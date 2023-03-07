Торги на Prozorro — скільки отримали бюджети за час роботи платформи

Найбільший прибуток отримали від продажу активів збанкрутілих банків

Із 2016 року, початку роботи "Прозорро.Продажі", онлайн-торги принесли 70 млрд грн до бюджетів різних рівнів. Найбільший прибуток отримали від продажу активів збанкрутілих банків.

Про це інформує пресцентр "Прозорро.Продажі" у Facebook.

Які напрями найпопулярніші на Прозорро

Як зазначається, найбільше доходів організаторам за весь період роботи системи принесли такі напрямки:

розпродаж активів збанкрутілих фінустанов (ФГВФО) — 25,09 млрд гривень;

банкрутство — 13,7 млрд гривень;

мала приватизація — 13,15 млрд гривень;

розпродаж майна та активів — 10,15 млрд гривень;

розпродаж спецдозволів на користування надрами — 3,96 млрд гривень.

Найдорожчі лоти:

Дніпровський металургійний комбінат — 9,17 млрд гривень;

готель "Дніпро" — 1,11 млрд гривень;

спецдозвіл на видобуванням нафти та газу — Площа Майорівська — 1,1 млрд гривень.

Найконкурентніший аукціон у системі — продаж легкового автомобіля Skoda Octavia у 2021 році. За лот змагатися 49 учасників, а стартова ціна зросла з близько 1 тис. грн до 50 тис. грн.

Що продає ProZorro. Продажі

На Prozorro.Продажі торгують практично усім. На платформі можна купити нерухомість, право користування вагоном Укрзалізниці, офісну техніку, акції збанкрутілого підприємства, земельні ділянки та багато іншого.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради підтримали оприлюднення цін закупівель для армії в електронній системі Prozorro. Законопроєкт №8381 про запровадження прозорості в оборонних закупівлях ухвалили у цілому.

Морський "Білгород-Дністровський порт" виставлять на повторні торги за удвічі зниженою ціною. Під час першого аукціону не знайшлося покупців.

Раніше Верховна Рада спростила приватизацію низки державних підприємств, які мають багатомільйонні податкові борги. Такі об'єкти можна буде придбати без згоди податкових органів за умови сплати боргу.

Також ми писали, що Фонд державного майна України (ФДМУ) після продажу морського торговельного порту Усть-Дунайськ готується виставити на приватизацію черговий порт. Цього разу йшлося про Білгород-Дністровський морпорт.