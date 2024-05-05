Цены на медь и цветные металлы в Украине на 5 мая 2024 года

Выплавка металла. Фото: businessinsider.de

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь — отличный и полезный металл, который можно найти в доме как в чистом виде, так и в химических соединениях. Она находится в мобильных телефонах, водопроводных системах и даже в организме человека. Из-за высокого спроса на этот металл в различных промышленных секторах, пункты приема лома рады принять медные изделия по выгодным ценам.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в мае.

Читайте также:

Интересные факты о меди

Медь — эффективный антибактериальный материал. Благодаря своей способности уничтожать бактерии на поверхности, она может быть хорошим средством обеспечения стерильности в различных помещениях. Антибактериальный эффект меди проявляется благодаря выделению им ионов при взаимодействии с влагой. Они разрушают клеточные мембраны бактерий, что создает неблагоприятную среду для развития бактерий на поверхности, а также каталитическое влияние меди, что способствует образованию активных форм кислорода, уничтожающих бактерии.

Медь является важным микроэлементом, необходимым для нормального функционирования организма человека. Она образует соединения с более чем 300 ферментами, которые играют важную роль в различных метаболических процессах.

Медь в природе чаще встречается посредством самородков, чем золото, серебро и даже железо. Она может принимать форму самородков, руд и различных соединений, таких как сульфиды и оксиды. Самородки меди бывают разных форм: кубические, призматические, неправильные. Их размеры могут варьироваться от нескольких миллиметров до нескольких метров в диаметре.

В ювелирной промышленности широко используются медные сплавы с золотом. Это позволяет повысить устойчивость изделий к деформациям и износу. Чистое золото характеризуется мягкостью и склонностью к деформациям и царапинам, в то время как сплавы с содержанием до 25% меди обеспечивают отличную прочность и износостойкость.

По объему мирового производства и потребления медь занимает третье место после железа и алюминия. Так, в 2022 году объем мирового производства меди составил около 20 миллионов тонн, а мировое потребление приблизилось к 22 миллионам тонн. Основными производителями меди являются Чили, Китай, Перу, США и Австралия, в то время как основными потребителями выступают Китай, США, Япония, Германия и Южная Корея.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в Украине в результате российского вторжения остался единственный крупный металлургический завод — "АрселорМиттал", расположенный в Кривом Роге. Эксперт добавил, что большинство предприятий металлургической и горнообогатительной отрасли страны находятся на востоке, и их восстановление возможно только после окончания войны и обеспечения безопасности.

Он также подчеркнул, что экспорт металлургической продукции ограничен рамками украинского зернового коридора.

"Сейчас металл у нас идет зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул эксперт.

Цены на металлолом в Украине в мае

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 5 мая 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 220 до 260 грн;

Винницкая область — от 180 до 240 грн;

Днепропетровская область — от 180 до 235 грн;

Житомирская область — от 180 до 200 грн;

Закарпатская область — от 175 до 195 грн;

Запорожская область — от 170 до 250 грн;

Ивано-Франковская область — от 170 до 190 грн;

Кировоградская область — от 170 до 190 грн;

Львовская область — от 185 до 200 грн;

Николаевская область — от 190 до 250 грн;

Одесская область — от 180 до 250 грн;

Полтавская область — от 180 до 240 грн;

Сумская область – от 175 до 190 грн;

Тернопольская область — от 180 до 200 грн;

Харьковская область — от 200 до 270 грн;

Хмельницкая область — от 190 до 230 грн;

Черкасская область — от 190 до 230 грн;

Черновицкая область — от 180 до 210 грн;

Черниговская область — от 170 до 230 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в мае. Еще мы собрали цены на алюминий, золото и латунь.

Также мы говорили, что после многолетних теплых отношений немецкие инвесторы недовольны тем, как ведутся их дела в Венгрии. Они недовольны политикой тамошнего премьер-министра Виктора Орбана.