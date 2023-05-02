Тарифы на газ - поставщики обновили цены на май

Плита бытовая в Украине. Фото: Unplush

В Украине в конце апреля 2023 года истек срок действия годовых договоров на поставку природного газа бытовым потребителям от газоснабжающих компаний. Впрочем, газсбыты в мае обновили цены.

О новых расценках за газ на май сообщает профильное издание "Газправда".

Читайте также:

Обновленные годовые тарифы от газсбытов

В мае поставлять природный газ в рамках годового предложения предлагают девять компаний. Стоимость ресурса колеблется от 7,70 до 9,99 гривны за кубический метр.

Пять поставщиков предлагают газ дешевле 8 гривен. Расценки еще у четырех колеблются от 8,20 до 9,99 гривны за один кубометр.

Список украинских поставщиков газа для населения и цен в мае 2023 года:

Источник: Газправда

Тариф от Нафтогаза

При этом большинство украинских бытовых потребителей "голубого топлива", а именно около 98%, являются клиентами газоснабжающего предприятия "Нафтогаз Украины". Речь идет о 12,4 млн украинских домохозяйств. Компания в дальнейшем будет продавать газ по фиксированной цене 7,96 грн за кубометр в течение года, как и предусмотрено мораторием на повышение некоторых коммунальных услуг во время войны.

"Решение было принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине. При всей сложности ситуации мы продолжим держать цену топлива для наших граждан на довоенном уровне", — отметило руководство НАК "Нафтогаз Украины".

В стране действует мораторий на повышение стоимости коммунальных тарифов для населения на отдельные виды коммунуслуг. В частности, речь идет о поставках тепловой энергии, горячей воды и природному газу. Данные услуги не должны дорожать во время военного положения, а также полгода после окончания.

Убытки и долги Нафтогаза

Ранее эксперты не исключали, что в Украине повысят тарифы на природный газ после завершения отопительного сезона из-за сверхсложной финансовой ситуации в НАК "Нафтогаз".

Так, по словам председателя правления Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, по определенным оценкам, Нафтогаз нуждается в государственном бюджете 200 – 300 миллионов гривен.

Украинские потребители природного газа во время войны увеличили рекордные долги. В связи с этим государственная компания "Нафтогаз Украины" решила обратиться к услугам коллекторов.

Напомним, правительство планирует покрыть задолженность по жилищно-коммунальным услугам и убыткам предприятий репарациями России. Соответствующий законопроект №9236 зарегистрировали в Верховной Раде.

Также мы писали, что украинцам объяснили, почему в платежках за газ могут быть неактуальные объемы потребления и формируется задолженность. Чтобы этого избежать, нужно знать один немаловажный нюанс.