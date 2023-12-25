Ціни на кольорові метали та латунь в Україні станом на 25 грудня 2023

Обробка металу. Фото: axatec.de

Латунь — це сплав міді та цинку, що має важливе історичне значення і залишається актуальним в сучасному світі завдяки своїй високій твердості та зручності обробки. Походження латуні сягає епохи неоліту, але й нині цей метал широко використовується завдяки своїм властивостям, таким як корозійна стійкість і низький опір тертя. Латунь застосовується в різних галузях, а сучасні технології дозволяють обробляти майже 90% всіх латунних сплавів, що сприяє ефективній переробці матеріалу. Переробка латуні має додаткові переваги, такі як збереження природних ресурсів, зменшення забруднення довкілля та зниження витрат на виробництво нових виробів. Це важливий крок у напрямку сталого виробництва та використання матеріалів. Тому здача латунних виробів до пунктів прийому металобрухту може призвести до значного фінансового зростання.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у грудні.

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Цікаві факти про латунь

Латунь більш піддатлива до обробки, ніж бронза чи цинк. Відносно низька температура плавлення латуні (від 900 до 940 °C залежно від складу) та її характеристики роблять цей сплав відносно легким матеріалом для лиття. Змінюючи пропорції міді та цинку, можна змінювати властивості латуні, дозволяючи отримувати тверді та м'які латуні.

Висока ковкість і оброблюваність, відносно хороша стійкість до корозії, а також гарні акустичні властивості, зробили латунь популярним металом для виготовлення духових музичних інструментів, акустичні резонатори яких складаються з довгих, відносно вузьких трубок, часто складених або згорнутих в спіраль для компактності. Срібло та його сплави і навіть золото використовувалися для виготовлення з тих самих причин, але латунь — найбільш економічний вибір.

З 13 по 17 століття Європі монументальні латунні вироби використовувалися для шанування померлих. На поверхню гробниці вставлялися гравіровані мідні пластини із зображенням померлого і часто оздоблювалися написами, геральдичними знаками та іншими малюнками, що відповідають життю та обставинам людини.

Загальна світова потреба в цинку для виготовлення латуні становить в даний час близько 2,1 млн т. При цьому у виробництві використовується 1 млн т первинного цинку, 600 тис. т цинку, отриманого з відходів власного виробництва, та 0,5 млн т вторинної сировини. Таким чином, понад 50 % цинку, що використовується у виробництві латуні, одержують з відходів.

Завдяки м'якості та пластичності цей сплав затребуваний у ювелірному виробництві. Як правило, для виготовлення браслетів, підвісок, каблучок та інших ювелірних прикрас, а також для карбування ювілейних монет, медалей та пам'ятних знаків використовують двокомпонентні латунні сплави, в яких міститься мідь та цинк. До таких сплавів відноситься томпак — сплав, що складається з 3/4 міді та 1/4 цинку, жовта латунь (68 % міді та 32 % цинку) та зелена латунь (60 % міді та 40 % цинку). Також із двокомпонентних сплавів з великим вмістом міді роблять змійовики та капілярні трубки радіаторів, теплообмінників та іншої апаратури.

Як правильно здавати латунь в пункти прийому вторсировини

Латунь і бронза є сплавами, що використовуються для виготовлення різних компонентів, предметів інтер'єру та інших виробів. На перший погляд вони можуть здатися дуже схожими, проте суттєві відмінності у їх структурі та властивостях впливають на їхню вартість. Тому при здачі металевого брухту на переробку важливо визначити, з яким металом ви маєте справу, щоб уникнути неприємних сюрпризів у процесі приймання.

Підготовка латуні перед здаванням у пункти прийому вторинної сировини необхідна для отримання максимальної ціни. Ось що слід зробити:

Переконайтеся, що латунні вироби, які ви хочете віднести у пункти прийому вторсировини, не містять сторонніх матеріалів, таких як пластик, гума, дерево та інші неметалеві елементи. За наявності накипу, окислення або забруднень, які можуть вплинути на якість сировини, рекомендується видалити їх за допомогою щітки, абразивних засобів або спеціальних металевих очищувачів. За наявності різноманітних видів брухту, розділіть його на категорії відповідно до вимог приймального пункту, наприклад, розділіть шматкові відходи, змішаний брухт, стружку тощо. Це спростить процес приймання та оцінки ціни. Якщо латунь представлена у вигляді довгих або великих деталей, які можна розрізати на дрібніші шматки без шкоди якості, такий підхід може підвищити ефективність переробки та збільшити вартість матеріалу під час прийому металобрухту.

Ціни на латунь в Україні

Середні ціни по областях України за 1 кг латуні, згідно з оголошеннями пунктів прийому брухту, а також залежно від виду та стану брухту:

Київська область — від 120 до 170 грн;

Вінницька область — від 80 до 120 грн;

Волинська область — від 80 до 90 грн;

Дніпропетровська область — від 110 до 130 грн;

Житомирська область — від 120 до 140 грн;

Закарпатська область — від 80 до 90 грн;

Запорізька область — від 120 до 140 грн;

Івано-Франківська область — від 90 до 110 грн;

Кіровоградська область — від 80 до 100 грн;

Львівська область — від 1250 до 145 грн;

Миколаївська область — від 130 до 150 грн;

Одеська область — від 1300 до 150 грн;

Полтавська область — від 140 до 160 грн;

Рівненська область — від 70 до 90 грн;

Сумська область — від 90 до 120 грн;

Тернопільська область — від 90 до 100 грн;

Харківська область — від 140 до 160 грн;

Хмельницька область — від 130 до 150 грн;

Черкаська область — від 70 до 90 грн;

Чернівецька область — від 80 до 110 грн;

Чернігівська область — від 110 до 140 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді та алюмінію в Україні у грудні. Цей метал можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та нержавіючої сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний і дорогоцінний метал, що відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на золото та чермет в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.