Цены на алюминий в Украине 2 января 2023

Отливка металла. Фото: bilibili.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Алюминий — второй по распространенности элемент в земной коре после кислорода. Этот металл обладает легкостью, прочностью и стойкостью к коррозии. Такие характеристики делают его уникальным материалом, широко используемым в различных областях, таких как строительство, электроника, транспортное машиностроение, производство автомобильных кузовов и упаковка. Кроме того, алюминий является одним из наиболее подверженных переработке в мире материалов, причем процесс его переработки требует всего 5% энергии, необходимой для производства первичного алюминия.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине в январе.

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Интересные факты об алюминии

Приблизительно треть всех напитков, представленных на рынке розничной торговли, расфасовывается в алюминиевые банки. Эти банки отличаются легкостью и прочностью, что обеспечивает удобство их транспортировки и хранения. Их герметичность также способствует сохранению напитков свежими и вкусными. Кроме того, алюминиевые банки подвергаются легкой переработке, что способствует охране окружающей среды.

Корунд, или оксид алюминия, представляет собой твердую, прозрачную или полупрозрачную кристаллическую форму алюминиевого оксида. Этот минерал является одним из самых распространенных в земной коре. При нагревании до 2200 градусов оксид алюминия плавится, образуя расплав, который после охлаждения кристаллизуется, создавая искусственный сапфир.

Вплоть до середины XIX века алюминий был редким и дорогостоящим металлом, производство которого осуществлялось электролизом оксида алюминия — высокоэнергозатратным процессом. Это делало алюминий более ценным, чем золото, и приводило к его использованию преимущественно в популярных ювелирных изделиях в викторианской Англии.

Алюминий является основой для многих сплавов, поскольку обладает высокой химической активностью. Медь, марганец, кремний и цинк являются наиболее распространенными легирующими элементами, улучшающими свойства алюминия, такие как прочность, жесткость, жаропрочность и коррозионностойкость.

Отличная отражательная способность алюминия — его коэффициент отображения около 95% — позволяет использовать металл для изготовления зеркал.

Как правильно сдавать алюминий в пункты приема

Стоимость алюминия при сдаче в пункты приема вторичного сырья зависит от содержания примесей и общего состояния металла. К примеру, электротехническая алюминиевая продукция, такая как провода, кабели, распределительные щиты и реле, считается наиболее ценной. Также высокую прибыль могут дать алюминиевые профили.

Кроме того, обычная алюминиевая стружка и алюминиевые банки обычно оцениваются ниже.

Для максимизации прибыли от сдачи алюминиевого лома важно уделять внимание состоянию материала. Различные виды алюминия имеют свои стандарты качества и внешнего вида, на которые следует обратить внимание.

Вот несколько общих рекомендаций по подготовке алюминиевого лома к сдаче:

Классифицируйте алюминиевый лом по типу и состоянию, чтобы получить более высокие цены, учитывая разную стоимость разных видов алюминия.

Очистите алюминиевый металлолом от ненужных примесей, таких как пластик или стекло, чтобы повысить вероятность получения более высокой цены.

Избавьтесь от изоляции на кабелях и проводах, поскольку чистый металл оценивается выше и изоляция может увеличить общий вес, влияющий на оценку металла.

Устраните следы коррозии, поскольку, несмотря на стойкость к ржавчине, алюминий может сохранять загрязнение от других материалов.

Рассмотрите возможность сдачи алюминиевого лома оптом, поскольку многие пункты приема предоставляют более выгодные условия оптовым поставщикам. Накопление лома перед сдачей оптом может быть более выгодным.

Цены на алюминий в Украине.

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 40 до 45 грн

Винницкая область — от 35 до 45 грн

Волынская область — 40 до 45 грн

Днепропетровская область — от 45 до 50 грн

Житомирская область — от 40 до 45 грн

Закарпатская область — от 35 до 40 грн

Запорожская область — от 45 до 50 грн

Ивано—Франковская область — от 30 до 35 грн

Кировоградская область — от 40 до 45 грн

Львовская область — от 40 до 45 грн

Николаевская область — от 40 до 45 грн

Одесская область — от 45 до 50 грн

Полтавская область — от 45 до 50 грн

Ровенская область — от 40 до 45 грн

Сумская область — от 40 до 45 грн

Тернопольская область — от 35 до 45 грн

Харьковская область — от 40 до 45 грн

Хмельницкая область — от 35 до 45 грн

Черкасская область — от 40 до 45 грн

Черновицкая область — от 40 до 45 грн

Черниговская область — от 45 до 50 грн

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди в Украине в декабре. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и нержавеющей стали в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на чермет, латунь и золото в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.