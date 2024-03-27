Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 27 марта 2024 года

Отливка металла. Фото: Bloomberg

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Сдача алюминия в пункты приема вторичного сырья является современным подходом, способствующим сохранению окружающей среды. Переработка этого металла приносит существенные преимущества как природе, так и обществу. Это способствует уменьшению использования природных ресурсов и снижению выбросов парниковых газов в атмосферу. Кроме того, переработка алюминия также приносит выгоду, поскольку за этот металл платят достаточно высокую цену на пунктах приема металлолома.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине в марте.

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Интересные факты об алюминии

Алюминий — один из самых распространенных элементов на Земле после кислорода и кремния. Его легкость, прочность и стойкость к коррозии делают его ценным материалом для промышленных и бытовых нужд. Ежегодно производится более 60 миллионов тонн алюминия, широко применяемого в строительстве, транспорте, упаковке, электронике и бытовой технике.

Алюминий часто используется в составе пиротехнических смесей для создания ярких визуальных эффектов. Из-за высокой температуры плавления этот металл способен выделять значительное количество тепла и света при горении, что делает его отличным выбором для пиротехники.

Алюминий в три раза легче стали, но при этом может иметь высокую прочность. К примеру, самолет Boeing 747 содержит около 60 тонн алюминия, что составляет 30% общего веса. Кроме того, в отличие от стали, алюминий сохраняет свою прочность при низких температурах, что делает его идеальным для применения в криогенных системах, таких как баки для хранения жидкого гелия.

Благодаря своей низкой токсичности алюминий и его сплавы соединения находят широкое применение в медицине. Алюминиевые соли, такие как гидроксид алюминия и стеарат алюминия, часто используются в таблетках и капсулах в качестве наполнителей, что улучшает их форму и упрощает производство. Кроме того, алюминий используется в медицине в качестве адсорбента и компонента вакцин.

Переработка алюминия позволяет использовать этот металл многократно без потери качества. Этот процесс можно повторить бесконечное количество раз. Кроме того, переработка приводит к значительной экономии энергии, поскольку требует на 95% меньше энергии, чем производство первичного алюминия. Таким образом, ресайклинг алюминия является эффективным и экологически устойчивым способом сокращения энергопотребления и сохранения ценных ресурсов.

Как правильно сдавать алюминий в пункты приемки

Цены на алюминий при сдаче пунктов приема вторичного сырья могут меняться в зависимости от нескольких факторов, таких как состояние металла и наличие примесей. Электротехнические изделия, такие как провода, кабели, распределительные щиты и реле, а также профили алюминиевы, считаются наиболее ценными видами алюминия. В то время как обычная алюминиевая стружка и банки, как правило, имеют более низкую стоимость.

Чтобы максимизировать прибыль от сдачи алюминия, следует придерживаться следующих рекомендаций:

Классифицируйте алюминиевый лом в зависимости от его типа и состояния, поскольку разные изделия могут оцениваться по-разному. Это поможет избежать оценки всего металлолома по наименьшему тарифу.

Очистите алюминиевый металлолом от ненужных примесей, таких как пластик или стекло, чтобы повысить его стоимость. Удалите изоляцию из кабелей и проводов, поскольку это может влиять на общий вес и, следовательно, стоимость металла.

Старайтесь избавиться от коррозии на алюминиевых изделиях. Хотя алюминий не ржавеет, на нем могут быть следы коррозии других металлов. Также рассмотрите возможность накопления алюминиевого лома и его сдачи оптом, чтобы получить более выгодные условия от пунктов приемки.

Цены на алюминий в Украине в марте

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 40 до 60 грн;

Винницкая область — от 40 до 75 грн;

Волынская область — 40 до 55 грн;

Днепропетровская область — от 40 до 45 грн;

Житомирская область — от 40 до 55 грн;

Закарпатская область — от 45 до 70 грн;

Запорожская область — от 40 до 70 грн;

Ивано-Франковская область — от 50 до 85 грн;

Кировоградская область — от 40 до 55 грн;

Львовская область — от 35 до 50 грн;

Николаевская область — от 45 до 60 грн;

Одесская область — от 40 до 60 грн;

Полтавская область — от 35 до 40 грн;

Ровенская область — от 40 до 45 грн;

Сумская область – от 40 до 45 грн;

Тернопольская область — от 40 до 55 грн;

Харьковская область — от 45 до 70 грн;

Хмельницкая область — от 35 до 45 грн;

Черкасская область — от 45 до 55 грн;

Черновицкая область — от 40 до 60 грн;

Черниговская область — от 40 до 45 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в марте. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Также мы писали, сколько стоит лом меди в Украине. Это довольно дорогой металл, который можно сдать. Также мы собрали цены на чермет и латунь.