Цены на медь и цветные металлы в Украине по состоянию на 21 марта 2023

Цены на цветные металлы в марте — сколько стоит 1 кг лома меди по регионам Украины
Несмотря на колебания на мировых рынках, цены на медный лом в Украине остаются стабильными, предоставляя выгодные условия для его утилизации. Эта устойчивость способствует сохранению высокого энтузиазма как бизнесов, так и частных лиц к переработке меди.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг меди в Украине в марте.
Интересные факты о меди
Медь — это один из самых важных металлов в мире, известный людям уже более 10 000 лет. Этот мягкий пластичный металл широко используется в строительстве, электротехнике, производстве монет и многих других отраслях. Вот несколько интересных фактов о меди.
- Антибактериальные свойства. Медь обладает мощными антибактериальными свойствами, что сделало его популярным материалом для производства бактериостатических материалов, таких как дверные ручки и медицинское оборудование.
- Высокая перерабатываемость. Этот металл может быть переработан без потери качества, что делает его одним из наиболее перерабатываемых металлов. Большинство меди, использованной в промышленности сегодня, переработано.
- Историческое значение. Медь имеет огромное историческое значение. В древности медные монеты являлись символом богатства и власти. Кроме того, медь использовалась для изготовления оружия, изваяний и других художественных изделий.
- Важен для здоровья. Медь является важнейшим микроэлементом для организма человека. Она необходима для правильного функционирования нервной и иммунной систем, а также для нормального уровня железа в крови.
- Медь в космосе. Этот металл используется в изготовлении оболочек для космических аппаратов из-за своей высокой коррозионной стойкости и высокой теплопроводности.
Как правильно сдавать медь в пункты приема металлолома
Правильная утилизация медного лома помогает не только сохранить ценный металл, но и сэкономить ресурсы и помочь окружающей среде. Вот несколько советов, как правильно сдавать медь на переработку.
- Сбор и сортировка. Разделите медный лом по типу (проволоку, трубы, листы и т.п.) и чистотой. Чем чище и обособленнее материал, тем выше вероятность получить за него выгодную цену.
- Очистка от примесей. Удалите любые примеси, такие как изоляция, краска или другие металлы, если это возможно. Это повысит качество меди и облегчит ее переработку.
- Контакт с переработчиками. Найдите надежного переработчика меди, принимающего лом. Узнайте об их требованиях к качеству и условиям приема.
- Экологические аспекты. Помните об экологических аспектах. Утилизация меди должна происходить в соответствии с законодательством и стандартами безопасности.
- Удобство для себя. Сдавайте медь на переработку регулярно, чтобы не только получать деньги за лом, но и способствовать сохранению ресурсов и снижению влияния на окружающую среду.
Цены на лом меди в Украине в марте
Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 21 марта 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:
- Киевская область — от 285 до 315 грн;
- Винницкая область — от 260 до 285 грн;
- Днепропетровская область — от 265 до 275 грн;
- Житомирская область — от 245 до 265 грн;
- Закарпатская область — от 235 до 250 грн;
- Запорожская область — от 245 до 275 грн;
- Ивано-Франковская область — от 245 до 265 грн;
- Кировоградская область — от 255 до 270 грн;
- Львовская область — от 225 до 245 грн;
- Николаевская область — от 230 до 260 грн;
- Одесская область — от 235 до 250 грн;
- Полтавская область — от 235 до 260 грн;
- Сумская область — от 235 до 255 грн;
- Тернопольская область — от 230 до 255 грн;
- Харьковская область — от 240 до 265 грн;
- Хмельницкая область — от 245 до 260 грн;
- Черкасская область — от 225 до 245 грн;
- Черновицкая область — от 220 до 245 грн;
- Черниговская область — от 235 до 255 грн.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом золота в Украине в феврале. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.
Также мы писали, сколько стоит лом бронзы и латуни в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на чермет и алюминий.
Читайте Новини.LIVE!