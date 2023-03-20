Цены на нефть - черное золото продолжает дешеветь

Стоимость "черного золота" снова снижается после падения на прошлой неделе

В понедельник, 20 марта, мировые цены на нефть продолжают бить рекорды. Стоимость "черного золота" снова снижается после падения на прошлой неделе, что стало самым значительным с лета 2022 года.

Об этом информирует MarketWatch.

Сколько стоит нефть

Как отмечается, котировки фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на май составляют 72,29 доллара за баррель, что на 0,68 доллара (на 0,9%) ниже стоимости на время закрытия последней сессии. Тогда контракты упали в цене на 1,73 доллара (на 2,3%) — до 72,97 доллара за баррель, что стало самым низким уровнем с 20 декабря прошлого года.

Стоимость фьючерсов на нефть WTI на апрель на онлайн-торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на 0,6 доллара (на 0,9%) — до 66,14 доллара за баррель. На предыдущей сессии цена снизилась на 1,61 доллара (на 2,4%), до 66,74 доллара за баррель, что является минимумом с 3 декабря 2022 года.

Сообщается, что всего пять дней нефть марки Brent обвалилась на 11,9%, а WTI — на 13%. Это считается самым большим недельным снижением с августа 2022 года для европейской нефти и с июня для американской.

Отрицательные тенденции на нефтяном рынке продиктованы опасениями, что кризисная ситуация в банковском секторе Соединенных Штатов грозит рецессией в американской экономике.

Что еще стоит знать

Напомним, в США очередному банку грозит банкротство. Акции калифорнийского First Republic Bank упали на 70% в последние несколько сессий на фоне новостей о крахе двух финучреждений в стране.

Также в Штатах закрыли очередное крупное финучреждение в попытке сдержать распространение банковского кризиса. Речь идет об одном из крупнейших кредиторов в криптоиндустрии — Signature Bank.

После краха одного из крупнейших банков США по объему активов Silicon Valley Bank (SVB), акции мирового финансового сектора потеряли 465 миллиардов долларов рыночной стоимости. Инвесторы опасаются вкладываться в облигации.

По словам экспертов, на украинском топливном рынке цены на бензин и дизель в марте 2023 года существенно не изменятся. Причинами этого является отсутствие факторов, способных дестабилизировать ситуацию.