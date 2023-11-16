Цены на медь и цветные металлы в Украине по состоянию на 16 ноября 2023 года

Отливка металла. Фото: shutterstock.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь – это один из важнейших металлов в мире. Она используется в разных отраслях промышленности, от электроники до строительства. Переработка меди является важным направлением в экономике и экологии. Она позволяет значительно сэкономить природные ресурсы. Так, для производства одной тонны меди из руды требуется в 5-10 раз больше энергии, чем для переработки вторсырья.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг меди в Украине в ноябре.

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Интересные факты о меди

В организме взрослого человека содержится от 14 до 21 мг меди на кг. Медь — это микроэлемент, который содержится в мышцах, печени и костях. Продукты, богатые этим микроэлементом, включают брокколи, миндаль, шоколад, соевые бобы, чеснок, горох, морепродукты и продукты из цельной пшеницы.

Медь играла неотъемлемую роль в повседневной косметике египтян, которые не только использовали медь для создания инструментов личной гигиены, таких как бритвы и зеркала, но также использовали медь, малахит и азурит для создания яркого зеленого и синего макияжа глаз.

Ученые, являвшиеся пионерами в области электричества, в значительной степени полагались на медь как передатчик из-за ее высоких свойств проводимости.

Статуя свободы покрыта 80 тоннами зеленой яр-медянки (зеленый цвет, образующийся при контакте меди с водой и воздухом) толщиной всего 0,12 миллиметра. Первоначально статуя была медного цвета и стала зеленой только в 1920 году, через 34 года после постройки.

IBM и другие компании используют медь вместо алюминия в самых мощных компьютерных чипах, которые они производят. Благодаря превосходной электропроводности меди эта технология позволяет значительно снизить длину и ширину проводниковых каналов. Результатом является гораздо более высокая скорость работы и большая интеграция схем — на одном кристалле можно упаковать 400 миллионов транзисторов.

Медные сплавы использовались даже в самых древних музыкальных инструментах. Бронзовые цимбалы появились в Ассирии более трех тысячелетий назад. Китайцы создавали трубы из медных сплавов и бронзовые куранты две тысячи лет назад. Первым трубам из медных сплавов на Западе, созданным греками и римлянами, также около двух тысяч лет.

Как правильно сдавать медь в пункты приема металлолома

Медь является достаточно дорогим металлом и, как уже отмечалось ранее, широко применяется в различных отраслях. Цены на медь в пунктах приема металлолома могут изменяться по нескольким причинам. Прежде всего, на цену влияет качество металла: наличие примесей, степень окисления и общее состояние лома.

Для максимизации прибыли при сдаче лома меди полезно выполнить несколько простых шагов. Например, целесообразно избавиться от других материалов и металлов, которые могут присутствовать в ломе.

Если у вас есть медные провода, их можно сдавать вместе с изоляцией. Однако следует помнить, что изоляция увеличивает вес и может понизить общую цену металла. Некоторые люди пытаются удалить изоляцию, сжигая ее в огне, но это может повлиять на качество меди. Обожженная медь с сильным окислением может иметь меньшую стоимость.

Пункты приема готовы принимать различные формы меди, такие как кабели, обмотки медных двигателей, сантехническое оборудование, медные трубы и многое другое. Исследования показывают, что обычно более выгодно сдавать большие объемы меди сразу, это может обеспечить более выгодные условия в пунктах приема.

Цены на металлолом в Украине в ноябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 240 до 260 грн;

Винницкая область — от 190 до 200 грн;

Днепропетровская область — от 220 до 230 грн;

Житомирская область — от 140 до 180 грн;

Закарпатская область — от 130 до 150 грн;

Запорожская область — от 200 до 240 грн;

Ивано-Франковская область — от 175 до 200 грн;

Кировоградская область — от 170 до 195 грн;

Львовская область — от 190 до 200 грн;

Николаевская область — от 230 до 260 грн;

Одесская область — от 235 до 260 грн;

Полтавская область — от 200 до 250 грн;

Сумская область — от 170 до 200 грн;

Тернопольская область — от 130 до 160 грн;

Харьковская область — от 250 до 275 грн;

Хмельницкая область — от 200 до 230 грн;

Черкасская область — от 140 до 160 грн;

Черновицкая область — от 150 до 170 грн;

Черниговская область — от 200 до 240 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом латуни и алюминия в Украине в октябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и золота в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на черный металл и нержавейку в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.