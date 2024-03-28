Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 28 марта 2024 года

Переплавка металла. Фото: flickr.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Латунь — прочный сплав меди и цинка с хорошими электрическими и теплопроводными свойствами. Благодаря золотистому цвету она отлично подходит для создания украшений и декоративных изделий. Кроме того, латунь используется в производстве электротехнических компонентов, шестерен, подшипников и других изделий. Переработка латуни экономит ресурсы, поскольку требует меньше энергии и материалов для создания новых изделий из этого материала. Сдавая латунь на пункты приема лома, можно получить неплохой дополнительный доход.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в марте.

Читайте также:

Интересные факты о латуни

Латунь — это металлический сплав меди и цинка, содержащий некоторое количество свинца, железа и других элементов. Латунь обладает превосходной стойкостью к коррозии в морской воде, ее легко обрабатывать и формировать. Она также оказывает биоцидное действие, что делает этот сплав пригодным для применения в антибактериальных изделиях.

Существует множество разных латунных сплавов. Однако по составу элементов они практически не отличаются. Пропорции меди и цинка определяют тип латуни и ее свойства. Для улучшения конкретных свойств в сплав могут быть добавлены дополнительные легирующие элементы. Например, свинец улучшает коррозионную стойкость и обрабатываемость, тогда как железо увеличивает жесткость и облегчает ковку сплава.

В 2021 году Европейский Союз был крупнейшим экспортером латуни с общей стоимостью продукции в 163 миллиона долларов США. Индия и Южная Корея являются следующими крупнейшими экспортерами латуни.

Латунь токсична для некоторых микроскопических форм жизни из-за негативного влияния ионов меди на микроорганизмы. Латунь также может вызвать аллергическую реакцию у людей с чувствительностью кожи.

Латунь, медь и бронзу называют красными металлами. И латунь и бронза содержат медь как основной элемент. Латунь содержит цинк как основной вторичный элемент, а бронза обычно содержит олово как вторичный элемент. Бронза особенно устойчива к коррозии в морской воде, в то время как латунь обладает отличными свойствами стойкости к трению. Медь, с другой стороны, хорошо подходит для применения в электрических приборах из-за ее высокой электропроводности.

Как дороже всего сдать латунь в пункты приема вторсырья

Медь и латунь, несмотря на их сходство, имеют и значительные отличия: медь – чистый металл, в то время как латунь – сплав меди. Это отличие также отражается на их ценах на рынке, где медь стоит дороже латуни.

Есть несколько способов различить медь и латунь. Медь имеет красно-розовый или коричневый оттенок, в то время как латунь желтоватого цвета, похожего на золото. При ударе медь издает глухой, низкий звук, в то время как латунь делает более звонкий звук.

Также можно использовать соляной раствор. Медь более реакционна, чем цинк, содержащийся в латуни. В соляном растворе медь окисляется и может образовывать зеленый или синий налет на поверхности, в то время как латунь остается неизменной. Цинк, присутствующий в латуни, предотвращает это окисление.

Для максимизации стоимости латуни рекомендуется очистить изделия от неметаллических компонентов, отложений и загрязнений. Также полезно классифицировать латунь по содержанию меди и цинка, а также разделить большие детали на более мелкие для удобства переработки.

Цены на латунь в Украине в конце марта

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 100 до 160 грн;

Винницкая область — от 165 до 175 грн;

Волынская область — от 100 до 150 грн;

Днепропетровская область — от 130 до 150 грн;

Житомирская область — от 120 до 150 грн;

Закарпатская область — от 100 до 160 грн;

Запорожская область — от 140 до 170 грн;

Ивано—Франковская область — от 100 до 150 грн;

Кировоградская область — от 100 до 130 грн;

Львовская область — от 120 до 150 грн;

Николаевская область — от 110 до 160 грн;

Одесская область — от 150 до 165 грн;

Полтавская область — от 150 до 165 грн;

Ровенская область — от 100 до 150 грн;

Сумская область – от 100 до 140 грн;

Тернопольская область — от 80 до 95 грн;

Харьковская область — от 160 до 170 грн;

Хмельницкая область — от 120 до 150 грн;

Черкасская область — от 150 до 180 грн;

Черновицкая область — от 100 до 140 грн;

Черниговская область — от 100 до 150 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в марте. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Также мы писали, сколько стоит лом меди в Украине. Это довольно дорогой металл, который можно сдать. Также мы собрали цены на чермет и алюминий.