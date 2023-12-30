Цены на цветные металлы и алюминий в Украине по состоянию на 30 декабря 2023 года

Выплавка металлов. Фото: asia.nikkei.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Латунь — это сплав меди и цинка, который был широко известен еще в древности. В Древнем Египте и Месопотамии мастера использовали латунь для создания украшений, посуды и разных предметов, а в Древнем Риме этот металл нашел применение в изготовлении монет. В настоящее время латунь продолжает находить применение в различных отраслях промышленности. От других металлов и сплавов ее отличает отличная тепло- и электропроводность, а также высокая прочность и коррозионная стойкость. Латунь также востребована в производстве ювелирных изделий и бижутерии благодаря своему золотистому оттенку и способности к легкой обработке.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в конце декабря.

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Интересные факты о латуни

Существует особый тип латунного сплава, применяемого в производстве бижутерии. Этот сплав включает медь, никель и алюминий и известен как нейзильбер или мельхиор. Нейзильбер обладает высокой прочностью, пластичностью и стойкостью к коррозии. Его легко обрабатывать, что позволяет создавать из него сложные украшения с изысканными узорами. Серебристый оттенок нейзильбера успешно имитирует золото, делая его самым популярным материалом для изготовления бижутерии, визуально напоминающей ювелирные изделия из драгоценных металлов. Кроме того, нейзильбер не вызывает аллергических реакций, что делает его безопасным для ношения с чувствительной кожей.

Зажигалки Zippo изготовлены из гальванизированной латуни. Гальваника является процессом нанесения тонкого слоя металла на поверхность другого для предотвращения коррозии. На зажигалках Zippo на поверхность латуни наносится тонкий слой никеля. Такая технология используется для защиты латуни от ржавчины и других повреждений, а также для придания зажигалке привлекательного блеска.

Оттенок латуни определяется долей разных элементов в ее составе. Латунь с повышенным содержанием цинка приобретает желтоватый оттенок, высокое содержание меди придает ей золотистый цвет, а наличие других элементов в больших количествах может придавать латуни зеленоватый или даже коричневый оттенок.

Часто для изготовления гильз и стволов огнестрельного оружия применяют латунь. Латунь как более мягкий сплав по сравнению со сталью обеспечивает уменьшение трения в стволе при выстреле. Это, в свою очередь, снижает возможность механических повреждений ствола. Кроме того, латунь менее подвержена коррозии по сравнению со сталью, что также способствует увеличению срока службы оружия.

Для начинающих ювелиров марки латуни Л62 и Л68 используют как учебный материал. Механические свойства латуни Л62 и Л68 похожи на характеристики золота 583 пробы.

Как правильно сдавать латунь в пункты приема вторсырья

Латунь и бронза — это распространенные сплавы, применяемые в изготовлении различных деталей, предметов интерьера и других изделий. На первый взгляд они могут показаться очень похожими. Тем не менее существуют значительные различия в их структуре и свойствах, что также влияет на их стоимость. Поэтому при сдаче лома в пункты приема важно заранее определить, с каким металлом вы имеете дело, чтобы избежать неприятных сюрпризов в процессе приемки.

Как отличить латунь от бронзы:

Латунь имеет золотистый цвет, в то время как бронза обычно имеет красновато-коричневый оттенок. Однако цвет обоих металлов может варьироваться в зависимости от количества легирующих элементов в сплаве.

При ударе по латуни или бронзе латунь издаст более звонкий звук, а бронза — более глухой.

Латунь не магнитится, в то время как бронза может проявлять магнитные свойства в зависимости от содержания железа в сплаве.

Латунь более устойчива к коррозии, чем бронза.

На пунктах приема вторичного сырья принимают разные виды латунного лома:

Кусковые отходы, являющиеся чистым металлом без примесей.

Смешанный латунный лом.

Латунная стружка, мелкий лом без неметаллических примесей.

Очищенная латунная проволока с равномерным поперечным сечением.

Латунные радиаторы, элементы конструкций разной техники.

Латунные трубы и трубки, включая брак с завода и отработанные изделия.

Подготовка латуни перед сдачей позволит получить максимальную цену за ваш материал. Убедитесь, что латунь не содержит посторонних материалов, таких как пластик дерево или стекло, и очистите ее от накипи и загрязнений. Если у вас есть разные виды лома, разделите их на соответствующие категории.

Цены на латунь в Украине.

Средние цены по областям Украины за 1 кг латуни, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 100 до 145 грн;

Винницкая область — от 90 до 115 грн;

Волынская область — от 80 до 100 грн;

Днепропетровская область — от 115 до 135 грн;

Житомирская область — от 80 до 100 грн;

Закарпатская область — от 80 до 90 грн;

Запорожская область — от 130 до 160 грн;

Ивано—Франковская область — от 80 до 90 грн;

Кировоградская область — от 80 до 90 грн;

Львовская область — от 110 до 135 грн;

Николаевская область — от 110 до 140 грн;

Одесская область — от 120 до 145 грн;

Полтавская область — от 115 до 130 грн;

Ровенская область — от 80 до 90 грн;

Сумская область – от 90 до 100 грн;

Тернопольская область — от 80 до 100 грн;

Харьковская область — от 130 до 170 грн;

Хмельницкая область — от 120 до 150 грн;

Черкасская область — от 80 до 100 грн;

Черновицкая область — от 90 до 100 грн;

Черниговская область — от 100 до 115 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в декабре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и нержавеющей стали в Украине. Это достаточно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на черметы и золото в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.