Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 26 квітня 2024 року

Металург у цеху Запорізького алюмінієвого комбінату. Фото: УНІАН

На сьогодні ціни на алюміній залишаються стабільними, що може зробити вигідною опцію здавання його на переробку. Така стабільність сприяє підтримці прибутковості для багатьох виробників і переробників цього металу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні у квітні.

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Цікаві факти про алюміній

Алюміній — третій за поширенням елемент у земній корі після кремнію і кисню. У природі він зустрічається головним чином у вигляді руд, таких як боксити та гематити. Назва "алюміній" походить від латинського слова "alumen", що означає "сірець".

Перше комерційне виробництво алюмінію почалося у другій половині 19 століття і вимагало великих енергетичних витрат. Після сталі цей матеріал є другим найбільш використовуваним металом у світі.

Алюміній має високу стійкість до корозії, що робить його популярним матеріалом у виробництві літаків, автомобілів та пакування. Також він має дуже низьку щільність порівняно з іншими металами, такими як залізо чи мідь. Алюміній є 100% відновлюваним матеріалом, який може бути перероблений без втрати якості.

Яка ситуація з металургією в Україні

За словами учасника Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, розмови про перспективи відновлення української металургійної промисловості можливі лише після закінчення війни та надання безпекових гарантій. Він також відзначив, що наразі Україна змушена імпортувати окремі види чорних металів.

"Маріуполь виробляв прокат, якого на сьогоднішній момент немає, тому що Кривий Ріг не виробляє таку продукцію. Тому у нас з'явиться досить великий імпорт чорних металів, який буде зростати. Певні види металів Україна буде імпортувати, і цей імпорт буде нарощуватись", — додав Пендзин.

Ціни на алюміній в Україні у квітні

Середні ціни за областями України 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 50 до 75 грн;

Вінницька область — від 55 до 70 грн;

Волинська область — 50 до 80 грн;

Дніпропетровська область — від 40 до 65 грн;

Житомирська область — від 45 до 65 грн;

Закарпатська область — від 40 до 70 грн;

Запорізька область — від 45 до 65 грн;

Івано-Франківська область — від 40 до 65 грн;

Кіровоградська область — від 40 до 55 грн;

Львівська область — від 40 до 60 грн;

Миколаївська область — від 45 до 70 грн;

Одеська область — від 40 до 60 грн;

Полтавська область — від 40 до 60 грн;

Рівненська область — від 40 до 65 грн;

Сумська область — від 30 до 50 грн;

Тернопільська область — від 40 до 60 грн;

Харківська область — від 50 до 70 грн;

Хмельницька область — від 40 до 65 грн;

Черкаська область — від 50 до 75 грн;

Чернівецька область — від 40 до 60 грн;

Чернігівська область — від 40 до 65 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує мідь в Україні у квітні. Ще ми зібрали ціни на золото, латунь та чормет.

Ми також писали, що Україна значно збільшила експорт чорних металів. Відповідний показник зріс на 46,2% і становив 522,5 млн доларів.