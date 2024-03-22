Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 22 березня 2024 року

Обробка металу. Фото: Bloomberg

Ціни на брухт алюмінію в Україні залишаються стабільними, що створює сприятливі умови для здавання брухту. Цей фактор робить процес відновлення металу особливо вигідним для промислових підприємств та індивідуальних збирачів.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг алюмінію в Україні у березні.

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Цікаві факти про алюміній

Алюміній — це легкий, міцний та корозійностійкий метал, який має широке застосування у різних галузях промисловості та виробництва. Він є третім за поширеністю елементом у земній корі після кисню та кремнію. Одним з цікавих фактів є те, що у нього немає властивостей магнітного поля, тому він не притягується магнітом.

Ще одним цікавим аспектом є те, що алюміній можна відновити безпосередньо з бокситів — руди, з якої він зазвичай видобувається. Цей процес, відомий як Холл-Героу процес, був винайдений у 1886 році та став ключовим для розвитку алюмінієвої промисловості. Алюміній також має властивість відбивати світло, що робить його популярним матеріалом для виготовлення дзеркал та футлярів для фарб.

Як правильно здавати алюміній у пункти приймання брухту

Правильна утилізація алюмінієвого брухту може бути корисною для довкілля і дозволяє вам отримати відповідну винагороду. Перш за все важливо розділяти алюміній від інших матеріалів, щоб полегшити його перероблення. Наприклад, ви можете окремо збирати банки, фольгу та інші вироби з алюмінію.

Далі переконайтеся, що брухт не містить інших матеріалів, таких як пластикові елементи або залишки їжі у випадку з алюмінієвими банками. Чистий алюмінієвий брухт може бути легше та ефективніше перероблений.

Не забувайте також дотримуватися місцевих правил і вимог, що стосуються утилізації брухту. Деякі пункти приймання можуть мати власні вимоги щодо упаковки або підготовки алюмінію до перероблення. І, звичайно, завжди вибирайте надійні та ліцензовані пункти приймання брухту.

Ціни на брухт алюмінію в Україні у березні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію станом на 22 березня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 40 до 65 грн;

Вінницька область — від 25 до 40 грн;

Волинська область — від 40 до 60 грн;

Дніпропетровська область — від 30 до 50 грн;

Житомирська область — від 35 до 55 грн;

Закарпатська область — від 30 до 50 грн;

Запорізька область — від 35 до 60 грн;

Івано-Франківська область — від 30 до 50 грн;

Кіровоградська область — від 35 до 50 грн;

Львівська область — від 35 до 55 грн;

Миколаївська область — від 40 до 60 грн;

Одеська область — від 35 до 60 грн;

Полтавська область — від 35 до 50 грн;

Рівненська область — від 35 до 55 грн;

Сумська область — від 25 до 55 грн;

Тернопільська область — від 25 до 50 грн;

Харківська область — від 30 до 50 грн;

Хмельницька область — від 35 до 55 грн;

Черкаська область — від 30 до 55 грн;

Чернівецька область — від 35 до 50 грн;

Чернігівська область — від 35 до 55 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт золота в Україні у лютому. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

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