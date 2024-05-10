Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 10 травня 2024 року

Мідноплавильний завод у Польщі.Фото: Bloomberg

Ціни на мідь в Україні зросли через збільшений попит на цей метал як в Україні, так і на світовому ринку. Це сталося на тлі підвищення вартості міді на світових біржах, спричиненого збільшенням попиту відновлювальної енергетики та електромобілів, де мідь широко використовується в електричних моторах та кабелях.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у травні.

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Цікаві факти про мідь

Мідь була одним з перших металів, які використовували люди ще в давні часи. Перші знахідки мідних виробів датуються близько 10 000 років тому. Згідно з давньогрецькою міфологією, мідь була знаряддям бога Зевса - громовержця. Греки вірили, що самецей метал надає грому його сили.

У деяких культурах мідь вважається матеріалом, який має енергетичні властивості, і використовується у фен-шуй для привертання багатства і процвітання. Цей метал дуже добре зберігається у землі, і артефакти з міді, що були заховані тисячі років тому, можуть бути досить добре збережені і зараз.

Мідь є дуже ефективним матеріалом для провідників електричного струму. Вона має найвищу електропровідність серед металів після срібла.

Куди вигідніше здавати мідь на брухт

Здача міді на брухт може бути вигідною в різних місцях залежно від ринкової ситуації та умов. Ось деякі варіанти:

Металобрухтові підприємства . Це може бути найочевидніший вибір, оскільки ці компанії спеціалізуються на переробці металобрухту.

. Це може бути найочевидніший вибір, оскільки ці компанії спеціалізуються на переробці металобрухту. Офіційні пункти збору вторинної сировини . Деякі міста мають офіційні пункти збору, де ви можете здати мідний брухт за встановлені ціни.

. Деякі міста мають офіційні пункти збору, де ви можете здати мідний брухт за встановлені ціни. Оголошення про купівлю вторинної сировини . Часто можна знайти приватних підприємців або компанії, які купують мідь на брухт через оголошення або через знайомих.

. Часто можна знайти приватних підприємців або компанії, які купують мідь на брухт через оголошення або через знайомих. Інтернет-платформи. Інтернет може бути корисним для пошуку покупців міді на брухт, які можуть заплатити вам вигідну ціну.

Перед тим як здавати мідь на брухт, рекомендується добре оцінити ринкову ситуацію та ціни на метал, щоб отримати максимальну вигоду.

Яка ситуація з металургією в Україні

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, в Україні внаслідок російського вторгнення наразі залишився єдиний великий металургійний завод — "АрселорМіттал", розташований у Кривому Розі. Експерт додав, що більшість підприємств металургійної та гірничозбагачувальної галузі країни розташовані на сході, і їх відновлення можливе лише після закінчення війни та забезпечення безпеки.

Він також наголосив, що експорт металургійної продукції обмежений рамками українського зернового коридору.

"Зараз метал у нас йде зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив експерт.

Ціни на брухт міді в Україні у травні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 10 травня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 240 до 265 грн;

Вінницька область — від 195 до 240 грн;

Дніпропетровська область — від 200 до 235 грн;

Житомирська область — від 195 до 240 грн;

Закарпатська область — від 175 до 225 грн;

Запорізька область — від 190 до 250 грн;

Івано-Франківська область — від 190 до 250 грн;

Кіровоградська область — від 170 до 230 грн;

Львівська область — від 185 до 230 грн;

Миколаївська область — від 195 до 260 грн;

Одеська область — від 200 до 260 грн;

Полтавська область — від 190 до 260 грн;

Сумська область — від 195 до 250 грн;

Тернопільська область — від 195 до 245 грн;

Харківська область — від 220 до 270 грн;

Хмельницька область — від 190 до 230 грн;

Черкаська область — від 195 до 270 грн;

Чернівецька область — від 185 до 270 грн;

Чернігівська область — від 190 до 290 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує золото в Україні у травні. Ще ми зібрали ціни на мідь, чормет та алюміній.

Ми також писали, що Україна значно збільшила експорт чорних металів. Відповідний показник зріс на 46,2% і становив 522,5 млн доларів.