Ціни на алюміній в Україні 2 січня 2023

Відливання металлу. Фото: bilibili.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Алюміній — другий за поширеністю елемент у земній корі після кисню. Цей метал має легкість, міцність і стійкість до корозії. Такі характеристики роблять його унікальним матеріалом, що широко використовується в різних областях, таких як будівництво, електроніка, транспортне машинобудування, виробництво автомобільних кузовів та упаковка. Крім того, алюміній є одним з матеріалів, що найбільш піддаються переробці у світі, причому процес його переробки вимагає всього 5% енергії, необхідної для виробництва первинного алюмінію.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг алюмінію в Україні у січні.

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Цікаві факти про алюміній

Приблизно третина всіх напоїв, представлених над ринком роздрібної торгівлі, розфасовується в алюмінієві банки. Ці банки відрізняються легкістю та міцністю, що забезпечує зручність їх транспортування та зберігання. Їхня герметичність також сприяє збереженню напоїв свіжими та смачними. Крім того, алюмінієві банки піддаються легкій переробці, що сприяє охороні навколишнього середовища.

Корунд, або оксид алюмінію, є твердою, прозорою або напівпрозорою кристалічною формою алюмінієвого оксиду. Цей мінерал є одним із найпоширеніших у земній корі. При нагріванні до 2200 градусів оксид алюмінію плавиться утворюючи розплав, який після охолодження кристалізується, створюючи штучний сапфір.

Аж до середини XIX століття алюміній був рідкісним і дорогим металом, виробництво якого здійснювалося електролізом оксиду алюмінію — високоенерговитратним процесом. Це робило алюміній більш цінним, ніж золото, і призводило до його використання переважно у ювелірних виробах, що користуються популярністю у вікторіанській Англії.

Алюміній є основою для багатьох сплавів, оскільки має високу хімічну активність. Мідь, марганець, кремній та цинк є найбільш поширеними легуючими елементами, що покращують властивості алюмінію, такі як міцність, жорсткість, жароміцність та стійкість до корозії.

Відмінна відбивна здатність алюмінію - його коефіцієнт відображення близько 95% - дозволяє використовувати метал для виготовлення дзеркал.

Як правильно здавати алюміній в пункти прийому

Вартість алюмінію при здачі до пунктів прийому вторинної сировини залежить від вмісту домішок та загального стану металу. Наприклад, електротехнічна алюмінієва продукція, така як дроти, кабелі, розподільні щити та реле, вважається найбільш цінною. Також високий прибуток можуть дати алюмінієві профілі.

З іншого боку, звичайна алюмінієва стружка та алюмінієві банки зазвичай оцінюються нижче.

Для максимізації прибутку від здачі алюмінієвого брухту важливо приділяти увагу стану матеріалу. Різні види алюмінію мають свої стандарти якості та зовнішнього вигляду, на які слід звернути увагу.

Ось кілька загальних рекомендацій щодо підготовки алюмінієвого брухту до здачі:

Класифікуйте алюмінієвий брухт за типом та станом, щоб отримати більш високі ціни, враховуючи різну вартість різних видів алюмінію.

Очистіть алюмінієвий металобрухт від непотрібних домішок, таких як пластик чи скло, щоб підвищити ймовірність отримання вищої ціни.

Позбавтеся ізоляції на кабелях та проводах, оскільки чистий метал оцінюється вище, і ізоляція може збільшити загальну вагу, що впливає на оцінку металу.

Усуньте сліди корозії, оскільки, незважаючи на стійкість до іржі, алюміній може зберігати забруднення від інших матеріалів.

Розгляньте можливість здачі алюмінієвого брухту оптом, оскільки багато пунктів прийому надають вигідніші умови оптовим постачальникам. Накопичення брухту перед здаванням оптом може бути вигіднішим.

Ціни на алюміній в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 40 до 45 грн

Вінницька область — від 35 до 45 грн

Волинська область — 40 до 45 грн

Дніпропетровська область — від 45 до 50 грн

Житомирська область — від 40 до 45 грн

Закарпатська область — від 35 до 40 грн

Запорізька область — від 45 до 50 грн

Івано-Франківська область — від 30 до 35 грн

Кіровоградська область — від 40 до 45 грн

Львівська область — від 40 до 45 грн

Миколаївська область — від 40 до 45 грн

Одеська область — від 45 до 50 грн

Полтавська область — від 45 до 50 грн

Рівненська область — від 40 до 45 грн

Сумська область — від 40 до 45 грн

Тернопільська область — від 35 до 45 грн

Харківська область — від 40 до 45 грн

Хмельницька область — від 35 до 45 грн

Черкаська область — від 40 до 45 грн

Чернівецька область — від 40 до 45 грн

Чернігівська область — від 45 до 50 грн

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді в Україні у грудні. Цей метал можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та нержавіючої сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний і дорогоцінний метал, що відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чермет, латунь та золото в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.