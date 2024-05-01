Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 1 травня 2024 року

Відливання металу. Фото: Freepik

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Щодня ми використовуємо багато виробів, виготовлених з алюмінію. Від велосипедних рам та драбин до поштових скриньок та віконних рам, садових меблів та автомобільних дисків. Алюміній присутній у багатьох сферах нашого повсякденного життя. Переробка алюмінію є дуже вигідним заняттям. За цей метал платять високу ціну на пунктах приймання, оскільки його можна переробляти нескінченну кількість разів.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні у травні.

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Цікаві факти про алюміній

Назва "алюміній" походить від слова alumen, що в перекладі з латини означає галуни. Вавилонські лікарі відкрили ранозагоювальні властивості галунів (сульфату алюмінію та калію) понад чотирьох тисяч років тому. Його досі використовують у медичних цілях, наприклад, у вигляді галунів, що прикладаються до порізів після гоління. Вони змушують шкіру стискатися, тому рана гоїться швидше. Секрет того, як очищати та виробляти сучасний алюміній, особливо у вигляді сплавів, залишався нерозкритим майже 200 років.

Згідно з легендою, алюміній обробляли ще за часів Тіберія Цезаря (14–37 рр. н.е.). Історія говорить, що майстер з металу виготовив посудину для імператора з нового матеріалу, отриманого із землі з високим вмістом глини. Деякий час після відкриття алюміній був дорожчий за золото.

Ганс Крістіан Ерстед у 1825 році зробив перший алюміній, хоч і в нечистому вигляді. Це означає, що першій формі справжнього алюмінію вже 196 років. У 2025 році ми зможемо відсвяткувати його 200-річчя. Для перетворення мінерального бокситу на чистий оксид алюмінію застосовується процес Байєра.

Алюміній реагує з повітрям, утворюючи шар оксиду. Оксидний шар захищає його від подальшої корозії, тому алюміній не іржавіє, як інші метали, наприклад, сталь. Це дозволяє алюмінію піддаватися додатковій обробці для покращення зовнішнього вигляду та міцності. Типовими методами обробки є анодування, катодне покриття зануренням та порошкове покриття. В результаті виходить покриття, стійке до розчинників, корозії, кислот та лугів.

Легка вага та немагнітні властивості алюмінію роблять його незамінним для електротехніки, електроніки та машинобудування. Завдяки цим властивостям алюміній допомагає забезпечити чудову мобільність та точність роботів та вантажно-розвантажувального обладнання. Корозійна стійкість і міцність металу продовжують термін служби деталей, робить його особливо популярним у машинобудуванні.

Як формуються ціни на метал в Україні

На думку економіста Андрія Новака, на сьогодні ключовими факторами, що впливають на ціни на метал в Україні, є логістика, вартість енергоресурсів та сировини, включаючи вугілля. За його словами, логістика становить від 20 до 25 відсотків від загальної собівартості продукції.

Експерт зазначив, що російське вторгнення сильно вдарило по металургійній галузі України.

"Російська війна проти України завдала дуже великих втрат економіці. Найбільші втрати отримав саме металургійний сектор — на рівні з енергетичним. Під тимчасову окупацію і фактично повне знищення потрапили саме металургійні заводи на сході та півдні України. Найбільші втрати — це завод імені Ілліча та "Азовсталь" у тимчасово окупованому Маріуполі. Вони займали найбільшу частку виробництва металу в Україні", — додав Новак.

Як правильно здавати алюміній

Ціни на алюміній у пунктах приймання вторинної сировини можуть коливатися залежно від кількох факторів, включаючи стан металу та наявність в ньому домішок. Серед алюмінієвих виробів особливо високо цінуються дроти, кабелі, розподільні щити, реле та алюмінієві профілі, тоді як звичайна алюмінієва стружка та банки зазвичай оцінюються нижче.

Щоб максимізувати прибуток від здачі алюмінію, слід дотримуватись наступних рекомендацій:

Класифікуйте алюмінієвий брухт залежно від його типу та стану, оскільки різні вироби можуть мати різні ціни. Це дозволить уникнути оцінки всього брухту за найнижчою ставкою.

Очистіть алюмінієвий брухт від непотрібних домішок, таких як пластик чи скло, щоб збільшити його вартість. Видаліть ізоляцію з кабелів та дротів, оскільки це може вплинути на загальну вагу і, отже, на вартість металу.

Намагайтеся усунути корозію з алюмінієвих виробів. Хоча цей метал не схильний до іржі, на ньому можуть бути сліди корозії від інших металів. Також розгляньте можливість накопичення алюмінієвого брухту та його здачі оптом, щоб отримати вигідніші умови від пунктів приймання.

Ціни на алюміній в Україні у травні

Середні ціни по областях України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 50 до 70 грн;

Вінницька область — від 50 до 70 грн;

Волинська область — 45 до 70 грн;

Дніпропетровська область — від 40 до 60 грн;

Житомирська область — від 40 до 55 грн;

Закарпатська область — від 50 до 70 грн;

Запорізька область — від 45 до 70 грн;

Івано-Франківська область — від 40 до 60 грн;

Кіровоградська область — від 40 до 55 грн;

Львівська область — від 35 до 50 грн;

Миколаївська область — від 45 до 60 грн;

Одеська область — від 40 до 70 грн;

Полтавська область — від 35 до 50 грн;

Рівненська область — від 40 до 50 грн;

Сумська область — від 30 до 45 грн;

Тернопільська область — від 40 до 55 грн;

Харківська область — від 45 до 75 грн;

Хмельницька область — від 35 до 45 грн;

Черкаська область — від 50 до 65 грн;

Чернівецька область — від 40 до 55 грн;

Чернігівська область — від 45 до 55 грн.

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