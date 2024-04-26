Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 26 апреля 2024 года

Металлург в цехе Запорожского алюминиевого комбината. Фото: УНІАН

На сегодня цены на алюминий остаются стабильными, что может сделать выгодной опцией сдачу его на переработку. Такая стабильность способствует поддержанию доходности для многих изготовителей и переработчиков этого металла.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине в апреле.

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Интересные факты об алюминии

Алюминий — третий по распространению элемент в земной коре после кремния и кислорода. В природе он встречается главным образом в виде руд, таких как бокситы и гематиты. Название "алюминий" происходит от латинского слова "alumen", что означает "сердечник".

Первое коммерческое создание алюминия началось во второй половине 19 века и требовало огромных энергетических издержек. После стали этот материал является вторым наиболее используемым металлом в мире.

Алюминий обладает высокой стойкостью к коррозии, что делает его популярным материалом в производстве самолетов, автомобилей и упаковки. Также он имеет очень низкую плотность по сравнению с другими металлами, такими, как железо или медь. Алюминий представляет собой 100% восстанавливаемый материал, который может быть переработан без потери качества.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По словам участника Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, разговоры о перспективах возобновления украинской металлургической промышленности возможны только после окончания войны и предоставления гарантий безопасности. Он также отметил, что Украина вынуждена импортировать отдельные виды черных металлов.

"Мариуполь производил прокат, которого на сегодняшний момент нет, потому что Кривой Рог не производит такую продукцию. Поэтому у нас появится достаточно большой импорт черных металлов, который будет расти. Определенные виды металлов Украина будет импортировать, и этот импорт будет наращиваться", — добавил Пендзин.

Цены на алюминий в Украине в апреле

Средние цены по областям Украины 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 50 до 75 грн;

Винницкая область — от 55 до 70 грн;

Волынская область — 50 до 80 грн;

Днепропетровская область — от 40 до 65 грн;

Житомирская область — от 45 до 65 грн;

Закарпатская область — от 40 до 70 грн;

Запорожская область — от 45 до 65 грн;

Ивано-Франковская область — от 40 до 65 грн;

Кировоградская область — от 40 до 55 грн;

Львовская область — от 40 до 60 грн;

Николаевская область — от 45 до 70 грн;

Одесская область — от 40 до 60 грн;

Полтавская область — от 40 до 60 грн;

Ровенская область — от 40 до 65 грн;

Сумская область — от 30 до 50 грн;

Тернопольская область — от 40 до 60 грн;

Харьковская область — от 50 до 70 грн;

Хмельницкая область — от 40 до 65 грн;

Черкасская область — от 50 до 75 грн;

Черновицкая область — от 40 до 60 грн;

Черниговская область — от 40 до 65 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит медь в апреле. Еще мы собрали цены на золото, латунь и чермет.

Мы также писали, что Украина значительно увеличила экспорт черных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн долларов.