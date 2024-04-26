Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Цены на цветной металл в апреле — сколько стоит 1 кг алюминия в Украине arrow

Цены на цветной металл в апреле — сколько стоит 1 кг алюминия в Украине

26 апреля 2024 06:40
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 26 апреля 2024 года
Металлург в цехе Запорожского алюминиевого комбината. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

На сегодня цены на алюминий остаются стабильными, что может сделать выгодной опцией сдачу его на переработку. Такая стабильность способствует поддержанию доходности для многих изготовителей и переработчиков этого металла.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине в апреле.

Читайте также:

Интересные факты об алюминии

Алюминий — третий по распространению элемент в земной коре после кремния и кислорода. В природе он встречается главным образом в виде руд, таких как бокситы и гематиты. Название "алюминий" происходит от латинского слова "alumen", что означает "сердечник".

Первое коммерческое создание алюминия началось во второй половине 19 века и требовало огромных энергетических издержек. После стали этот материал является вторым наиболее используемым металлом в мире.

Алюминий обладает высокой стойкостью к коррозии, что делает его популярным материалом в производстве самолетов, автомобилей и упаковки. Также он имеет очень низкую плотность по сравнению с другими металлами, такими, как железо или медь. Алюминий представляет собой 100% восстанавливаемый материал, который может быть переработан без потери качества.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По словам участника Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, разговоры о перспективах возобновления украинской металлургической промышленности возможны только после окончания войны и предоставления гарантий безопасности. Он также отметил, что Украина вынуждена импортировать отдельные виды черных металлов.

"Мариуполь производил прокат, которого на сегодняшний момент нет, потому что Кривой Рог не производит такую продукцию. Поэтому у нас появится достаточно большой импорт черных металлов, который будет расти. Определенные виды металлов Украина будет импортировать, и этот импорт будет наращиваться", — добавил Пендзин.

Цены на алюминий в Украине в апреле

Средние цены по областям Украины 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 50 до 75 грн;
  • Винницкая область — от 55 до 70 грн;
  • Волынская область — 50 до 80 грн;
  • Днепропетровская область — от 40 до 65 грн;
  • Житомирская область — от 45 до 65 грн;
  • Закарпатская область — от 40 до 70 грн;
  • Запорожская область — от 45 до 65 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 40 до 65 грн;
  • Кировоградская область — от 40 до 55 грн;
  • Львовская область — от 40 до 60 грн;
  • Николаевская область — от 45 до 70 грн;
  • Одесская область — от 40 до 60 грн;
  • Полтавская область — от 40 до 60 грн;
  • Ровенская область — от 40 до 65 грн;
  • Сумская область — от 30 до 50 грн;
  • Тернопольская область — от 40 до 60 грн;
  • Харьковская область — от 50 до 70 грн;
  • Хмельницкая область — от 40 до 65 грн;
  • Черкасская область — от 50 до 75 грн;
  • Черновицкая область — от 40 до 60 грн;
  • Черниговская область — от 40 до 65 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит медь в апреле. Еще мы собрали цены на золото, латунь и чермет.

Мы также писали, что Украина значительно увеличила экспорт черных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн долларов.

деньги
цены в Украине
цены
металлолом
вторичная переработка
вторсырье
алюминий
металл
металлолом

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

19 апреля 2024

13:46 Народный синоптик Наталья Диденко предупредила о заморозках — когда ситуация улучшится

Розклад ефірів

Всі ефіри