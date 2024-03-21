Цены на медь и цветные металлы в Украине по состоянию на 21 марта 2023

Обработка меди. Фото: Glencore

Несмотря на колебания на мировых рынках, цены на медный лом в Украине остаются стабильными, предоставляя выгодные условия для его утилизации. Эта устойчивость способствует сохранению высокого энтузиазма как бизнесов, так и частных лиц к переработке меди.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг меди в Украине в марте.

Читайте также:

Интересные факты о меди

Медь — это один из самых важных металлов в мире, известный людям уже более 10 000 лет. Этот мягкий пластичный металл широко используется в строительстве, электротехнике, производстве монет и многих других отраслях. Вот несколько интересных фактов о меди.

Антибактериальные свойства. Медь обладает мощными антибактериальными свойствами, что сделало его популярным материалом для производства бактериостатических материалов, таких как дверные ручки и медицинское оборудование.

Медь обладает мощными антибактериальными свойствами, что сделало его популярным материалом для производства бактериостатических материалов, таких как дверные ручки и медицинское оборудование. Высокая перерабатываемость. Этот металл может быть переработан без потери качества, что делает его одним из наиболее перерабатываемых металлов. Большинство меди, использованной в промышленности сегодня, переработано.

Этот металл может быть переработан без потери качества, что делает его одним из наиболее перерабатываемых металлов. Большинство меди, использованной в промышленности сегодня, переработано. Историческое значение. Медь имеет огромное историческое значение. В древности медные монеты являлись символом богатства и власти. Кроме того, медь использовалась для изготовления оружия, изваяний и других художественных изделий.

Медь имеет огромное историческое значение. В древности медные монеты являлись символом богатства и власти. Кроме того, медь использовалась для изготовления оружия, изваяний и других художественных изделий. Важен для здоровья. Медь является важнейшим микроэлементом для организма человека. Она необходима для правильного функционирования нервной и иммунной систем, а также для нормального уровня железа в крови.

Медь является важнейшим микроэлементом для организма человека. Она необходима для правильного функционирования нервной и иммунной систем, а также для нормального уровня железа в крови. Медь в космосе. Этот металл используется в изготовлении оболочек для космических аппаратов из-за своей высокой коррозионной стойкости и высокой теплопроводности.

Как правильно сдавать медь в пункты приема металлолома

Правильная утилизация медного лома помогает не только сохранить ценный металл, но и сэкономить ресурсы и помочь окружающей среде. Вот несколько советов, как правильно сдавать медь на переработку.

Сбор и сортировка. Разделите медный лом по типу (проволоку, трубы, листы и т.п.) и чистотой. Чем чище и обособленнее материал, тем выше вероятность получить за него выгодную цену.

Разделите медный лом по типу (проволоку, трубы, листы и т.п.) и чистотой. Чем чище и обособленнее материал, тем выше вероятность получить за него выгодную цену. Очистка от примесей. Удалите любые примеси, такие как изоляция, краска или другие металлы, если это возможно. Это повысит качество меди и облегчит ее переработку.

Удалите любые примеси, такие как изоляция, краска или другие металлы, если это возможно. Это повысит качество меди и облегчит ее переработку. Контакт с переработчиками. Найдите надежного переработчика меди, принимающего лом. Узнайте об их требованиях к качеству и условиям приема.

Найдите надежного переработчика меди, принимающего лом. Узнайте об их требованиях к качеству и условиям приема. Экологические аспекты. Помните об экологических аспектах. Утилизация меди должна происходить в соответствии с законодательством и стандартами безопасности.

Помните об экологических аспектах. Утилизация меди должна происходить в соответствии с законодательством и стандартами безопасности. Удобство для себя. Сдавайте медь на переработку регулярно, чтобы не только получать деньги за лом, но и способствовать сохранению ресурсов и снижению влияния на окружающую среду.

Цены на лом меди в Украине в марте

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 21 марта 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 285 до 315 грн;

Винницкая область — от 260 до 285 грн;

Днепропетровская область — от 265 до 275 грн;

Житомирская область — от 245 до 265 грн;

Закарпатская область — от 235 до 250 грн;

Запорожская область — от 245 до 275 грн;

Ивано-Франковская область — от 245 до 265 грн;

Кировоградская область — от 255 до 270 грн;

Львовская область — от 225 до 245 грн;

Николаевская область — от 230 до 260 грн;

Одесская область — от 235 до 250 грн;

Полтавская область — от 235 до 260 грн;

Сумская область — от 235 до 255 грн;

Тернопольская область — от 230 до 255 грн;

Харьковская область — от 240 до 265 грн;

Хмельницкая область — от 245 до 260 грн;

Черкасская область — от 225 до 245 грн;

Черновицкая область — от 220 до 245 грн;

Черниговская область — от 235 до 255 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом золота в Украине в феврале. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Также мы писали, сколько стоит лом бронзы и латуни в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на чермет и алюминий.