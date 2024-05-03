Ціна за 1 г золота в Україні станом на 3 травня 2024 року

Золоті зливки. Фото: mathrubhumi.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Сьогодні золото продовжує збільшувати свою популярність. Інвестори звертають на нього увагу через постійне зростання ціни. Крім того, золото відіграє ключову роль як засіб збереження капіталу та захищає заощадження від інфляції та фінансових потрясінь. Воно є важливим резервним активом для урядів та центральних банків, а також знаходить широке застосування у різних галузях промисловості. Отримання позики під заставу золота — це простий і швидкий спосіб отримати гроші в потрібний момент.

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Цікаві факти про золото

Золоті самородки зазвичай перебувають у граніті та кварці, а також навіть можуть прокладатися смугами чи прожилками в інших типах гірських порід. У міру того, як земля оголюється, золото розпадається на дрібніші шматочки та часто змивається і потрапляє у струмки та річки. Наприкінці 1800-х років золото викликало величезну міграцію до Каліфорнійського регіону на заході США. Більша його частина була знайдена або в річищах гірських річок, або в печерах і гірських тріщинах.

Попри багаторічні чутки про те, що за правильних умов золото може зібратися у великі самородки, ця ідея була повністю відкинута у 2007 році. На основі досліджень з аналізу австралійських самородків стало ясно, що природне золото існує тільки у вигляді фрагментів та жил, які спочатку були створені глибоко під землею, піддаючись високій температурі та величезному тиску.

Коли золотий самородок знаходиться у природній формі, його чистота зазвичай варіюється від 20 до 22 каратів (тобто від 83 до 92 відсотків). Самородки вищої чистоти, мабуть, зазвичай знаходять південній півкулі, у таких місцях, як Австралія та Південно-Східна Азія. Водночас самородки нижчої якості, як правило, знаходяться далеко на півночі, в таких місцях, як Аляска та Канада.

Попри те, що на поверхні суші було видобуто значну кількість золота, на дні океану, за оцінками, його у вісім разів більше, ніж на суші. Проблема полягає в тому, щоб знайти його під водою океану. Протягом століть вартість дайвінгу була непомірно високою, що робило ці зусилля непрактичними. Проте останніми роками технологічні досягнення дозволяють дедалі краще сягати дна океану, і це відкриває більше можливостей для додаткового видобутку цього дорогоцінного металу.

Хоча золото згадується на десятки тисяч років раніше, перші знайдені прикраси, зроблені руками людини, датуються лише 3500 роком до нашої ери. При цьому археологи знають, що металеве золото у природній формі існує набагато довше, знаходячи його шматочки на інструментах та у робочих ямах неолітичних стоянок.

Як найдорожче здати золото у ломбард

Послуги ломбардів в Україні доступні кожному повнолітньому громадянину, який бажає отримати позику під заставу своїх золотих виробів або просто продати їх. Однак ціни на золото в ломбардах зазвичай нижчі, ніж у ювелірних магазинах, оскільки вони ґрунтуються виключно на вартості металу, і не включають оплату праці ювеліра, який створив виріб.

Ломбарди приймають золоті вироби з дорогоцінним камінням, але оцінюють їх лише за вагою золота. Наявність проби на виробі немає значення, оскільки працівники ломбарду самостійно проводять перевірку якості металу.

Майже всі золоті вироби можна здати до ломбарду, проте є винятки: самородки, зубні протези, дорогоцінні металеві відходи, сусальне золото, ордени та медалі, золоті деталі з лабораторій та напівфабрикати для виготовлення ювелірних виробів.

Якщо ви плануєте продати прикрасу, а не закласти її, краще попередити про це заздалегідь, щоб отримати вигідніший тариф. Також рекомендується чистити золоті вироби від бруду.

Ціни на золото у різних ломбардах можуть відрізнятися, тому перед продажем рекомендується порівняти пропозиції різних установ. І не забудьте взяти із собою паспорт для підтвердження повноліття.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2 894,68 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 2 886,00 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2 865,73 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 954,29 грн/грам.

375 проба: 1 074,65 грн/грам.

500 проба: 1 432,87 грн/грам.

583 проба: 1 670,72 грн/грам.

585 проба: 1 676,45 грн/грам.

750 проба: 2 149,30 грн/грам.

900 проба: 2 579,16 грн/грам.

916 проба: 2 625,01 грн/грам.

958 проба: 2 745,37 грн/грам.

999 проба: 2 862,86 грн/грам.

999,9 проба: 2 865,44 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 940 грн/грам.

375 проба: 1 153,20 грн/грам.

500 проба: 1 537 грн/грам.

583 проба: 1 789.33 грн/грам.

585 проба: 1 792,50 грн/грам.

750 проба: 2 282,67 грн/грам.

900 проба: 2 768.8грн/грам.

916 проба: 2 773.4 грн/грам.

958 проба: 3 059,67 грн/грам.

999 проба: 3 150 грн/грам.

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