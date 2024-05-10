Цены на медь и цветные металлы в Украине на 10 мая 2024 года

Медноплавильный завод в Польше. Фото: Bloomberg

Цены на медь в Украине выросли из-за увеличенного спроса на этот металл как в Украине, так и на мировом рынке. Это произошло на фоне повышения стоимости меди на мировых биржах, вызванного увеличением спроса на возобновляемую энергетику и электромобили, где медь широко используется в электрических моторах и кабелях.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в мае.

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Интересные факты о меди

Медь была одним из первых металлов, которые использовали люди еще в давние времена. Первые находки медных изделий датируются около 10 тысяч лет назад. Согласно древнегреческой мифологии, медь была орудием бога Зевса – громовержца. Греки верили, что именно этот металл придает грому его силы.

В некоторых культурах медь считается материалом, обладающим энергетическими свойствами, и используется в фэн-шуй для привлечения богатства и процветания. Этот металл очень хорошо хранится в земле, и артефакты из меди, спрятанные тысячи лет назад, могут быть достаточно хорошо сохранены и сейчас.

Медь представляет собой очень эффективный материал для проводников электрического тока. Она имеет высокую электропроводность среди металлов после серебра.

Куда выгоднее сдавать медь на лом

Сдача меди на лом может быть выгодна в разных местах в зависимости от рыночной ситуации и условий. Вот некоторые варианты:

Металлоломочные предприятия . Это может быть наиболее очевидный выбор, поскольку эти компании специализируются на переработке металлолома.

. Это может быть наиболее очевидный выбор, поскольку эти компании специализируются на переработке металлолома. Официальные пункты сбора вторичного сырья . Некоторые города имеют официальные пункты сбора, где вы можете сдать медный лом по установленным ценам.

. Некоторые города имеют официальные пункты сбора, где вы можете сдать медный лом по установленным ценам. Объявления о покупке вторичного сырья . Часто можно найти частных предпринимателей или компании, которые покупают медь на лом через объявления или через знакомых.

. Часто можно найти частных предпринимателей или компании, которые покупают медь на лом через объявления или через знакомых. Интернет-платформы. Интернет может быть полезен для поиска покупателей меди на лом, которые могут заплатить вам выгодную цену.

Перед тем как сдавать медь на лом, рекомендуется хорошо оценить рыночную ситуацию и цены на металл, чтобы извлечь максимальную выгоду.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в Украине в результате российского вторжения остался единственный крупный металлургический завод — "АрселорМиттал", расположенный в Кривом Роге. Эксперт добавил, что большинство предприятий металлургической и горнообогатительной отрасли страны расположены на востоке, и их восстановление возможно только после окончания войны и обеспечения безопасности.

Он также подчеркнул, что экспорт металлургической продукции ограничен рамками украинского зернового коридора.

"Сейчас металл у нас идет зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул эксперт.

Цены на металлолом в Украине в мае

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 10 мая 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 240 до 265 грн;

Винницкая область — от 195 до 240 грн;

Днепропетровская область — от 200 до 235 грн;

Житомирская область — от 195 до 240 грн;

Закарпатская область — от 175 до 225 грн;

Запорожская область — от 190 до 250 грн;

Ивано-Франковская область — от 190 до 250 грн;

Кировоградская область — от 170 до 230 грн;

Львовская область — от 185 до 230 грн;

Николаевская область — от 195 до 260 грн;

Одесская область — от 200 до 260 грн;

Полтавская область — от 190 до 260 грн;

Сумская область — от 195 до 250 грн;

Тернопольская область — от 195 до 245 грн;

Харьковская область — от 220 до 270 грн;

Хмельницкая область — от 190 до 230 грн;

Черкасская область — от 195 до 270 грн;

Черновицкая область — от 185 до 270 грн;

Черниговская область — от 190 до 290 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в мае. Еще мы собрали цены на медь, чермет и алюминий.

Мы также писали, что Украина значительно увеличила экспорт черных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн долларов.