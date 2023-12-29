Цены на алюминий и цветные металлы в Украине по состоянию на 29 декабря 2023

Выплавка металлов. Фото: 500px.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Переработка алюминия — это процесс превращения алюминиевого лома в новый материал. Алюминий занимает одно из ведущих мест среди материалов, подлежащих переработке. Этот металл может быть переработан многократно без потери качества, что делает его особенно привлекательным для пунктов приема металлолома. Таким образом, сдача алюминиевых отходов на переработку может стать достаточно выгодным источником дохода.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине в декабре.

Читайте также:

Интересные факты об алюминии

В 2022 году во всем мире было изготовлено около 300 миллиардов алюминиевых банок для напитков, что составляет примерно треть общего объема производства напитков. Еще примерно 20% напитков упаковывается в многослойные контейнеры с алюминиевым покрытием. Этот вид упаковки обычно используется для соков, молока и других продуктов питания.

Корунд представляет собой кристаллическую форму оксида алюминия, имеющую высокую степень жесткости. Его жесткость по шкале Мооса составляет 9, что всего на один балл меньше, чем у алмаза. Корунд находит применение в качестве абразивного материала в различных отраслях, таких как стоматология, строительство и ювелирная промышленность.

Алюминий применяется в создании инновационного материала, известного как "умная ткань". Этот уникальный материал получил название благодаря своей способности не только сохранять тепло, но и обеспечивать охлаждение. Эффект достигается за счет тонких слоев алюминия, нанесенных на поверхность ткани. Благодаря отличной теплопроводности алюминия, материал способен быстро поглощать и отдавать тепло.

Космический корабль НАСА "Орион" изготовлен из алюминия. Этот космический аппарат, предназначенный для исследования дальнего космоса, в значительной степени состоит из алюминиевых сплавов. По планам НАСА, на выполнение не менее 12 миссий "Артемида" планируется отправить шесть космических аппаратов. Целью программы является высадка первой женщины и следующего мужчины на Луне до 2024 года.

Алюминиевая фольга идеально подходит для хранения, поскольку алюминий способен блокировать влагу, бактерии, микроорганизмы, свет, кислород и другие газы. Именно по этой причине алюминиевая фольга широко используется как типичная упаковка для лекарства.

Как правильно сдавать алюминий в пункты приема

Цены на алюминий при сдаче в пункты приема вторсырья могут сильно изменяться и зависят от различных факторов, таких как наличие примесей в металле и его общее состояние. Электротехнические изделия из алюминия, такие как провода, кабели, распределительные щиты и реле являются наиболее ценными видами этого металла. Высокую прибыль также могут принести алюминиевые профили, в то время как обычная алюминиевая стружка и банки обычно имеют более низкую стоимость.

Чтобы максимизировать прибыль при сдаче алюминиевого лома, рекомендуется придерживаться нескольких основных шагов:

Классифицируйте алюминиевый лом в зависимости от его типа и состояния, поскольку разные виды алюминия имеют разную стоимость, что может повысить его ценность.

Очистите алюминиевый металлолом от ненужных примесей, таких как пластик или стекло, чтобы обеспечить чистоту материала и увеличить его стоимость.

Удалите изоляцию из кабелей и проводов, так как пластиковая или текстильная оболочка может увеличить вес материала на этапе приемки, повлияв на его оценку.

Старайтесь избавиться от следов коррозии из металла. Несмотря на стойкость алюминия к ржавчине, он все равно может содержать загрязнение от других материалов.

При возможности сдавайте алюминиевый лом оптом, поскольку многие пункты приема предоставляют более выгодные условия при сдаче большой партии металла.

Цены на алюминий в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 45 до 75 грн;

Винницкая область — от 40 до 55 грн;

Волынская область — 35 до 45 грн;

Днепропетровская область — от 40 до 55 грн;

Житомирская область — от 35 до 45 грн;

Закарпатская область — от 40 до 60 грн;

Запорожская область — от 50 до 80 грн;

Ивано—Франковская область — от 30 до 45 грн;

Кировоградская область — от 35 до 50 грн;

Львовская область — от 40 до 50 грн;

Николаевская область — от 40 до 50 грн;

Одесская область — от 45 до 55 грн;

Полтавская область — от 35 до 40 грн;

Ровенская область — от 30 до 40 грн;

Сумская область — от 35 до 45 грн;

Тернопольская область — от 30 до 40 грн;

Харьковская область — от 45 до 75 грн;

Хмельницкая область — от 30 до 40 грн;

Черкасская область — от 30 до 40 грн;

Черновицкая область — от 30 до 40 грн;

Черниговская область — от 30 до 40 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди в Украине в декабре. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и нержавеющей стали в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на чермет , латунь и золото в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.