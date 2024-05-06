Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 6 травня 2024 року

Відливання металу. Фото: crmining.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Алюміній є важливим матеріалом, необхідним для різних галузей економіки та промисловості. Завдяки своєму оптимальному поєднанню низької ваги та високої міцності, цей метал широко використовується в авіаційній та автомобільній промисловості, а також у будівництві. Крім того, алюміній активно застосовується під час виробництва пакувальних матеріалів, електротехнічного обладнання та медичних виробів. Важливо відзначити, що алюміній легко піддається вторинній переробці та утилізації, що сприяє зниженню навантаження на навколишнє середовище та створенню додаткових джерел доходу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні у травні.

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Цікаві факти про алюміній

Алюміній має відмінні відбивні властивості. Однак при тривалому впливі сонячної радіації його поверхня може зазнавати зносу. Проте, існує метод, який може запобігти такій деградації. Анодування алюмінію дозволяє формувати на його поверхні захисний шар оксиду, який перешкоджає руйнівному впливу сонячних променів.

Алюміній має низьку питому вагу, високу стійкість до корозії, легкість обробки та формування, відмінну електро- і теплопровідність, а також видатні відбивні характеристики. Крім того, він не впливає на живі організми, має довгий термін служби та піддається багаторазовій переробці. Цей різносторонній набір корисних властивостей відкриває величезні можливості для виробників та дизайнерів із різних промислових галузей під час створення продукції з алюмінію.

Процес вторинної переробки алюмінієвих відходів є набагато енергоефективнішим, ніж виробництво алюмінію з первинної сировини. Утилізація алюмінієвих продуктів після закінчення терміну служби дозволяє значно економити енергетичні ресурси. На додаток, переробка навіть однієї алюмінієвої банки здатна скоротити споживання енергії, еквівалентну роботі 100-ватної лампи розжарювання протягом чотирьох годин. Така енергоефективність робить вторинну переробку алюмінію надзвичайно привабливою як з економічного, так і з екологічного погляду.

У XIX столітті алюміній вважався вишуканим та дорогоцінним металом. Наполеон III, перший президент Другої Французької республіки, при прийомі почесних гостей вважав за краще сервірувати стіл алюмінієвим посудом та столовими приладами. У той час як для решти гостей використовувалися менш дорогі золоті та срібні вироби. Це підкреслювало особливий статус високопоставлених та поважних осіб, які були почесними гостями під час трапези з главою держави. Цінність алюмінію пояснювалася складністю його отримання з доступних на той час природних сполук.

Зведення Емпайр-Стейт-Білдінг в США в період з 1930 по 1932 ознаменувало початок широкого використання алюмінію та алюмінієвих сплавів у будівництві висотних будівель. У конструкції цього хмарочоса були використовувались різноманітні алюмінієві елементи та готові конструкції, включаючи внутрішні перегородки та опорні вузли. Алюміній також був використаний при створенні знаменитого шпиля, який став одним із символів Нью-Йорка.

Як формуються ціни на метал в Україні

На думку економіста Андрія Новака, на сьогодні основними факторами, що впливають на вартість металу в Україні, є логістика, а також ціни на енергоресурси та сировину, включаючи вугілля. За його словами, логістика складає від 20 до 25 відсотків собівартості продукції.

Експерт також зазначив, що російське вторгнення сильно вплинуло на металургійну промисловість України.

"Російська війна проти України завдала дуже великих втрат економіці. Найбільші втрати отримав саме металургійний сектор — на рівні з енергетичним. Під тимчасову окупацію і фактично повне знищення потрапили саме металургійні заводи на сході та півдні України. Найбільші втрати — це завод імені Ілліча та "Азовсталь" у тимчасово окупованому Маріуполі. Вони займали найбільшу частку виробництва металу в Україні", — зазначив Новак.

Ціни на алюміній в Україні у травні

Середні ціни по областях України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 40 до 60 грн;

Вінницька область — від 40 до 60 грн;

Волинська область — 45 до 60 грн;

Дніпропетровська область — від 50 до 70 грн;

Житомирська область — від 40 до 55 грн;

Закарпатська область — від 35 до 55 грн;

Запорізька область — від 45 до 70 грн;

Івано-Франківська область — від 40 до 65 грн;

Кіровоградська область — від 45 до 55 грн;

Львівська область — від 35 до 55 грн;

Миколаївська область — від 45 до 60 грн;

Одеська область — від 40 до 65 грн;

Полтавська область — від 35 до 50 грн;

Рівненська область — від 40 до 60 грн;

Сумська область — від 30 до 45 грн;

Тернопільська область — від 40 до 55 грн;

Харківська область — від 45 до 70 грн;

Хмельницька область — від 35 до 50 грн;

Черкаська область — від 50 до 65 грн;

Чернівецька область — від 40 до 55 грн;

Чернігівська область — від 40 до 60 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує чормет в Україні у травні. Ще ми зібрали ціни на мідь, золото та латунь.

Також ми писали, що більшість українських біженців в Німеччині залишаються без роботи — це стосується значної кількості працездатного населення від 15 до 65 років. Багато українців зазначають, що допомога, яку вони отримують від соціальної служби, "дуже хороша" і її вистачає на життя.