Министерством социальной политики и организацией.

Также писали, что неимущим украинцам, пострадавшим из-за войны, выплачивают новую международную помощь. Деньги можно получить от благотворительного фонда Dorcas (Доркас).

Ранее мы писали, что украинцам доступна новая гуманитарная помощь. Получить продукты питания, медикаменты и многое другое можно на портале Juravli.