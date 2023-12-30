Ціни на кольорові метали та алюміній в Україні станом на 30 грудня 2023

Виплавка металів. Фото: asia.nikkei.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь — це сплав міді і цинку, який був широко відомий ще в давнину. У Стародавньому Єгипті та Месопотамії майстри використовували латунь для створення прикрас, посуду та різних предметів, а у Стародавньому Римі цей метал знайшов застосування у виготовленні монет. В наш час латунь продовжує знаходити застосування у різних галузях промисловості. Від інших металів та сплавів її відрізняє відмінна тепло- та електропровідність, а також висока міцність та стійкість до корозії. Латунь також затребувана у виробництві ювелірних виробів та біжутерії завдяки своєму красивому золотистому відтінку та здатності до легкої обробки.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у кінці грудня.

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Цікаві факти про латунь

Існує особливий тип латунного сплаву, який застосовується у виробництві біжутерії. Цей сплав включає мідь, нікель і алюміній і відомий як нейзильбер або мельхіор. Нейзильбер має високу міцність, пластичність і стійкість до корозії. Його легко обробляти, що дозволяє створювати із нього складні прикраси з вишуканими візерунками. Сріблястий відтінок нейзильберу успішно імітує золото, роблячи його найпопулярнішим матеріалом для виготовлення біжутерії, яка візуально нагадує ювелірні вироби з дорогоцінних металів. Крім того, нейзильбер не викликає алергічних реакцій, що робить його безпечним для носіння з чутливою шкірою.

Запальнички Zippo виготовлені з гальванізованої латуні. Гальваніка є процесом нанесення тонкого шару металу на поверхню іншого для запобігання корозії. У разі запальничок Zippo на поверхню латуні наноситься тонкий шар нікелю. Така технологія використувується для захисту латуні від іржі та інших пошкоджень, а також для надання запальничці привабливого блиску.

Відтінок латуні визначається часткою різних елементів у її складі. Латунь з підвищеним вмістом цинку набуває жовтуватого відтінку, високий вміст міді надає їй золотистого кольору, а наявність інших елементів у великих кількостях може надавати латуні зеленуватий або навіть коричневий відтінок.

Часто для виготовлення гільз та стволів вогнепальної зброї застосовують латунь. Латунь як більш м'який сплав порівняно зі сталлю забезпечує зменшення тертя у стволі при пострілі. Це, своєю чергою, знижує можливість механічних пошкоджень ствола. Крім того, латунь менш схильна до корозії в порівнянні зі сталлю, що також сприяє збільшенню терміну служби зброї.

Для ювелірів-початківців марки латуні Л62 і Л68 використовують як навчальний матеріал. Механічні властивості латуні Л62 і Л68 схожі на характеристики золота 583-ї проби.

Як правильно здавати латунь в пункти прийому вторсировини

Латунь та бронза — це поширені сплави, які застосовуються у виготовленні різних деталей, предметів інтер'єру та інших виробів. На перший погляд, вони можуть здатися дуже схожими. Тим не менш, існують значні відмінності в їх структурі та властивостях, що також впливає на їхню вартість. Тому при здачі металевого брухту до пунктів прийому важливо заздалегідь визначити, з яким металом ви маєте справу, щоб уникнути неприємних сюрпризів у процесі приймання.

Як відрізнити латунь від бронзи:

Латунь має золотистий колір, тоді як бронза зазвичай має червонувато-коричневий відтінок. Однак колір обох металів може змінюватись в залежності від кількості легуючих елементів у сплаві.

При ударі по латуні або бронзі латунь видасть дзвінкіший звук, а бронза — глухіший.

Латунь не магнітиться, у той час як бронза може виявляти магнітні властивості залежно від вмісту заліза у сплаві.

Латунь більш стійка до корозії ніж бронза.

На пунктах прийому вторинної сировини приймають різні види латунного брухту:

Кускові відходи, що є чистим металом без домішок.

Змішаний латунний брухт.

Латунна стружка, дрібний брухт без неметалевих домішок.

Очищений латунний дріт з рівномірним поперечним перерізом.

Латунні радіатори, елементи конструкцій різної техніки.

Латунні труби та трубки, включаючи шлюб із заводу та відпрацьовані вироби.

Підготовка латуні перед здачею до пунктів прийому вторинної сировини дозволить отримати максимальну ціну за ваш матеріал. Переконайтеся, що латунь не містить сторонніх матеріалів, таких як пластик дерево, чи скло, та очистіть її від накипу та забруднень. Якщо у вас є різні види брухту, розділіть їх на відповідні категорії.

Ціни на латунь в Україні

Середні ціни по областях України за 1 кг латуні, згідно з оголошеннями пунктів прийому брухту, а також залежно від виду та стану брухту:

Київська область — від 100 до 145 грн;

Вінницька область — від 90 до 115 грн;

Волинська область — від 80 до 100 грн;

Дніпропетровська область — від 115 до 135 грн;

Житомирська область — від 80 до 100 грн;

Закарпатська область — від 80 до 90 грн;

Запорізька область — від 130 до 160 грн;

Івано-Франківська область — від 80 до 90 грн;

Кіровоградська область — від 80 до 90 грн;

Львівська область — від 110 до 135 грн;

Миколаївська область — від 110 до 140 грн;

Одеська область — від 120 до 145 грн;

Полтавська область — від 115 до 130 грн;

Рівненська область — від 80 до 90 грн;

Сумська область — від 90 до 100 грн;

Тернопільська область — від 80 до 100 грн;

Харківська область — від 130 до 170 грн;

Хмельницька область — від 120 до 150 грн;

Черкаська область — від 80 до 100 грн;

Чернівецька область — від 90 до 100 грн;

Чернігівська область — від 100 до 115 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді та алюмінію в Україні у грудні. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та нержавіючої сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний і дорогоцінний метал, що відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чермет та золото в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.