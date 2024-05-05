Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 5 травня 2024 року

Виплавка металу. Фото: businessinsider.de

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь – чудовий і корисний метал, який можна знайти в будинку як у чистому вигляді, так і в хімічних сполуках. Вона присутня у мобільних телефонах, водопровідних системах і навіть в організмі людини. Через високий попит на цей метал у різних промислових секторах, пункти приймання брухту раді прийняти мідні вироби за вигідними цінами.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у травні.

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Цікаві факти про мідь

Мідь — ефективний антибактеріальний матеріал. Завдяки своїй здатності знищувати бактерії на поверхні вона може бути гарним засобом забезпечення стерильності в різних приміщеннях. Антибактеріальний ефект міді проявляється завдяки виділенню нею іонів при взаємодії з вологою. Вони руйнують клітинні мембрани бактерій, що створює несприятливе середовище для розвитку бактерій на поверхні, а також каталітичному впливу міді, що сприяє утворенню активних форм кисню, що знищують бактерії.

Мідь є важливим мікроелементом, необхідним для нормального функціонування людського організму. Вона утворює сполуки з більш ніж 300 ферментами, які виконують важливу роль у різних метаболічних процесах.

Мідь у природі частіше зустрічається у вигляді самородків, ніж золото, срібло і навіть залізо. Вона може набувати форми самородків, руд та різних сполук, таких як сульфіди та оксиди. Самородки міді бувають різних форм: кубічні, призматичні, неправильні. Їхні розміри можуть варіюватися від кількох міліметрів до кількох метрів у діаметрі.

В ювелірній індустрії широко використовуються мідні сплави із золотом. Це дозволяє підвищити стійкість виробів до деформацій та зношування. Чисте золото характеризується м'якістю та схильністю до деформацій та подряпин, у той час, як сплави з вмістом до 25% міді забезпечують відмінну міцність та зносостійкість.

За обсягом світового виробництва та споживання мідь посідає третє місце після заліза та алюмінію. Так, у 2022 році обсяг світового виробництва міді становив близько 20 мільйонів тонн, а світове споживання наблизилося до 22 мільйонів тонн. Основними виробниками міді є Чилі, Китай, Перу, США та Австралія, тоді як основними споживачами виступають Китай, США, Японія, Німеччина та Південна Корея.

Яка ситуація з металургією в Україні

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, в Україні внаслідок російського вторгнення наразі залишився єдиний великий металургійний завод — "АрселорМіттал", розташований у Кривому Розі. Експерт додав, що більшість підприємств металургійної та гірничозбагачувальної галузі країни знаходяться на сході, і їх відновлення можливе лише після закінчення війни та забезпечення безпеки.

Він також наголосив, що експорт металургійної продукції обмежений рамками українського зернового коридору.

"Зараз метал у нас йде зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив експерт.

Ціни на брухт міді в Україні у травні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 5 травня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 220 до 260 грн;

Вінницька область — від 180 до 240 грн;

Дніпропетровська область — від 180 до 235 грн;

Житомирська область — від 180 до 200 грн;

Закарпатська область — від 175 до 195 грн;

Запорізька область — від 170 до 250 грн;

Івано-Франківська область — від 170 до 190 грн;

Кіровоградська область — від 170 до 190 грн;

Львівська область — від 185 до 200 грн;

Миколаївська область — від 190 до 250 грн;

Одеська область — від 180 до 250 грн;

Полтавська область — від 180 до 240 грн;

Сумська область — від 175 до 190 грн;

Тернопільська область — від 180 до 200 грн;

Харківська область — від 200 до 270 грн;

Хмельницька область — від 190 до 230 грн;

Черкаська область — від 190 до 230 грн;

Чернівецька область — від 180 до 210 грн;

Чернігівська область — від 170 до 230 грн.

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