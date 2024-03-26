Цены на медь и цветные металлы в Украине на 26 марта 2024 года

Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в конце марта
Медь — это довольно дорогой цветной металл с уникальными свойствами. Ей присуща высокая электропроводность, прочность и коррозионная стойкость. Медь активно используется в электротехнике, машиностроении, строительстве и т.д. Благодаря широкому применению этого металла пункты приема охотно принимают медный лом по выгодным ценам.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в марте.
Интересные факты о меди
Медь является достаточно распространенным элементом в земной коре, где ее содержание составляет около 0,006%. Однако чистая медь встречается редко. В основном она содержится в сульфидных рудах, образующихся в результате гидротермальных процессов.
Медь — это один из первых металлов, которые начал использовать человек. Ее присутствие было обнаружено в древних погребениях, принадлежащих к 4000 году до нашей эры. Первые медные инструменты были просты в конструкции и производились из целых кусков меди. Среди них были раковины, трубы и тарелки.
Медь приобретает зеленый оттенок из-за процесса окисления. Окисление представляет собой химическую реакцию взаимодействия металла с кислородом. В случае с медью это приводит к образованию оксида меди, который придает ей зеленый цвет.
Медь обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами благодаря ее способности взаимодействовать с клеточными стенками бактерий и грибов, что приводит к их гибели. Из-за этих биоцидных свойств медь широко используется для создания поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами, водой и людьми.
Переработка меди является процессом трансформации медного лома во вновь подходящий для использования медный материал. Это очень важно для экономики и экологии, поскольку способствует сокращению потребления природных ресурсов и уменьшению влияния на окружающую среду. Переработка не только позволяет сократить использование природных ресурсов и уровень загрязнения окружающей среды, но снижает затраты на производство изделий из меди.
Как правильно сдавать медь
Цены на медь в пунктах приема лома могут меняться в зависимости от нескольких факторов, включающих состояние изделий, присутствие примесей в металле, его форму и место сдачи.
Для получения наилучшей выплаты при сдаче лома меди важно выполнить несколько простых шагов перед отправкой в пункт приема вторичных материалов.
К примеру, рекомендуется очистить медные изделия от других материалов и включений. Следует учитывать, что медные кабели с сильным окислением, обожженные для снятия изоляции, могут иметь более низкую стоимость. В таких случаях лучше использовать механический метод очищения.
Пункты приема лома готовы принимать различные виды меди, включая кабели, обмотки двигателей и трансформаторов, сантехническое оборудование, медные трубы, резервуары кондиционеров и теплообменники с медными трубками. Опыт показывает, что выгоднее сдавать большие объемы меди сразу, поскольку это может повысить тарифы на металлолом.
Цены на лом меди в Украине в марте
Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 26 марта 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:
Киевская область — от 200 до 250 грн;
Винницкая область — от 190 до 255 грн;
Днепропетровская область — от 190 до 270 грн;
Житомирская область — от 160 до 180 грн;
Закарпатская область — от 160 до 180 грн;
Запорожская область — от 200 до 280 грн;
Ивано—Франковская область — от 160 до 180 грн;
Кировоградская область — от 160 до 180 грн;
Львовская область — от 165 до 180 грн;
Николаевская область — от 170 до 260 грн;
Одесская область — от 240 до 250 грн;
Полтавская область — от 230 до 255 грн;
Сумская область – от 160 до 180 грн;
Тернопольская область — от 160 до 190 грн;
Харьковская область — от 215 до 280 грн;
Хмельницкая область — от 230 до 250 грн;
Черкасская область — от 180 до 275 грн;
Черновицкая область — от 180 до 200 грн;
Черниговская область — от 200 до 245 грн.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в марте. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.
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