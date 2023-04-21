Цены в Украине — супермаркеты обновили стоимость сала и мяса

Работница супермаркета в мясном отделе. Фото: Freepik

В украинских супермаркетах после Пасхи изменилась стоимость многих продуктов. В частности, сало упало в цене, а разные виды мяса подорожали.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на портал Minfin.

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Стоимость сала

По информации портала, в марте домашнее сало стоило в среднем 180,88 грн. На 21 апреля, килограмм этого продукта продают за 179 грн.

Сильнее подешевело соленое сало — с 268,29 грн в марте до 263,10 грн в апреле. Дешевле всего его продают в супермаркетах Ашан — за 256,30 грн/кг.

Цена курятины

Курятина после Пасхальных праздников продолжила дорожать. Так, куриные бедра в марте стоили 104,47 грн/кг, а сейчас — 107,95 грн/кг. Дешевле всего продают в супермаркетах Варус — 103,90 грн/кг.

Килограмм куриных голеней в прошлом месяце стоил 74,90 грн/кг, а во второй половине апреля в среднем стоимость фактически не изменилась — 74,95 грн/кг. Варус продает за 74,90 грн/кг.

Подорожало и куриное филе со 141,70 грн/кг до 143,60 грн/кг. Наиболее доступно в Новусе — 139 грн/кг.

Стоимость свинины

Супермаркеты за месяц существенно подняли цены на все виды свинины. Максимально подорожал ошеек, из которого обычно готовят шашлык. В прошлом месяце продавали за 200,65 грн/кг, а сейчас — 247,19 грн/кг. Шашлычное мясо выросло в цене со 180,16 грн/кг до 195,06 грн/кг.

Килограмм грудинки подорожал со 170,97 грн/кг до 182,16 грн/кг. Дешевле всего стоит в Новусе — 174 грн/кг. Лопатка стоила в марте 162,37 грн/кг, а в апреле — 180,80 грн/кг. Минимально продают в Новусе — 144,99 грн/кг.

Подчеревок подорожал со 161,49 грн/кг до 180,96 грн/кг, а ребра — со 164,86 грн/кг до 173,71 грн/кг.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в марте 2023 года зафиксировали рекордный рост стоимости ряда овощей. Ценовой тренд на удорожание продолжается с начала года.

Также мы писали, что по прогнозу НБУ, в 2023 году рост потребительских цен в Украине замедлится до 18,7%. Инфляция будет снижаться и в последующие годы. А экономика будет полноценно восстанавливаться, прежде всего, благодаря ожидаемому уменьшению рисков безопасности.