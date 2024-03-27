Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 27 марта 2024 года

Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг алюминия в конце марта
Сдача алюминия в пункты приема вторичного сырья является современным подходом, способствующим сохранению окружающей среды. Переработка этого металла приносит существенные преимущества как природе, так и обществу. Это способствует уменьшению использования природных ресурсов и снижению выбросов парниковых газов в атмосферу. Кроме того, переработка алюминия также приносит выгоду, поскольку за этот металл платят достаточно высокую цену на пунктах приема металлолома.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине в марте.
Интересные факты об алюминии
Алюминий — один из самых распространенных элементов на Земле после кислорода и кремния. Его легкость, прочность и стойкость к коррозии делают его ценным материалом для промышленных и бытовых нужд. Ежегодно производится более 60 миллионов тонн алюминия, широко применяемого в строительстве, транспорте, упаковке, электронике и бытовой технике.
Алюминий часто используется в составе пиротехнических смесей для создания ярких визуальных эффектов. Из-за высокой температуры плавления этот металл способен выделять значительное количество тепла и света при горении, что делает его отличным выбором для пиротехники.
Алюминий в три раза легче стали, но при этом может иметь высокую прочность. К примеру, самолет Boeing 747 содержит около 60 тонн алюминия, что составляет 30% общего веса. Кроме того, в отличие от стали, алюминий сохраняет свою прочность при низких температурах, что делает его идеальным для применения в криогенных системах, таких как баки для хранения жидкого гелия.
Благодаря своей низкой токсичности алюминий и его сплавы соединения находят широкое применение в медицине. Алюминиевые соли, такие как гидроксид алюминия и стеарат алюминия, часто используются в таблетках и капсулах в качестве наполнителей, что улучшает их форму и упрощает производство. Кроме того, алюминий используется в медицине в качестве адсорбента и компонента вакцин.
Переработка алюминия позволяет использовать этот металл многократно без потери качества. Этот процесс можно повторить бесконечное количество раз. Кроме того, переработка приводит к значительной экономии энергии, поскольку требует на 95% меньше энергии, чем производство первичного алюминия. Таким образом, ресайклинг алюминия является эффективным и экологически устойчивым способом сокращения энергопотребления и сохранения ценных ресурсов.
Как правильно сдавать алюминий в пункты приемки
Цены на алюминий при сдаче пунктов приема вторичного сырья могут меняться в зависимости от нескольких факторов, таких как состояние металла и наличие примесей. Электротехнические изделия, такие как провода, кабели, распределительные щиты и реле, а также профили алюминиевы, считаются наиболее ценными видами алюминия. В то время как обычная алюминиевая стружка и банки, как правило, имеют более низкую стоимость.
Чтобы максимизировать прибыль от сдачи алюминия, следует придерживаться следующих рекомендаций:
- Классифицируйте алюминиевый лом в зависимости от его типа и состояния, поскольку разные изделия могут оцениваться по-разному. Это поможет избежать оценки всего металлолома по наименьшему тарифу.
- Очистите алюминиевый металлолом от ненужных примесей, таких как пластик или стекло, чтобы повысить его стоимость. Удалите изоляцию из кабелей и проводов, поскольку это может влиять на общий вес и, следовательно, стоимость металла.
- Старайтесь избавиться от коррозии на алюминиевых изделиях. Хотя алюминий не ржавеет, на нем могут быть следы коррозии других металлов. Также рассмотрите возможность накопления алюминиевого лома и его сдачи оптом, чтобы получить более выгодные условия от пунктов приемки.
Цены на алюминий в Украине в марте
Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:
Киевская область — от 40 до 60 грн;
Винницкая область — от 40 до 75 грн;
Волынская область — 40 до 55 грн;
Днепропетровская область — от 40 до 45 грн;
Житомирская область — от 40 до 55 грн;
Закарпатская область — от 45 до 70 грн;
Запорожская область — от 40 до 70 грн;
Ивано-Франковская область — от 50 до 85 грн;
Кировоградская область — от 40 до 55 грн;
Львовская область — от 35 до 50 грн;
Николаевская область — от 45 до 60 грн;
Одесская область — от 40 до 60 грн;
Полтавская область — от 35 до 40 грн;
Ровенская область — от 40 до 45 грн;
Сумская область – от 40 до 45 грн;
Тернопольская область — от 40 до 55 грн;
Харьковская область — от 45 до 70 грн;
Хмельницкая область — от 35 до 45 грн;
Черкасская область — от 45 до 55 грн;
Черновицкая область — от 40 до 60 грн;
Черниговская область — от 40 до 45 грн.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в марте. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.
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