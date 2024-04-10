Цены на медь и цветные металлы в Украине на 10 апреля 2024 года

Выплавка металла. Фото: Enlightening Images/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь — это пластичный металл красно-оранжевого цвета. Она обладает высокой электропроводностью и теплопроводностью, стойкостью к коррозии и хорошей обрабатываемостью. Благодаря популярности этого металла в разных сферах производства, пункты приема лома охотно принимают медные изделия по выгодным ценам.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в апреле.

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Интересные факты о меди

Люди возделывают медь почти 8 тысяч лет. Самый старый найденный медный предмет (а также самый старый металлический предмет), — это крошечное шило (инструмент для обработки кожи), произведенное где-то между 5100 и 4600 годами до нашей эры. Современные люди научились выплавлять медь примерно в 4500 году до нашей эры, что ознаменовало начало бронзового века.

Медь играла важную роль в повседневной жизни древних египтян, которые использовали этот металл для создания инструментов личной гигиены, таких как бритвы и зеркала. Кроме того, египтяне использовали соединения меди, малахита и азурита для создания яркого зеленого и синего макияжа глаз.

Наряду с золотом, медь — единственный природный металл, имеющий свой собственный цвет. В то время как большинство других металлов имеют серебристый или серый цвет, красный оттенок меди можно сразу узнать. Под действием кислорода на меди появляется защитная патина.

В 1824 году британский ученый Уильям Стерджен провел эксперимент. Он обернул голую медную проволоку вокруг куска железа в форме подковы и пропустил через провод электрический ток. Железо намагнитилось. Так был изобретен первый электромагнит. Медная электропроводка и электромагниты способствовали изобретению телеграфа, а затем и телефона.

Медная проводка остается отраслевым стандартом. Если взвесить все медные провода, присутствующие в автомобиле, они будут весить более 20 кг. Медные провода есть в вашем телевизоре, компьютере, кухонной технике, сотовых телефонах и практически во всех других электронных устройствах.

Как формируются цены на металл в Украине

По словам экономиста Андрея Новака, на сегодняшний день основными факторами, влияющими на стоимость металла в Украине, является логистика, а также цены на энергоресурсы и сырье (в том числе уголь). При этом логистика занимает от 20 до 25 процентов себестоимости продукции.

Эксперт добавил, что российское вторжение болезненно ударило по металлургической промышленности Украины.

"Российская война против Украины нанесла очень большие потери экономике. Наибольшие потери получил именно металлургический сектор — на уровне энергетического. Во временную оккупацию и фактически полное уничтожение попали именно металлургические заводы на востоке и юге Украины. Наибольшие потери — это завод имени Ильича и "Азовсталь "Во временно оккупированном Мариуполе. Они занимали наибольшую долю производства металла в Украине", — добавил Новак.

Как правильно сдавать медь

Цены на медь в пунктах приема утиля могут изменяться в зависимости от нескольких факторов, таких как состояние изделий, присутствие примесей в металле, его форма и место сдачи.

Для максимизации выплаты при сдаче лома меди важно выполнить несколько простых шагов. К примеру, рекомендуется очистить медные изделия от других материалов и включений.

Следует учитывать, что медные кабели с сильным окислением, обожженные для удаления изоляции, могут иметь более низкую стоимость. В таких случаях лучше использовать механический метод очищения.

Пункты приема утиля готовы принимать различные виды меди, включая кабели, обмотки двигателей и трансформаторов, сантехническое оборудование, медные трубы, резервуары кондиционеров и теплообменники с медными трубками. Опыт показывает, что выгоднее составлять большие объемы меди сразу, поскольку это может повысить тарифы на металлолом.

Цены на металлолом в Украине в апреле

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 10 апреля 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 200 до 250 грн;

Винницкая область — от 190 до 255 грн;

Днепропетровская область — от 190 до 250 грн;

Житомирская область — от 170 до 190 грн;

Закарпатская область — от 170 до 190 грн;

Запорожская область — от 180 до 290 грн;

Ивано-Франковская область — от 170 до 190 грн;

Кировоградская область — от 170 до 190 грн;

Львовская область — от 175 до 190 грн;

Николаевская область — от 180 до 260 грн;

Одесская область — от 240 до 250 грн;

Полтавская область — от 170 до 255 грн;

Сумская область – от 170 до 190 грн;

Тернопольская область — от 170 до 190 грн;

Харьковская область — от 215 до 280 грн;

Хмельницкая область — от 230 до 250 грн;

Черкасская область — от 180 до 230 грн;

Черновицкая область — от 180 до 200 грн;

Черниговская область — от 160 до 245 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит черный металл в апреле. В это непростое для каждого украинца время сдача металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Также мы писали, сколько стоит латунь в Украине. Это довольно дорогой металл, который можно сдать. Также мы собрали цены на алюминий и золото.