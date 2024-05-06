Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 6 мая 2024 года

Отливка металла. Фото: crmining.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Алюминий является важным материалом, необходимым для разных отраслей экономики и промышленности. Благодаря своему оптимальному сочетанию низкого веса и высокой прочности, металл широко используется в авиационной и автомобильной промышленности, а также в строительстве. Кроме того, алюминий активно применяется при производстве упаковочных материалов, электротехнического оборудования и медицинских изделий. Важно отметить, что алюминий легко подвергается вторичной переработке и утилизации, что способствует снижению нагрузки на окружающую среду и созданию дополнительных источников дохода.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине в мае.

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Интересные факты об алюминии

Алюминий обладает отличными отражательными свойствами. Однако при длительном воздействии солнечной радиации его поверхность может подвергаться износу. Однако существует метод, который может предотвратить такую деградацию. Анодирование алюминия позволяет формировать на его поверхности защитный слой оксида, препятствующий разрушительному воздействию солнечных лучей.

Алюминий имеет низкий удельный вес, высокую стойкость к коррозии, легкость обработки и формовки, отличную электро- и теплопроводность, а также выдающиеся отражательные характеристики. Кроме того, он не влияет на живые организмы, имеет длительный срок службы и подвергается многократной переработке. Этот разносторонний набор полезных свойств открывает огромные возможности для производителей и дизайнеров из разных промышленных отраслей при создании алюминиевой продукции.

Процесс вторичной переработки алюминиевых отходов намного энергоэффективнее производства алюминия из первичного сырья. Утилизация алюминиевых продуктов по истечении срока службы позволяет значительно экономить энергетические ресурсы. Вдобавок, переработка даже одной алюминиевой банки способна сократить потребление энергии, эквивалентную работе 100-ваттной лампы накаливания в течение четырех часов. Такая энергоэффективность делает вторичную переработку алюминия очень привлекательной как с экономической, так и с экологической точки зрения.

В XIX веке алюминий считался изысканным и драгоценным металлом. Наполеон III, первый президент Второй Французской республики, при приеме почетных гостей предпочитал сервировать стол алюминиевой посудой и столовыми приборами. В то время как для всех остальных гостей использовались менее дорогие золотые и серебряные изделия. Это подчеркивало особый статус высокопоставленных и уважаемых лиц, почетных гостей во время трапезы с главой государства. Ценность алюминия объяснялась сложностью его получения из доступных к тому времени природных соединений.

Возведение Эмпайр-стейт-билдинг в США в период с 1930 по 1932 год ознаменовало начало широкого использования алюминия и алюминиевых сплавов в строительстве высотных зданий. В конструкции этого небоскреба использовались различные алюминиевые элементы и готовые конструкции, включая внутренние перегородки и опорные узлы. Алюминий также был использован при создании знаменитого шпиля, ставшего одним из символов Нью-Йорка.

Как формируются цены на металл в Украине

По мнению экономиста Андрея Новака, на сегодняшний день основными факторами, влияющими на стоимость металла в Украине, являются логистика, а также цены на энергоресурсы и сырье, включая уголь. По его словам, логистика составляет от 20 до 25 процентов себестоимости продукции.

Эксперт также отметил, что российское вторжение сильно повлияло на металлургическую промышленность Украины.

"Российская война против Украины нанесла очень большие потери экономике. Наибольшие потери получил именно металлургический сектор — на уровне энергетического. Во временную оккупацию и фактически полное уничтожение попали именно металлургические заводы на востоке и юге Украины. Наибольшие потери — это завод имени Ильича и "Азовсталь "Во временно оккупированном Мариуполе. Они занимали наибольшую долю производства металла в Украине", — отметил Новак.

Цены на алюминий в Украине в мае

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 40 до 60 грн;

Винницкая область — от 40 до 60 грн;

Волынская область — 45 до 60 грн;

Днепропетровская область — от 50 до 70 грн;

Житомирская область — от 40 до 55 грн;

Закарпатская область — от 35 до 55 грн;

Запорожская область — от 45 до 70 грн;

Ивано-Франковская область — от 40 до 65 грн;

Кировоградская область — от 45 до 55 грн;

Львовская область — от 35 до 55 грн;

Николаевская область — от 45 до 60 грн;

Одесская область — от 40 до 65 грн;

Полтавская область — от 35 до 50 грн;

Ровенская область — от 40 до 60 грн;

Сумская область — от 30 до 45 грн;

Тернопольская область — от 40 до 55 грн;

Харьковская область — от 45 до 70 грн;

Хмельницкая область — от 35 до 50 грн;

Черкасская область — от 50 до 65 грн;

Черновицкая область — от 40 до 55 грн;

Черниговская область — от 40 до 60 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в мае. Еще мы собрали цены на медь, золото и латунь.

Также мы писали, что большинство украинских беженцев в Германии остаются без работы — это касается значительного количества трудоспособного населения от 15 до 65 лет. Многие украинцы отмечают, что помощь, которую они получают от социальной службы, "очень хорошая" и ее хватает на жизнь.