Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 2 травня 2024 року

Переплавлення металу. Фото: sheffieldforgemasters.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь — це сплав міді та цинку, з багатою історією та видатною міцністю, красою та універсальністю. Цей сплав грав ключову роль розвитку людської цивілізації. Переробка латуні сприяє економії ресурсів, оскільки потребує менше енергії та матеріалів для створення нових виробів. Продаж латуні на пунктах приймання брухту може принести додатковий дохід.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у травні.

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Цікаві факти про латунь

Латунь — це сплав, що зазвичай складається з міді та цинку. Вміст цинку в латуні може коливатися від 5% до 45%, що впливає на її властивості та забарвлення. Латунь з низьким вмістом цинку (5-20%) має жовтий колір, а латунь з високим вмістом цинку (20-45%) набуває червоного відтінку. Крім міді та цинку, до складу латуні можуть входити й інші елементи, такі як олово, свинець, нікель, марганець та залізо, щоб поліпшити її властивості.

Гільзи для боєприпасів виготовлені з латуні. Зовнішня оболонка кулі виготовлена із латуні, яка заповнюється порохом, потім снаряд вставляється в латунну оболонку. На стрільбищах переробляють усі порожні гільзи, які потрібно очистити від залишків пороху.

Стародавні римляни використовували латунь в основному для виготовлення парадних обладунків, прикрас та застібок. Виробництво латуні скоротилося після відходу Риму з Північної Європи, але відновилося під час Каролінгів. Більш податлива, ніж бронза, латунь використовувалася для виготовлення глеків і тазів, ламп, чаш та багатьох інших предметів домашнього побуту.

У період економічної нестабільності латунь часто замінювала дорогоцінні метали в монетах. Наприклад, під час Другої світової війни кілька країн почали випускати монети з латуні через дефіцит дорогоцінних металів.

З 13 по 17 століття у Європі латунь використовувалася для поминання померлих. На поверхню гробниці вставлялися гравійовані латунні пластини із зображенням померлого та часто прикрашалися написами, геральдичними знаками та іншими малюнками, що відповідають життю та обставинам людини.

Яка ситуація з металургією в Україні

На думку економіста Андрія Новака, іноземні інвестори виявляють інтерес до всіх секторів української економіки, особливо металургійної промисловості. Проте він наголошує, що про можливі іноземні інвестиції у відновлення української металургії можна буде говорити лише після завершення війни в Україні.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — додав експерт.

Новак зазначає, що для відновлення української металургійної промисловості після війни необхідні масштабні інвестиції у десятки мільярдів доларів.

Куди вигідніше здавати латунь на брухт

Здача латуні на брухт може бути вигідною справою. Прибуток від цієї діяльності залежить від ряду факторів, включаючи обсяги брухту, поточні ціни на нього, розташування пунктів приймання. Ось кілька можливих варіантів для здачі латуні на переробку:

Металургійні заводи: спеціалізовані підприємства, що приймають брухт, можуть запропонувати вигідні умови, особливо при здачі великих обсягів.

Спеціалізовані пункти приймання: деякі приймальні пункти спеціалізуються на конкретних металах, включаючи латунь, та можуть запропонувати привабливі ціни за цей матеріал.

Промислові підприємства: деякі виробничі компанії, що використовують латунь у своїй діяльності, можуть бути зацікавлені у покупці брухту для повторного використання, що може бути вигідним для всіх сторін.

Перед передачею латуні на переробку рекомендується зв'язатися з кількома потенційними покупцями для порівняння цін та умов співпраці, щоб вибрати найбільш вигідний варіант.

Ціни на латунь в Україні у квітні

Середні ціни на 1 кг латуні за областями України згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 100 до 150 грн;

Вінницька область — від 130 до 165 грн;

Волинська область — від 100 до 150 грн;

Дніпропетровська область — від 110 до 145 грн;

Житомирська область — від 120 до 150 грн;

Закарпатська область — від 110 до 155 грн;

Запорізька область — від 130 до 160 грн;

Івано-Франківська область — від 100 до 140 грн;

Кіровоградська область — від 100 до 140 грн;

Львівська область — від 120 до 160 грн;

Миколаївська область — від 110 до 160 грн;

Одеська область — від 130 до 165 грн;

Полтавська область — від 130 до 160 грн;

Рівненська область — від 110 до 150 грн;

Сумська область — від 100 до 140 грн;

Тернопільська область — від 100 до 140 грн;

Харківська область — від 120 до 165 грн;

Хмельницька область — від 120 до 150 грн;

Черкаська область — від 120 до 155 грн;

Чернівецька область — від 100 до 140 грн;

Чернігівська область — від 100 до 150 грн.

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