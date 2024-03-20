Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 20 марта 2024 года

Отливка металла. Фото: zephylwer0/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Черные металлы являются соединениями железа с углеродом и другими примесями. Большинство этой группы составляют стали и чугуны, которые в свою очередь являются самыми распространенными металлами в мировой экономике. Они используются в различных отраслях промышленности, таких как строительство, машиностроение, производство бытовой техники и другие. Процесс переработки черных металлов способствует снижению объема отходов и уменьшению вредных выбросов в атмосферу. Кроме того, сдача чермета может принести дополнительный доход.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в марте.

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Интересные факты о черных металлах

Эйфелева башня состоит из 18 тысяч металлических частей: 7 300 тонн кованого железа и 2,5 миллиона заклепок. Во время строительства башня меняла цвет: из-за окисления железа она приобрела красновато-коричневый оттенок.

Самым крепким металлом считается не сталь, а вольфрам. Его отличает очень высокая плотность, достигающая 19,25 г/куб. см. Вольфрам широко используется в производстве ламп накаливания благодаря своей исключительной жаропрочности. Температура плавления вольфрама составляет невероятные 3 422°C, что позволяет создавать нити накаливания, выдерживающие экстремальные температуры внутри лампы.

Самый легкий чугун — пеночугун. Его плотность составляет всего 0,5-0,7 г/куб. см, что в 3-4 раза меньше, чем у обыкновенного чугуна. Секрет такой легкости кроется в пористой структуре пеночугуна, ячейки которой заполнены воздухом. Благодаря этому он имеет очень низкую теплопроводность и широко используется для теплоизоляции труб, печей и других объектов, где необходим надежный утеплитель.

90% стали перерабатывается — самый высокий показатель среди всех материалов. Из переработанной стали производят новые автомобили, бытовую технику, консервные банки, рельсы, строительные конструкции и многое другое. Переработка стали позволяет экономить железную руду, уголь и другие ресурсы, необходимые для ее первоначального производства.

В 1930 году в Нью-Йорке был построен Эмпайр-стейт-билдинг. Став самым высоким домом в мире на тот момент, он олицетворял технический прогресс. Более 80 тысяч тонн стали было использовано для возведения его каркаса. Прочность и надежность стальной конструкции позволили построить это грандиозное здание.

Как правильно сдавать металлолом

Отделите черные и цветные металлы. Цветные металлы обычно принимаются по более высокой цене, поэтому их лучше сдавать отдельно. Разделяйте нержавеющую и углеродистую сталь, учитывая, что нержавеющая сталь ценится выше. Разберите металлические изделия на более простые компоненты. Это поможет упростить процесс их переработки. Постарайтесь очистить лом от ржавчины и примесей, а также удалить неметаллические элементы, если это возможно. Разрежьте большие конструкции на более мелкие части, чтобы облегчить их переработку и транспортировку.

Цены на лом черных металлов в Украине.

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Винницкая область — от 3 грн до 5 грн;

Днепропетровская область — от 4 грн до 5 грн;

Житомирская область — от 3 грн до 5 грн;

Закарпатская область — от 3 грн до 5 грн;

Запорожская область – от 4,5 грн до 5,5 грн;

Ивано-Франковская область — от 3 грн до 4,5 грн;

Кировоградская область — от 3,5 грн до 4,5 грн;

Львовская область — от 3 грн до 5,5 грн;

Николаевская область — от 4 грн до 5 грн;

Одесская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Полтавская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Сумская область — от 3 грн до 4,5 грн;

Тернопольская область — от 3 грн до 5,5 грн;

Харьковская область — от 4 грн до 6 грн;

Хмельницкая область — от 3 грн до 5,5 грн;

Черкасская область — от 3 грн до 5,5 грн;

Черновицкая область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Черниговская область — от 3,5 грн до 5 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом золота в Украине в феврале. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Также мы писали, сколько стоит лом бронзы и латуни в Украине. Это достаточно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на медь и алюминий.