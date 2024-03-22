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Цены на цветные металлы в марте — сколько стоит 1 кг алюминия в регионах Украины

22 марта 2024 06:40
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Ирина Шпак
редактор
Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 22 марта 2024 года
Обработка металла. Фото: Bloomberg
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Цены на лом алюминия в Украине остаются стабильными, что создает благоприятные условия для сдачи металлолома. Этот фактор делает процесс обновления металла особенно выгодным для промышленных предприятий и индивидуальных сборщиков.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине в марте.

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Интересные факты об алюминии

Алюминий — это легкий, прочный и коррозионностойкий металл, который широко используется в различных отраслях промышленности и производства. Он является третьим по распространенности элементом в земной коре после кислорода и кремния. Одним из интересных фактов есть то, что у него нет свойств магнитного поля, поэтому он не притягивается магнитом.

Еще одним интересным аспектом является то, что алюминий можно восстановить непосредственно из бокситов — руды, из которой он обычно извлекается. Этот процесс, известный как Холл-Героу, был изобретен в 1886 году и стал ключевым для развития алюминиевой промышленности. Алюминий имеет свойство отражать свет, что делает его популярным материалом для изготовления зеркал и футляров для красок.

Как правильно сдавать алюминий в пункты приема металлолома

Правильная утилизация алюминиевого металлолома может быть полезна для окружающей среды и позволяет получить соответствующее вознаграждение. Прежде всего важно разделять алюминий от других материалов, чтобы облегчить его переработку. К примеру, вы можете отдельно собирать банки, фольгу и другие изделия из алюминия.

Далее, убедитесь, что лом не содержит других материалов, таких как пластиковые элементы или остатки пищи в случае с алюминиевыми банками. Чистый алюминиевый металлолом может быть легче и эффективнее переработан.

Не забывайте также соблюдать местные правила и требования, касающиеся утилизации металлолома. Некоторые пункты приемки могут иметь собственные требования к упаковке или подготовке алюминия к переработке. И, конечно, всегда выбирайте надежные и лицензированные пункты приема металлолома.

Цены на лом алюминия в Украине в марте

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия по состоянию на 22 марта 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 40 до 65 грн;
  • Винницкая область — от 25 до 40 грн;
  • Волынская область — от 40 до 60 грн;
  • Днепропетровская область — от 30 до 50 грн;
  • Житомирская область — от 35 до 55 грн;
  • Закарпатская область — от 30 до 50 грн;
  • Запорожская область — от 35 до 60 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 30 до 50 грн;
  • Кировоградская область — от 35 до 50 грн;
  • Львовская область — от 35 до 55 грн;
  • Николаевская область — от 40 до 60 грн;
  • Одесская область — от 35 до 60 грн;
  • Полтавская область — от 35 до 50 грн;
  • Ровенская область — от 35 до 55 грн;
  • Сумская область — от 25 до 55 грн;
  • Тернопольская область — от 25 до 50 грн;
  • Харьковская область — от 30 до 50 грн;
  • Хмельницкая область — от 35 до 55 грн;
  • Черкасская область — от 30 до 55 грн;
  • Черновицкая область — от 35 до 50 грн;
  • Черниговская область — от 35 до 55 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом золота в Украине в феврале. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Также мы писали, сколько стоит лом бронзы и латуни в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на чермет и медь.

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