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Супермаркети оновили вартість сала та м'яса: які ціни після Великодня

21 квітня 2023 13:45
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Ціни в Україні — супермаркети оновили вартість сала та м'яса
Працівниця супермаркету у м'ясному відділі. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В українських супермаркетах після Великодня змінилася вартість багатьох продуктів. Зокрема, сало впало в ціні, а різні види м'яса подорожчали.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на портал Minfin.

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Вартість сала

За інформацію порталу, у березні домашнє сало коштувало у середньому 180,88 грн. Станом на 21 квітня, кілограм цього продукту продають за 179 грн.

Сильніше подешевшало солоне сало — зі 268,29 грн у березні до 263,10 грн у квітні. Найдешевше його продають у супермаркетах Ашан — за 256,30 грн/кг.

Ціна курятини

Курятина після Великодніх свят продовжила дорожчати. Так, курячі стегна у березні коштували 104,47 грн/кг, а зараз — 107,95 грн/кг. Найдешевше продають у супермаркетах Варус — 103,90 грн/кг.

Кілограм курячих гомілок минулого місяця коштував 74,90 грн/кг, а в другій половині квітня у середньому вартість фактично не змінилась — 74,95 грн/кг. Варус продає за 74,90 грн/кг.

Подорожчало і куряче філе зі 141,70 грн/кг до 143,60 грн/кг. Найбільш доступне в Новусі — 139 грн/кг.

Вартість свинини

Супермаркети за місяць суттєво підняли ціни на всі види свинини. Максимально подорожчав ошийок, з якого зазвичай готують шашлик. Минулого місяця продавали за 200,65 грн/кг, а зараз — 247,19 грн/кг. Шашличне м'ясо зросло в ціні зі 180,16 грн/кг до 195,06 грн/кг.

Кілограм грудинки подорожчав з 170,97 грн/кг до 182,16 грн/кг. Найдешевше коштує у Новусі — 174 грн/кг. Лопатка коштувала у березні 162,37 грн/кг, а в квітні — 180,80 грн/кг. Мінімально продають у Новусі — 144,99 грн/кг.

Підчеревок подорожчав зі 161,49 грн/кг до 180,96 грн/кг, а ребра — зі 164,86 грн/кг до 173,71 грн/кг.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у березні 2023 року зафіксували рекордне зростання вартості низки овочів. Ціновий тренд на подорожчання триває з початку року.

Також ми писали, що за прогнозом НБУ, у 2023 році ріст споживчих цін в Україні сповільниться до 18,7%. Інфляція знижуватиметься і в наступні роки. А економіка повноцінно відновлюватиметься насамперед завдяки очікуваному зменшенню безпекових ризиків.

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