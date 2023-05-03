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Спецрахунок на потреби оборони: у НБУ розповіли, скільки коштів надійшло у квітні

3 травня 2023 09:57
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Гроші на оборону — у НБУ відзвітували про стан спецрахунку
Платіжна банківська картка. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку України (НБУ) розповіли про стан спеціального рахунку, відкритого для збору коштів на потреби оборони. Зокрема, у квітні 2023 року на нього надійшло понад 277 млн грн.

Про це інформує пресцентр НБУ.

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Спецрахунок на потреби оборони

У Нацбанку зауважили, що на спеціальному рахунку, відкритому для підтримки сил оборони з 24 лютого 2022 року, залишається більше півтора мільярда гривень.

"Інформуємо про стан спеціального рахунку для допомоги силам оборони та рахунку Міністерства соціальної політики для гуманітарних потреб станом на 1 травня. Залишок коштів на спецрахунку становить понад 1,6 млрд грн. За минулий місяць на нього надійшло понад 277 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Загалом на спецрахунок в Центробанку надійшло майже 25,5 млрд грн в еквіваленті. З початку війни на потреби оборони перерахували близько 24 млрд грн, у квітні — майже 355 млн грн.

У Нацбанку додали, що перерахувати кошти на потреби оборони може кожен охочий за посиланням.

Рахунок для гуманітарних потреб

Сума коштів на рахунку Міністерства соціальної політики України, який Нацбанк відкрив для гуманітарних цілей, становить більш ніж 87,8 млн грн. У квітні на нього надійшло майже 5,6 млн грн.

Загалом для гуманітарної допомоги постраждалим від російської агресії вже надійшло понад 845 млн грн.

Допомогти українцям, які потерпають від війни, можна за цим посиланням.

Більше про допомогу українцям

Нагадаємо, українці у травні поточного року отримають право претендувати на нову одноразову грошову допомогу. Має запрацювати закон №2980-IX, який передбачає надання компенсації за шкоду життю та здоров’ю через військову російську агресію деяким категоріям громадян.

Деякі українці мають право оформити грошову допомогу від Міжнародної організації з міграції (МОМ). Це передбачено Меморандумом про взаєморозуміння між Міністерством соціальної політики України та організацією.

Також писали, що незаможним українцям, які постраждали через війну, виплачують нову міжнародну допомогу. Гроші можна отримати від благодійного фонду Dorcas (Доркас).

Раніше ми писали, що українцям доступна нова гуманітарна допомога. Отримати продукти харчування, медикаменти та багато іншого можна на порталі Juravli.

 

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