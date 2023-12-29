Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 29 грудня 2023

Виплавка металів. Фото: 500px.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Переробка алюмінію — це процес перетворення алюмінієвого брухту на новий матеріал. Алюміній займає одне з провідних місць серед матеріалів, що підлягають переробці. Цей метал може бути перероблений багаторазово без втрати якості, що робить його особливо привабливим для пунктів прийому металобрухту. Таким чином, здавання алюмінієвих відходів на переробку може стати досить вигідним джерелом доходу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг алюмінію в Україні у грудні.

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Цікаві факти про алюміній

У 2022 році у всьому світі було виготовлено приблизно 300 мільярдів алюмінієвих банок для напоїв, що становить приблизно третину загального обсягу виробництва напоїв. Ще приблизно 20% напоїв пакується в багатошарові контейнери з алюмінієвим покриттям. Цей вид упаковки зазвичай застосовується для соків, молока та інших продуктів харчування.

Корунд являє собою кристалічну форму оксиду алюмінію, що має високу міру жорсткості. Його жорсткість за шкалою Мооса становить 9, що всього на один бал менше, ніж у алмазу. Корунд знаходить застосування як абразивний матеріал у різних галузях, таких як стоматологія, будівництво та ювелірна промисловість.

Алюміній застосовується у створенні інноваційного матеріалу, відомого як "розумна тканина". Цей унікальний матеріал отримав назву завдяки своїй здатності не лише зберігати тепло, а й забезпечувати охолодження. Ефект досягається за рахунок тонких шарів алюмінію, нанесених на поверхню тканини. Завдяки чудовій теплопровідності алюмінію, матеріал здатний швидко поглинати та віддавати тепло.

Космічний корабель НАСА "Оріон" виготовлений із алюмінію. Цей космічний апарат, призначений для дослідження далекого космосу, значною мірою складається з алюмінієвих сплавів. За планами НАСА, на виконання не менш як 12 місій "Артеміда" планується відправити шість космічних апаратів. Метою програми є висадка першої жінки та наступного чоловіка на Місяці приблизно до 2024 року.

Алюмінієва фольга ідеально підходить для зберігання, оскільки алюміній здатний блокувати вологу, бактерії, мікроорганізми, світло, кисень та інші гази. Саме з цієї причини алюмінієва фольга широко використовується як типова упаковка для ліків.

Як правильно здавати алюміній в пункти прийому

Ціни на алюміній при здачі в пункти прийому вторинної сировини можуть сильно змінюватись і залежать від різних факторів, таких як наявність домішок у металі та його загальний стан. Електротехнічні вироби з алюмінію, такі як дроти, кабелі, розподільні щити та реле, є найбільш цінними видами цього металу. Високий прибуток також можуть принести алюмінієві профілі, тоді як звичайна алюмінієва стружка та банки зазвичай мають нижчу вартість.

Щоб максимізувати прибуток при здачі алюмінієвого брухту, рекомендується дотримуватися кількох основних кроків:

Класифікуйте алюмінієвий брухт залежно від його типу та стану, оскільки різні види алюмінію мають різну вартість, що може підвищити його цінність.

Очистіть алюмінієвий металобрухт від непотрібних домішок, таких як пластик чи скло, щоб забезпечити чистоту матеріалу та збільшити його вартість.

Видаліть ізоляцію з кабелів та проводів, оскільки пластикова або текстильна оболонка може збільшити вагу матеріалу на етапі приймання, вплинувши на його оцінку.

Намагайтеся позбавитися слідів корозії з металу. Незважаючи на стійкість алюмінію до іржі, він все одно може містити забруднення від інших матеріалів.

При можливості здавайте алюмінієвий брухт оптом, оскільки багато пунктів прийому надають вигідніші умови при здаванні великої партії металу.

Ціни на алюміній в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 45 до 75 грн;

Вінницька область — від 40 до 55 грн;

Волинська область — 35 до 45 грн;

Дніпропетровська область — від 40 до 55 грн;

Житомирська область — від 35 до 45 грн;

Закарпатська область — від 40 до 60 грн;

Запорізька область — від 50 до 80 грн;

Івано-Франківська область — від 30 до 45 грн;

Кіровоградська область — від 35 до 50 грн;

Львівська область — від 40 до 50 грн;

Миколаївська область — від 40 до 50 грн;

Одеська область — від 45 до 55 грн;

Полтавська область — від 35 до 40 грн;

Рівненська область — від 30 до 40 грн;

Сумська область — від 35 до 45 грн;

Тернопільська область — від 30 до 40 грн;

Харківська область — від 45 до 75 грн;

Хмельницька область — від 30 до 40 грн;

Черкаська область — від 30 до 40 грн;

Чернівецька область — від 30 до 40 грн;

Чернігівська область — від 30 до 40 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді в Україні у грудні. Цей метал можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та нержавіючої сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний і дорогоцінний метал, що відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чермет, латунь та золото в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.