Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 10 квітня 2024 року

Виплавка металу. Фото: Enlightening Images/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь — це пластичний метал червоно-жовтогарячого кольору. Вона має високу електропровідність і теплопровідність, стійкість до корозії та хорошу оброблюваність. Завдяки популярності цього металу у різних сферах виробництва, пункти приймання брухту охоче приймають мідні вироби за вигідними цінами.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у квітні.

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Цікаві факти про мідь

Люди обробляють мідь майже 8 тисяч років. Найстаріший мідний предмет (а також найстаріший металевий предмет), що було знайдено, — це крихітне шило (інструмент для обробки шкіри), що було вироблено десь між 5100 і 4600 роками до нашої ери. Сучасні люди навчилися виплавляти мідь приблизно в 4500 до нашої ери, що ознаменувало початок бронзового століття.

Мідь відігравала важливу роль у повсякденному житті єгиптян, які використовували цей метал для створення інструментів особистої гігієни, таких як бритви та дзеркала. Крім того, єгиптяни використовували сполуки міді, малахіт та азурит для створення яскравого зеленого та синього макіяжу очей.

Поряд із золотом мідь єдиний природний метал, що має свій власний колір. У той час як більшість інших металів мають сріблястий або сірий колір, червонуватий відтінок міді можна відразу впізнати. Під впливом кисню на міді утворюється захисна патина.

У 1824 році британський учений Вільям Стерджен провів експеримент. Він обернув голий мідний дріт навколо шматка заліза у формі підкови та пропустив через провід електричний струм. Залізо намагнітилося. Так було винайдено перший електромагніт. Мідна електропроводка та електромагніти сприяли винаходу телеграфу, а потім і телефону.

Мідна проводка залишається галузевим стандартом. Якщо зважити всі мідні дроти, що присутні в автомобілі, вони важитимуть понад 20 кг. Мідні дроти є у вашому телевізорі, комп'ютері, кухонній техніці, стільникових телефонах і практично у всіх інших електронних пристроях.

Як формуються ціни на метал в Україні

За словами економіста Андрія Новака, на сьогодні основними факторами, що впливають на вартість металу в Україні є логістика, а також ціни на енергоресурси та сировину (зокрема вугілля). При цьому логістика наразі займає від 20 до 25 відсотків собівартості продукції.

Експерт додав, що російське вторгнення болісно вдарило по металургійній промисловості України.

"Російська війна проти України завдала дуже великих втрат економіці. Найбільші втрати отримав саме металургійний сектор — на рівні з енергетичним. Під тимчасову окупацію і фактично повне знищення потрапили саме металургійні заводи на сході та півдні України. Найбільші втрати — це завод імені Ілліча та "Азовсталь" у тимчасово окупованому Маріуполі. Вони займали найбільшу частку виробництва металу в Україні", — додав Новак.

Як правильно здавати мідь

Ціни на мідь у пунктах прийому брухту можуть змінюватись залежно від декількох факторів, таких як стан виробів, присутність домішок у металі, його форма та місце здачі.

Для максимізації виплати при здачі брухту міді важливо виконати кілька простих кроків. Наприклад, рекомендується очистити мідні вироби з інших матеріалів та включень.

Слід враховувати, що мідні кабелі з сильним окисленням, обпалені для видалення ізоляції, можуть мати нижчу вартість. У таких випадках краще використовувати механічний метод очищення.

Пункти прийому брухту готові приймати різні види міді, включаючи кабелі, обмотки двигунів та трансформаторів, сантехнічне обладнання, мідні труби, резервуари кондиціонерів та теплообмінники з мідними трубками. Досвід показує, що вигідніше складати великі обсяги міді відразу, оскільки це може підвищити тарифи на брухт.

Ціни на брухт міді в Україні у квітні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 10 квітня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 200 до 250 грн;

Вінницька область — від 190 до 255 грн;

Дніпропетровська область — від 190 до 250 грн;

Житомирська область — від 170 до 190 грн;

Закарпатська область — від 170 до 190 грн;

Запорізька область — від 180 до 290 грн;

Івано-Франківська область — від 170 до 190 грн;

Кіровоградська область — від 170 до 190 грн;

Львівська область — від 175 до 190 грн;

Миколаївська область — від 180 до 260 грн;

Одеська область — від 240 до 250 грн;

Полтавська область — від 170 до 255 грн;

Сумська область — від 170 до 190 грн;

Тернопільська область — від 170 до 190 грн;

Харківська область — від 215 до 280 грн;

Хмельницька область — від 230 до 250 грн;

Черкаська область — від 180 до 230 грн;

Чернівецька область — від 180 до 200 грн;

Чернігівська область — від 160 до 245 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує чорний метал в Україні у квітні. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

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