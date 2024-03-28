Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 28 марта 2024 года

Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг латуни в конце марта
Латунь — прочный сплав меди и цинка с хорошими электрическими и теплопроводными свойствами. Благодаря золотистому цвету она отлично подходит для создания украшений и декоративных изделий. Кроме того, латунь используется в производстве электротехнических компонентов, шестерен, подшипников и других изделий. Переработка латуни экономит ресурсы, поскольку требует меньше энергии и материалов для создания новых изделий из этого материала. Сдавая латунь на пункты приема лома, можно получить неплохой дополнительный доход.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в марте.
Интересные факты о латуни
Латунь — это металлический сплав меди и цинка, содержащий некоторое количество свинца, железа и других элементов. Латунь обладает превосходной стойкостью к коррозии в морской воде, ее легко обрабатывать и формировать. Она также оказывает биоцидное действие, что делает этот сплав пригодным для применения в антибактериальных изделиях.
Существует множество разных латунных сплавов. Однако по составу элементов они практически не отличаются. Пропорции меди и цинка определяют тип латуни и ее свойства. Для улучшения конкретных свойств в сплав могут быть добавлены дополнительные легирующие элементы. Например, свинец улучшает коррозионную стойкость и обрабатываемость, тогда как железо увеличивает жесткость и облегчает ковку сплава.
В 2021 году Европейский Союз был крупнейшим экспортером латуни с общей стоимостью продукции в 163 миллиона долларов США. Индия и Южная Корея являются следующими крупнейшими экспортерами латуни.
Латунь токсична для некоторых микроскопических форм жизни из-за негативного влияния ионов меди на микроорганизмы. Латунь также может вызвать аллергическую реакцию у людей с чувствительностью кожи.
Латунь, медь и бронзу называют красными металлами. И латунь и бронза содержат медь как основной элемент. Латунь содержит цинк как основной вторичный элемент, а бронза обычно содержит олово как вторичный элемент. Бронза особенно устойчива к коррозии в морской воде, в то время как латунь обладает отличными свойствами стойкости к трению. Медь, с другой стороны, хорошо подходит для применения в электрических приборах из-за ее высокой электропроводности.
Как дороже всего сдать латунь в пункты приема вторсырья
Медь и латунь, несмотря на их сходство, имеют и значительные отличия: медь – чистый металл, в то время как латунь – сплав меди. Это отличие также отражается на их ценах на рынке, где медь стоит дороже латуни.
Есть несколько способов различить медь и латунь. Медь имеет красно-розовый или коричневый оттенок, в то время как латунь желтоватого цвета, похожего на золото. При ударе медь издает глухой, низкий звук, в то время как латунь делает более звонкий звук.
Также можно использовать соляной раствор. Медь более реакционна, чем цинк, содержащийся в латуни. В соляном растворе медь окисляется и может образовывать зеленый или синий налет на поверхности, в то время как латунь остается неизменной. Цинк, присутствующий в латуни, предотвращает это окисление.
Для максимизации стоимости латуни рекомендуется очистить изделия от неметаллических компонентов, отложений и загрязнений. Также полезно классифицировать латунь по содержанию меди и цинка, а также разделить большие детали на более мелкие для удобства переработки.
Цены на латунь в Украине в конце марта
Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:
Киевская область — от 100 до 160 грн;
Винницкая область — от 165 до 175 грн;
Волынская область — от 100 до 150 грн;
Днепропетровская область — от 130 до 150 грн;
Житомирская область — от 120 до 150 грн;
Закарпатская область — от 100 до 160 грн;
Запорожская область — от 140 до 170 грн;
Ивано—Франковская область — от 100 до 150 грн;
Кировоградская область — от 100 до 130 грн;
Львовская область — от 120 до 150 грн;
Николаевская область — от 110 до 160 грн;
Одесская область — от 150 до 165 грн;
Полтавская область — от 150 до 165 грн;
Ровенская область — от 100 до 150 грн;
Сумская область – от 100 до 140 грн;
Тернопольская область — от 80 до 95 грн;
Харьковская область — от 160 до 170 грн;
Хмельницкая область — от 120 до 150 грн;
Черкасская область — от 150 до 180 грн;
Черновицкая область — от 100 до 140 грн;
Черниговская область — от 100 до 150 грн.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в марте. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.
Также мы писали, сколько стоит лом меди в Украине. Это довольно дорогой металл, который можно сдать. Также мы собрали цены на чермет и алюминий.
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