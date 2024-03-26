Цены на медь и цветные металлы в Украине на 26 марта 2024 года

Выплавка металла. Фото: rand.org

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь — это довольно дорогой цветной металл с уникальными свойствами. Ей присуща высокая электропроводность, прочность и коррозионная стойкость. Медь активно используется в электротехнике, машиностроении, строительстве и т.д. Благодаря широкому применению этого металла пункты приема охотно принимают медный лом по выгодным ценам.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в марте.

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Интересные факты о меди

Медь является достаточно распространенным элементом в земной коре, где ее содержание составляет около 0,006%. Однако чистая медь встречается редко. В основном она содержится в сульфидных рудах, образующихся в результате гидротермальных процессов.

Медь — это один из первых металлов, которые начал использовать человек. Ее присутствие было обнаружено в древних погребениях, принадлежащих к 4000 году до нашей эры. Первые медные инструменты были просты в конструкции и производились из целых кусков меди. Среди них были раковины, трубы и тарелки.

Медь приобретает зеленый оттенок из-за процесса окисления. Окисление представляет собой химическую реакцию взаимодействия металла с кислородом. В случае с медью это приводит к образованию оксида меди, который придает ей зеленый цвет.

Медь обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами благодаря ее способности взаимодействовать с клеточными стенками бактерий и грибов, что приводит к их гибели. Из-за этих биоцидных свойств медь широко используется для создания поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами, водой и людьми.

Переработка меди является процессом трансформации медного лома во вновь подходящий для использования медный материал. Это очень важно для экономики и экологии, поскольку способствует сокращению потребления природных ресурсов и уменьшению влияния на окружающую среду. Переработка не только позволяет сократить использование природных ресурсов и уровень загрязнения окружающей среды, но снижает затраты на производство изделий из меди.

Как правильно сдавать медь

Цены на медь в пунктах приема лома могут меняться в зависимости от нескольких факторов, включающих состояние изделий, присутствие примесей в металле, его форму и место сдачи.

Для получения наилучшей выплаты при сдаче лома меди важно выполнить несколько простых шагов перед отправкой в пункт приема вторичных материалов.

К примеру, рекомендуется очистить медные изделия от других материалов и включений. Следует учитывать, что медные кабели с сильным окислением, обожженные для снятия изоляции, могут иметь более низкую стоимость. В таких случаях лучше использовать механический метод очищения.

Пункты приема лома готовы принимать различные виды меди, включая кабели, обмотки двигателей и трансформаторов, сантехническое оборудование, медные трубы, резервуары кондиционеров и теплообменники с медными трубками. Опыт показывает, что выгоднее сдавать большие объемы меди сразу, поскольку это может повысить тарифы на металлолом.

Цены на лом меди в Украине в марте

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 26 марта 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 200 до 250 грн;

Винницкая область — от 190 до 255 грн;

Днепропетровская область — от 190 до 270 грн;

Житомирская область — от 160 до 180 грн;

Закарпатская область — от 160 до 180 грн;

Запорожская область — от 200 до 280 грн;

Ивано—Франковская область — от 160 до 180 грн;

Кировоградская область — от 160 до 180 грн;

Львовская область — от 165 до 180 грн;

Николаевская область — от 170 до 260 грн;

Одесская область — от 240 до 250 грн;

Полтавская область — от 230 до 255 грн;

Сумская область – от 160 до 180 грн;

Тернопольская область — от 160 до 190 грн;

Харьковская область — от 215 до 280 грн;

Хмельницкая область — от 230 до 250 грн;

Черкасская область — от 180 до 275 грн;

Черновицкая область — от 180 до 200 грн;

Черниговская область — от 200 до 245 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в марте. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Также мы писали, сколько стоит лом алюминия в Украине. Это довольно дорогой металл, который можно сдать. Также мы собрали цены на чермет и латунь.