Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 1 мая 2024 года

Отливка металла. Фото: Freepik

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Каждый день мы используем множество изделий, изготовленных из алюминия. От велосипедных рам и стремянок до почтовых ящиков и оконных рам, садовой мебели и автомобильных дисков. Алюминий присутствует во многих областях нашей повседневной жизни. Переработка алюминия очень выгодным занятием. За этот металл платят высокую цену на пунктах приема, поскольку его можно перерабатывать бесконечное количество раз.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине в мае.

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Интересные факты об алюминии

Название "алюминий" происходит от слова alumen, что в переводе с латыни означает квасцы. Вавилонские врачи открыли ранозаживляющие свойства квасцов (сульфата алюминия и калия) более четырех тысяч лет назад. Его до сих пор используют в медицинских целях, например, в виде квасцов, прикладываемых к порезам после бритья. Они заставляют кожу сжиматься, поэтому рана заживает быстрее. Секрет того, как очищать и производить современный алюминий, особенно в виде сплавов, оставался нераскрытым почти 200 лет.

Согласно легенде, алюминий обрабатывали еще при Тиберии Цезаре (14–37 гг. н.э.). История гласит, что мастер из металла изготовил сосуд для императора из нового материала, полученного из земли с высоким содержанием глины. Некоторое время после открытия алюминий был дороже золота.

Ганс Кристиан Эрстед в 1825 году изготовил первый алюминий, хоть и в нечистом виде. Это означает, что первая форма настоящего алюминия уже 196 лет. В 2025 году мы сможем отпраздновать его 200-летие. Для превращения минерального боксита в чистый оксид алюминия применяется процесс Байера.

Алюминий реагирует с воздухом, образуя слой оксида. Оксидный слой защищает его от дальнейшей коррозии, поэтому алюминий не ржавеет, как другие металлы, например сталь. Это позволяет алюминию подвергаться дополнительной обработке для улучшения внешнего вида и прочности. Типичными методами обработки являются анодирование, катодное погружение покрытия и порошковое покрытие. В результате получается покрытие, устойчивое к растворителям, коррозии, кислотам и щелочам.

Легкий вес и немагнитные свойства алюминия делают его незаменимым для электротехники, электроники и машиностроения. Благодаря этим свойствам алюминий помогает обеспечить отличную мобильность и точность роботов и погрузочно-разгрузочного оборудования. Коррозионная стойкость и прочность металла продлевают срок службы деталей, делает его особенно популярным в машиностроении.

Как формируются цены на металл в Украине.

По мнению экономиста Андрея Новака, на сегодняшний день ключевыми факторами, влияющими на цены на металл в Украине, являются логистика, стоимость энергоресурсов и сырья, включая уголь. По его словам, логистика составляет от 20 до 25 процентов общей себестоимости продукции.

Эксперт отметил, что российское вторжение сильно отразилось на металлургической отрасли Украины.

"Российская война против Украины нанесла очень большие потери экономике. Наибольшие потери получил именно металлургический сектор — на уровне энергетического. Под временную оккупацию и фактически полное уничтожение попали именно металлургические заводы на востоке и юге Украины. Наибольшие потери — это завод имени Ильича и "Азовсталь" во временно оккупированном Мариуполе. Они занимали наибольшую долю производства металла в Украине", — добавил Новак.

Как правильно сдавать алюминий

Цены на алюминий в пунктах приема вторсырья могут колебаться в зависимости от нескольких факторов, включая состояние металла и наличие в нем примесей. Среди алюминиевых изделий особенно высоко ценятся провода, кабели, распределительные щиты, реле и алюминиевые профили, в то время как обычная алюминиевая стружка и банки обычно оцениваются ниже.

Чтобы максимизировать прибыль от сдачи алюминия, следует придерживаться следующих рекомендаций:

Классифицируйте алюминиевый лом в зависимости от его типа и состояния, поскольку разные изделия могут иметь разные цены. Это позволит избежать оценки всего металлолома по самой низкой ставке.

Очистите алюминиевый металлолом от ненужных примесей, таких как пластик или стекло, чтобы увеличить его стоимость. Удалите изоляцию из проводов и кабелей, так как это может повлиять на общий вес и, следовательно, на стоимость металла.

Старайтесь устранить коррозию из алюминиевых изделий. Хотя этот металл не подвержен ржавчине, на нем могут быть следы коррозии от других металлов. Также рассмотрите возможность накопления алюминиевого лома и его сдачи оптом, чтобы получить более выгодные условия от пунктов приемки.

Цены на алюминий в Украине в мае.

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 50 до 70 грн;

Винницкая область — от 50 до 70 грн;

Волынская область — 45 до 70 грн;

Днепропетровская область — от 40 до 60 грн;

Житомирская область — от 40 до 55 грн;

Закарпатская область — от 50 до 70 грн;

Запорожская область — от 45 до 70 грн;

Ивано-Франковская область — от 40 до 60 грн;

Кировоградская область — от 40 до 55 грн;

Львовская область — от 35 до 50 грн;

Николаевская область — от 45 до 60 грн;

Одесская область — от 40 до 70 грн;

Полтавская область — от 35 до 50 грн;

Ровенская область — от 40 до 50 грн;

Сумская область – от 30 до 45 грн;

Тернопольская область — от 40 до 55 грн;

Харьковская область — от 45 до 75 грн;

Хмельницкая область — от 35 до 45 грн;

Черкасская область — от 50 до 65 грн;

Черновицкая область — от 40 до 55 грн;

Черниговская область — от 45 до 55 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в апреле. Еще мы собрали цены на латунь, медь и золото.

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