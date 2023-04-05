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Мировые цены на нефть уверенно стремятся вверх: что говорят эксперты

5 апреля 2023 10:59
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на нефть уверенно устремляются вверх - что говорят эксперты
"Черное золото" дорожает три дня подряд
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

5 апреля мировые цены на нефть продолжают расти. Главной причиной трехдневного повышения стоимости "черного золота" являются новости о намерениях сократить запасы сырой нефти в США и уменьшение добычи по решению альянса производителей ОПЕК+.

Об этом информирует агентство Reuters.

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Как изменились цены на нефть

По данным агентства, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,5% до 85,39 доллара за баррель, американской нефти марки West Texas Intermediate — на 0,5%, до 81,11 доллара за баррель.

Как отмечают аналитики, рост произошел после того, как отраслевой отчет показал, что запасы сырой нефти в США упали около 4,3 млн баррелей в неделю в конце марта.

Также продолжают оказывать поддержку цене последние цели по сокращению поставок, установленные Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзниками, в частности россией (группа ОПЕК+).

"Энергетические трейдеры все еще переваривают неожиданное сокращение добычи ОПЕК+, и любые новости, предусматривающие, что рынок нефти останется еще более жестким, вызовут еще больший рост цен", добавляют аналитики.

Напомним, Саудовская Аравия и другие нефтепроизводители ОПЕК+ объявили о сокращении добычи на около 1,16 млн баррелей в сутки. Новые ограничения по добыче черного золота вступят в силу с мая текущего года, на фоне чего могут измениться цены.

Эксперты считают, что много импорта топлива в Украину составляет российское, которое прикрывается сертификатами о происхождении из других государств.

Также мы писали, что в Украине в ближайший месяц ценовая ситуация на рынке горючего не изменится даже на фоне посевной кампании. Рост спроса не будет ощутим из-за профицита горючего.

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