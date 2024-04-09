Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 9 апреля 2024 года

Отливка металла. Фото: wetaft/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Черные металлы — это сплавы железа с углеродом и другими примесями. В основном это стали и чугуны, которые занимают ведущие позиции среди всех металлов в мировой экономике. Они находят применение в различных отраслях промышленности, таких как строительство, машиностроение, производство бытовой техники и других. Переработка черных металлов способствует уменьшению объема отходов и сокращению вредных выбросов в атмосферу. Кроме того, сдача чермета в пункты приема лома может принести дополнительный доход.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в апреле.

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По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, война разрушила две трети металлургической промышленности Украины. Так, в 2021 году украинские металлургические предприятия произвели 21 миллион тонн чугуна, в то время как в 2023 году этот показатель составлял всего 6 миллионов тонн. Существенное падение было также зафиксировано в производстве стали.

Пендзин также отметил падение экспорта украинской металлургии, которое произошло из-за российского вторжения.

"До войны 30-40% производимой украинскими предприятиями металлургической продукции шло на экспорт. В 2021 году мы экспортировали примерно 6 миллионов тонн прокатной стали, в 2022 этот показатель составлял 1,5 миллиона тонн, в 2023 году — 1 миллион", — подчеркнул эксперт.

Как правильно сдавать металлолом

Разделяйте черные и цветные металлы, учитывая, что цветные металлы обычно принимаются по более высокой цене.

Отделяйте нержавеющую и углеродистую сталь, учитывая, что нержавеющая сталь ценится выше.

Разбирайте металлические изделия на более простые компоненты для упрощения процесса их переработки.

Постарайтесь очистить лом от ржавчины и примесей, а также удалить неметаллические элементы, если это возможно.

Разрежьте большие конструкции на более мелкие части, чтобы облегчить их переработку и транспортировку.

Цены на лом черных металлов в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 2,5 грн до 6 грн;

Винницкая область — от 5,5 грн до 6,5 грн;

Днепропетровская область — от 5,5 грн до 7 грн;

Житомирская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Закарпатская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Запорожская область — от 6,5 грн до 7,5 грн;

Ивано-Франковская область — от 3 грн до 4,5 грн;

Кировоградская область — от 3,5 грн до 4,5 грн;

Львовская область — от 3,5 грн до 6 грн;

Николаевская область — от 3 грн до 4 грн;

Одесская область — от 5 грн до 6 грн;

Полтавская область — от 4,5 грн до 5 грн;

Сумская область — от 2,5 грн до 5 грн;

Тернопольская область — от 3 грн до 5,5 грн;

Харьковская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Хмельницкая область — от 2,5 грн до 5,5 грн;

Черкасская область — от 3 грн до 5,5 грн;

Черновицкая область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Черниговская область — от 3,5 грн до 4,5 грн.

Интересные факты о стали

История стали началась за 2 тысячи лет до нашей эры, когда люди открыли плавку минералов и металлов. Древние культуры Индии и Китая играли немаловажную роль в производстве стали. В 1856 году Генри Бессемер изобрел процесс продувания воздухом для производства стали. Этот метод, известный как бессемеровский процесс, произвел революцию в сталелитейной промышленности, сделав производство более дешевым, быстрым и эффективным.

С приходом мировых войн производство и использование стали резко возросли. Военная промышленность нуждалась в огромном количестве металла для строительства танков, самолетов, кораблей, оружия и другой военной техники. Это стимулировало развитие новых технологий производства стали, увеличение мощности сталелитейных заводов и поиск новых источников сырья. За период с 1914 по 1945 год мировое создание стали возросло в три раза.

Сталь присутствует во всех секторах экономики. Промышленность и строительство — два крупнейших потребителя стали, но она также используется в широком спектре других отраслей, таких как: машино- и судостроение, нефтяная и газовая промышленность: трубы, электроэнергетика и многие другие.

Китай является лидером в производстве стали в мире. В 2023 году Китай произвел 1,019 миллиарда тонн стали, что составляет более половины (52%) общего мирового производства.

Существует множество типов стали — около 3500 классов. Они классифицируются по разным критериям. Выбор конкретного типа стали зависит от требуемых свойств и условий эксплуатации. Различные типы стали используются в различных отраслях. Например, углеродистая сталь используется в строительстве, производстве машин, инструментов и других областях. Легированная сталь находит свое применение в изготовлении деталей машин, инструментов, сварных конструкций. Нержавеющая сталь используется для изготовления посуды, медицинских инструментов, оборудования для пищевой промышленности. Инструментальная сталь применяется для создания режущего инструмента, штампов, пресс-форм и т.п.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит медь в Украине в апреле. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

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