Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 20 березня 2024 року

Відливання металу. Фото: zephylwer0/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Чорні метали є сполуками заліза з вуглецем та іншими домішками. Більшість цієї групи становлять сталі та чавуни, які, своєю чергою, є найпоширенішими металами у світовій економіці. Вони використовуються у різних галузях промисловості, таких як будівництво, машинобудування, виробництво побутової техніки та інші. Процес перероблення чорних металів сприяє зниженню обсягу відходів та зменшенню шкідливих викидів в атмосферу. Крім того, здавання чормета може принести додатковий дохід.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у березні.

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Цікаві факти про чорні метали

Ейфелева вежа складається з 18 тисяч металевих частин: 7 300 тонн кованого заліза та 2,5 мільйона заклепок. Під час будівництва вежа змінювала колір: через окислення заліза вона набула червонувато-коричневого відтінку.

Найміцнішим металом вважається не сталь, а вольфрам. Його відрізняє дуже висока щільність, що досягає 19,25 г/см куб. Вольфрам широко використовується у виробництві ламп розжарювання завдяки своїй винятковій жароміцності. Температура плавлення вольфраму становить неймовірні 3 422°C, що дозволяє створювати нитки розжарювання, що витримують екстремальні температури всередині лампи.

Найлегший чавун — піночавун. Його щільність складає всього 0,5-0,7 г/куб. см, що в 3-4 рази менше, ніж у звичайного чавуну. Секрет такої легкості криється в пористій структурі піночавуна, пори якої заповнені повітрям. Завдяки цьому він має дуже низьку теплопровідність і широко використовується для теплоізоляції труб, печей та інших об'єктів, де потрібний надійний утеплювач.

90% сталі переробляється — найвищий показник серед усіх матеріалів. З переробленої сталі виробляють нові автомобілі, побутову техніку, консервні банки, рейки, будівельні конструкції та багато іншого. Переробка сталі дозволяє економити залізну руду, вугілля та інші ресурси, необхідні для її первинного виробництва.

У 1930 році в Нью-Йорку було збудовано Емпайр-стейт-білдінг. Ставши найвищим будинком у світі на той момент, він уособлював технічний прогрес. Більше 80 тисяч тонн сталі було використано для зведення його каркасу. Міцність та надійність сталевої конструкції дозволили звести цю грандіозну будівлю.

Як правильно здавати металобрухт

Відокремте чорні та кольорові метали. Кольорові метали зазвичай приймаються за вищою ціною, тому їх краще здавати окремо. Розділяйте нержавіючу та вуглецеву сталь, враховуючи, що нержавіюча сталь цінується вище. Розберіть складні металеві вироби на більш прості компоненти. Це допоможе спростити процес їхньої переробки. Постарайтеся очистити брухт від іржі та домішок, а також видалити неметалеві елементи, якщо це можливо. Розріжте великі конструкції на дрібніші частини, щоб полегшити їх переробку та транспортування.

Ціни на брухт чорних металів в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг чормету, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Вінницька область — від 3 грн до 5 грн;

Дніпропетровська область — від 4 грн до 5 грн;

Житомирська область — від 3 грн до 5 грн;

Закарпатська область — від 3 грн до 5 грн;

Запорізька область — від 4,5 грн до 5,5 грн;

Івано-Франківська область — від 3 грн до 4,5 грн;

Кіровоградська область — від 3,5 грн до 4,5 грн;

Львівська область — від 3 грн до 5,5 грн;

Миколаївська область — від 4 грн до 5 грн;

Одеська область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Полтавська область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Сумська область — від 3 грн до 4,5 грн;

Тернопільська область — від 3 грн до 5,5 грн;

Харківська область — від 4 грн до 6 грн;

Хмельницька область — від 3 грн до 5,5 грн;

Черкаська область — від 3 грн до 5,5 грн;

Чернівецька область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Чернігівська область — від 3,5 грн до 5 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт золота в Україні у лютому. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

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