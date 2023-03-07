Торги на Prozorro — сколько получили бюджеты за время работы платформы

Наибольшую прибыль получили от продажи активов обанкротившихся банков

С 2016 года, начала работы "Прозорро.Продажи", онлайн-торги принесли 70 млрд грн в бюджеты разных уровней. Наибольшую прибыль получили от продажи активов обанкротившихся банков.

Об этом информирует пресс-центр "Прозорро.Продажи" в Facebook.

Какие направления наиболее популярны на Прозорро

Как отмечается, больше всего доходов организаторам за весь период работы системы принесли следующие направления:

распродажа активов обанкротившихся финучреждений (ФГВФЛ) — 25,09 млрд гривен;

банкротство — 13,7 млрд гривен;

малая приватизация — 13,15 млрд гривен;

распродажа имущества и активов — 10,15 млрд гривен;

распродажа спецразрешений на пользование недрами — 3,96 млрд гривен.

Самые дорогие лоты:

Днепровский металлургический комбинат — 9,17 млрд гривен;

гостиница "Днепр" — 1,11 млрд гривен;

спецразрешение на добычу нефти и газа — Площадь Майоровская — 1,1 млрд гривен.

Самый конкурентный аукцион в системе — продажа легкового автомобиля Skoda Octavia в 2021 году. За лот соревновалось 49 участников, а стартовая цена выросла с около 1 тыс. грн до 50 тыс. грн.

Что продают на ProZorro. Продажи

На Prozorro. Продажи торгуют практически всем. На платформе можно купить недвижимость, право пользования вагоном Укрзализныци, офисную технику, акции обанкротившегося предприятия, земельные участки и многое другое.

Напомним, депутаты Верховной Рады поддержали обнародование цен закупок для армии в электронной системе Prozorro. Законопроект №8381 о введении прозрачности в оборонных закупках был принят в целом.

Морской "Белгород-Днестровский порт" выставят на повторные торги по вдвое пониженной цене. Во время первого аукциона не нашлось покупателей.

Ранее Верховная Рада упростила приватизацию ряда государственных предприятий, имеющих многомиллионные налоговые долги. Такие объекты можно будет приобрести без согласия налоговых органов при уплате долга.

Также мы писали, что Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) после продажи морского торгового порта Усть-Дунайск готовится выставить на приватизацию очередной порт. На этот раз речь шла о Белгороде-Днестровском морпорте.