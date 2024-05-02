Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 2 мая 2024 года

Переплавка металла. Фото: sheffieldforgemasters.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Латунь — это сплав меди и цинка, с богатой историей и выдающейся прочностью, красотой и универсальностью. Этот сплав играл ключевую роль в развитии человеческой цивилизации. Переработка латуни способствует экономии ресурсов, поскольку требует меньше энергии и материалов для создания новых изделий. Продажа латуни на пунктах приема лома может принести дополнительный доход.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в мае.

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Интересные факты о латуни

Латунь — это сплав, обычно состоящий из меди и цинка. Содержание цинка в латуни может варьироваться от 5 до 45%, что влияет на ее свойства и окрас. Латунь с низким содержанием цинка (5-20%) имеет желтый цвет, а латунь с высоким содержанием цинка (20-45%) приобретает красный оттенок. Кроме меди и цинка, в состав латуни могут входить другие элементы, такие как олово, свинец, никель, марганец и железо, чтобы улучшить ее свойства.

Гильзы для боеприпасов изготовлены из латуни. Наружная оболочка шара изготовлена из заполняемой порохом латуни, затем снаряд вставляется в латунную оболочку. На стрельбище перерабатывают все пустые гильзы, которые нужно очистить от остатков пороха.

Древние римляне использовали латунь в основном для изготовления парадных доспехов, украшений и застежек. Производство латуни сократилось после ухода Рима из Северной Европы, но возобновилось во время Каролингов. Более уступчивая, чем бронза, латунь использовалась для изготовления кувшин и тазов, ламп, чаш и многих других предметов домашнего обихода.

В период экономической нестабильности латунь часто заменяла драгоценные металлы в монетах. К примеру, во время Второй мировой войны несколько стран начали выпускать монеты из латуни из-за дефицита драгоценных металлов.

С 13 по 17 век в Европе латунь использовалась для поминовения умерших. На поверхность гробницы вставлялись гравированные латунные пластины с изображением умершего и часто украшались надписями, геральдическими знаками и другими рисунками, соответствующими жизни и обстоятельствам человека.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По мнению экономиста Андрея Новака, иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, особенно металлургической промышленности. Однако он отмечает, что о возможных иностранных инвестициях в восстановление украинской металлургии можно будет говорить только после завершения войны в Украине.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — добавил эксперт.

Новак отмечает, что для восстановления украинской металлургической промышленности после войны необходимы масштабные инвестиции в десятки миллиардов долларов.

Куда выгоднее сдавать латунь на лом

Сдача латуни на лом может быть выгодным делом. Прибыль от этой деятельности зависит от ряда факторов, включая объемы утиля, текущие цены на него, расположение пунктов приема и их условия сотрудничества. Вот несколько возможных вариантов для сдачи латуни на переработку:

Металлургические заводы: специализированные предприятия, принимающие лом, могут предложить выгодные условия, особенно при сдаче больших объемов.

Специализированные пункты приема: некоторые приемные пункты специализируются на конкретных металлах, включая латунь, и могут предложить привлекательные цены на этот материал.

Промышленные предприятия: некоторые производственные компании, использующие латунь в своей деятельности, могут быть заинтересованы в покупке лома для повторного использования, что может быть выгодно всем сторонам.

Перед передачей латуни для переработки рекомендуется связаться с несколькими потенциальными покупателями для сравнения цен и условий сотрудничества, чтобы выбрать наиболее выгодный вариант.

Цены на латунь в Украине в апреле

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 100 до 150 грн;

Винницкая область — от 130 до 165 грн;

Волынская область — от 100 до 150 грн;

Днепропетровская область — от 110 до 145 грн;

Житомирская область — от 120 до 150 грн;

Закарпатская область — от 110 до 155 грн;

Запорожская область — от 130 до 160 грн;

Ивано-Франковская область — от 100 до 140 грн;

Кировоградская область — от 100 до 140 грн;

Львовская область — от 120 до 160 грн;

Николаевская область — от 110 до 160 грн;

Одесская область — от 130 до 165 грн;

Полтавская область — от 130 до 160 грн;

Ровенская область — от 110 до 150 грн;

Сумская область — от 100 до 140 грн;

Тернопольская область — от 100 до 140 грн;

Харьковская область — от 120 до 165 грн;

Хмельницкая область — от 120 до 150 грн;

Черкасская область — от 120 до 155 грн;

Черновицкая область — от 100 до 140 грн;

Черниговская область — от 100 до 150 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в апреле. Еще мы собрали цены на алюминий, медь и золото.

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