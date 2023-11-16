Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 16 листопада 2023

Виливка металу. Фото: shutterstock.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь — це один із найважливіших металів у світі. Вона використовується в різних галузях промисловості, від електроніки до будівництва. Переробка міді є важливим напрямом економіки та екології. Вона дозволяє значно заощадити природні ресурси. Так, для виробництва однієї тонни міді із руди потрібно в 5-10 разів більше енергії, ніж для переробки вторинної сировини.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг міді в Україні у листопаді.

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Цікаві факти про мідь

В організмі дорослої людини міститься від 14 до 21 мг міді на кг. Мідь — це мікроелемент, який міститься в м'язах, печінці та кістках. Продукти, багаті на цей мікроелемент, включають броколі, мигдаль, шоколад, соєві боби, часник, горох, морепродукти та продукти з цільної пшениці.

Мідь відігравала невід'ємну роль у повсякденній косметиці єгиптян, які не лише використовували мідь для створення інструментів особистої гігієни, таких як бритви та дзеркала, але також використовували сполуки міді, малахіт та азурит для створення яскравого зеленого та синього макіяжу очей.

Вчені, що були піонерами в галузі електрики, значною мірою покладалися на мідь як передавач через її високі властивості провідності.

Статуя Свободи покрита 80 тонами зеленої яр-медянки (зелений колір, що утворюється при контакті міді з водою та повітрям) завтовшки всього 0,12 міліметра. Спочатку статуя була мідного кольору і стала зеленою лише у 1920 році, через 34 роки після побудови.

IBM та інші компанії використовують мідь замість алюмінію у найпотужніших комп'ютерних чіпах, які вони виробляють. Завдяки чудовій електропровідності міді ця технологія дозволяє значно зменшити довжину та ширину провідникових каналів. Результатом є набагато вища швидкість роботи та більша інтеграція схем — на одному кристалі можна запакувати 400 мільйонів транзисторів.

Мідні сплави використовувалися навіть у найдавніших музичних інструментах. Бронзові цимбали з’явилися в Ассирії понад три тисячоліття назад. Китайці створювали труби з мідних сплавів і бронзові куранти дві тисячі років тому. Першим трубам із мідних сплавів на Заході, створеним греками та римлянами також близько дву тисяч років.

Як правильно здавати мідь у пункти приймання металобрухту

Мідь є досить дорогим металом і, як зазначалося раніше, широко застосовується у різних галузях. Ціни на мідь у пунктах прийому металобрухту можуть змінюватись з кількох причин. Насамперед на ціну впливає якість металу: наявність домішок, ступінь окислення та загальний стан брухту.

Для максимізації прибутку при здаванні брухту міді корисно виконати кілька простих кроків. Наприклад, доцільно позбавитися інших матеріалів і металів, які можуть бути присутніми в брухті.

Якщо у вас є мідні дроти, їх можна здавати разом із ізоляцією. Однак слід пам'ятати, що ізоляція підвищує вагу і може знизити загальну вартість металу. Деякі люди намагаються видалити ізоляцію, спалюючи її у вогні, але це може вплинути на якість міді. Обпалена мідь із сильним окисленням може мати меншу вартість.

Пункти прийому готові приймати різні форми міді, такі як кабелі, обмотки від мідних двигунів, сантехнічне обладнання, мідні труби та багато іншого. Дослідження показують, що зазвичай вигідніше здавати великі обсяги міді відразу, це може забезпечити більш вигідні умови в пунктах прийому.

Ціни на брухт міді в Україні у листопаді

Середні ціни за областями України за 1 кг міді, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 240 до 260 грн;

Вінницька область — від 190 до 200 грн;

Дніпропетровська область — від 220 до 230 грн;

Житомирська область — від 140 до 180 грн;

Закарпатська область — від 130 до 150 грн;

Запорізька область — від 200 до 240 грн;

Івано-Франківська область — від 175 до 200 грн;

Кіровоградська область — від 170 до 195 грн;

Львівська область — від 190 до 200 грн;

Миколаївська область — від 230 до 260 грн;

Одеська область — від 235 до 260 грн;

Полтавська область — від 200 до 250 грн;

Сумська область — від 170 до 200 грн;

Тернопільська область — від 130 до 160 грн;

Харківська область — від 250 до 275 грн;

Хмельницька область — від 200 до 230 грн;

Черкаська область — від 140 до 160 грн;

Чернівецька область — від 150 до 170 грн;

Чернігівська область — від 200 до 240 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт латуні та алюмінію та в Україні у жовтні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та золота в Україні. Це досить дорогі метали, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чорний метал та нержавійку в Україні. Здавання брухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.