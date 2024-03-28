Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 28 березня 2024 року

Переплавлення металу. Фото: flickr.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь — міцний сплав міді та цинку з хорошими електричними та теплопровідними властивостями. Завдяки золотистому кольору, вона відмінно підходить для створення прикрас і декоративних виробів. Крім того, латунь застосовується у виробництві електротехнічних компонентів, шестерень, підшипників та інших виробів. Перероблення латуні заощаджує ресурси, оскільки вимагає менше енергії та матеріалів для створення нових виробів із цього матеріалу. Здаючи латунь до пунктів приймання брухту, можна отримати непоганий додатковий дохід.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у березні.

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Цікаві факти про латунь

Латунь — це металевий сплав міді та цинку, що може містити невелику кількість свинцю, заліза та інших елементів. Латунь має чудову стійкість до корозії в морській воді, її легко обробляти та формувати. Вона також має біоцидну дію, що робить цей сплав придатним для застосування в антибактеріальних виробах.

Існує безліч різних латунних сплавів. Проте за складом елементів вони мало різняться. Пропорції міді та цинку визначають тип латуні та її відповідні властивості. Для поліпшення конкретних властивостей у сплав можуть бути додані додаткові легувальні елементи. Наприклад, свинець покращує корозійну стійкість та оброблюваність, тоді як залізо збільшує твердість та полегшує кування сплаву.

У 2021 році Європейський Союз був найбільшим експортером латуні із загальною вартістю продукції 163 мільйони доларів США. Індія та Південна Корея є наступними найбільшими експортерами латуні.

Латунь є токсичною для деяких мікроскопічних форм життя через негативний вплив іонів міді на мікроорганізми. Латунь також може викликати алергічну реакцію у людей із чутливістю шкіри.

Латунь, мідь та бронзу називають "червоними металами". І латунь, і бронза містять мідь як основний елемент. Латунь містить цинк як основний вторинний елемент, а бронза зазвичай містить олово як вторинний елемент. Бронза особливо стійка до корозії в морській воді, тоді як латунь має відмінні властивості стійкості до тертя. Мідь, з іншого боку, добре підходить для застосування в електричних приладах через її високу електропровідність.

Як найдорожче здати латунь у пункти приймання вторсировини

Мідь і латунь, попри їхню подібність, мають і значні відмінності: мідь — чистий метал, тоді як латунь — сплав міді. Ця відмінність також відбивається на їх цінах на ринку, де мідь коштує дорожче за латунь.

Існує кілька способів розрізнити мідь та латунь. Мідь має червоно-рожевий або коричневий відтінок, тоді як латунь жовтуватого кольору, схожого на золото. При ударі мідь видає глухий, низький звук, тоді як латунь робить дзвінкіший звук.

Також можна використовувати соляний розчин. Мідь реакційніша, ніж цинк, що міститься в латуні. У соляному розчині мідь окислюється і може утворювати зелений чи синій наліт на поверхні, тоді як латунь залишається незмінною. Цинк, присутній у латуні, запобігає цьому окисленню.

Для максимізації вартості латуні рекомендується очистити вироби від неметалевих компонентів, відкладень та забруднень. Також корисно класифікувати латунь за вмістом міді та цинку, а також розділити великі деталі на дрібніші для зручності перероблення.

Ціни на латунь в Україні наприкінці березня

Середні ціни на 1 кг латуні за областями України згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 100 до 160 грн;

Вінницька область — від 165 до 175 грн;

Волинська область — від 100 до 150 грн;

Дніпропетровська область — від 130 до 150 грн;

Житомирська область — від 120 до 150 грн;

Закарпатська область — від 100 до 160 грн;

Запорізька область — від 140 до 170 грн;

Івано-Франківська область — від 100 до 150 грн;

Кіровоградська область — від 100 до 130 грн;

Львівська область — від 120 до 150 грн;

Миколаївська область — від 110 до 160 грн;

Одеська область — від 150 до 165 грн;

Полтавська область — від 150 до 165 грн;

Рівненська область — від 100 до 150 грн;

Сумська область — від 100 до 140 грн;

Тернопільська область — від 80 до 95 грн;

Харківська область — від 160 до 170 грн;

Хмельницька область — від 120 до 150 грн;

Черкаська область — від 150 до 180 грн;

Чернівецька область — від 100 до 140 грн;

Чернігівська область — від 100 до 150 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує золото в Україні у березні. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

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