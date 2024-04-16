Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 16 апреля 2024 года

Отливка металла. Фото: Bloomberg

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Каждый день вы используете множество изделий, изготовленных именно из алюминия. От велосипедных рам и стремянок до почтовых ящиков и оконных рам, садовой мебели и даже автомобильных дисков — алюминий встречается во многих предметах быта. Кроме того, наверняка каждый из нас использовал фольгу для упаковки остатков пищи. Она также создана из этого металла. Переработка алюминия является достаточно выгодным делом. За этот металл платят высокую цену на пунктах приема, ведь этот металл можно перерабатывать бесконечное количество раз.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине в апреле.

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Интересные факты об алюминии

Алюминий составляет примерно 7% лунного грунта на Луне наряду с множеством других материалов. Это позволяет планировать добычу полезных ископаемых на Луне в будущем.

Приблизительно 75 процентов всего алюминия, который когда-то использовался для производства предметов, все еще используется сегодня благодаря переработке. Алюминиевая банка проходит в среднем 60 дней между покупкой в супермаркете, выбрасыванием, переработкой, повторной обработкой и, наконец, возвращением на полку местного супермаркета в виде новой тары для напитков.

Переработка алюминия требует на 95% меньше энергии, чем требуется для производства нового алюминия из бокситовой руды. Экономия энергии за счет переработки только одной алюминиевой банки эквивалентна питанию телевизора в течение 3 дней.

Алюминий не магнитный и искроустойчивый, преимущественно благодаря тонкому слою окисления, образующемуся при контакте с воздухом (что делает его стойким к коррозии).

Алюминий используется при производстве кофейных капсул как наиболее эффективный метод сохранения качества напитка. Этот металл не вступает в химические реакции с кофе, что помогает сохранить его аромат и вкусовые качества в течение длительного времени.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в Украине из-за российского вторжения из мощных металлургических производителей остался только завод "АрселорМиттал", расположенный в Кривом Роге. Эксперт добавил, что большинство металлургических предприятий и горнообогатительных комбинатов страны находятся на востоке, поэтому о возобновлении их работы можно будет говорить только после окончания войны и получения гарантий безопасности.

Также Пендзин отметил, что экспорт металлургической продукции ограничен рамками украинского зернового коридора.

"Сейчас металл у нас идет зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул эксперт.

Как правильно сдавать алюминий в пункты приема

Цены на алюминий в пунктах приема вторсырья могут изменяться в зависимости от нескольких факторов, таких как состояние металла и наличие примесей. Среди алюминиевых изделий особенно ценятся провода, кабели, распределительные щиты и реле, а также алюминиевые профили. В то же время обычная алюминиевая стружка и банки обычно имеют более низкую стоимость.

Чтобы максимизировать прибыль от сдачи алюминия, рекомендуется придерживаться следующих рекомендаций.

Классифицируйте алюминиевый лом в зависимости от его типа и состояния, поскольку разные изделия могут оцениваться по-разному. Это поможет избежать оценки всего металлолома по самому низкому тарифу.

Очистите алюминиевый лом от ненужных примесей, таких как пластик или стекло, чтобы повысить его стоимость. Удалите изоляцию с кабелей и проводов, так как это может влиять на общий вес и, следовательно, стоимость металла.

Старайтесь избавиться от коррозии на алюминиевых изделиях. Хотя алюминий не подвержен ржавчине, на нем могут быть следы коррозии от других металлов. Также рассмотрите возможность накопления алюминиевого лома и его сдачи оптом, чтобы получить более выгодные условия от пунктов приема.

Цены на алюминий в Украине в апреле

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 45 до 65 грн;

Винницкая область — от 50 до 75 грн;

Волынская область — 45 до 70 грн;

Днепропетровская область — от 40 до 45 грн;

Житомирская область — от 40 до 55 грн;

Закарпатская область — от 45 до 70 грн;

Запорожская область — от 45 до 70 грн;

Ивано-Франковская область — от 40 до 60 грн;

Кировоградская область — от 40 до 50 грн;

Львовская область — от 35 до 50 грн;

Николаевская область — от 45 до 55 грн;

Одесская область — от 40 до 60 грн;

Полтавская область — от 35 до 40 грн;

Ровенская область — от 40 до 45 грн;

Сумская область — от 30 до 40 грн;

Тернопольская область — от 40 до 55 грн;

Харьковская область — от 45 до 80 грн;

Хмельницкая область — от 35 до 45 грн;

Черкасская область — от 50 до 60 грн;

Черновицкая область — от 40 до 60 грн;

Черниговская область — от 45 до 55 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в апреле. Еще мы собрали цены на медь, черный металл и латунь.

Мы также сообщали, что РФ и Китай торгуют медью под видом металлолома, чтобы избежать санкций. После введения ограничений США в феврале 2022 года Китай стал одним из основных направлений для российских компаний, стремящихся экспортировать свои товары.