Сравнение цен на пасхальную корзину в супермаркетах Украины в 2024 году

Пасхальные корзины. Фото: Суспільне

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украинские верующие активно готовятся к наступлению Пасхи , которое приходится на 5 мая. Многие уже начали покупать продукты, чтобы освятить их в церкви. Стоимость пасхальной корзины в 2024 году, включающей традиционные куличи, яйца и колбасу, несколько выросла по сравнению с предыдущим годом.

Новини.LIVE сравнили цены на пасхальную корзину в наиболее популярных супермаркетах Украины, и рассказывают, где за нее придется заплатить больше, а где будут наиболее выгодные предложения.

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В супермаркетах Украины уже возросла стоимость традиционных праздничных продуктов для пасхальной корзины. По оценкам Национального научного центра "Институт аграрной экономики", украинцы ожидают потратить на 17,6% больше на продукты к Пасхе, чем в прошлом году.

В 2024 году цена пасхальной корзины выросла до 1652,05 грн. Он содержит традиционные составляющие, такие, как домашняя пасха, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, огурцы, помидоры, яблоки и вино "Кагор".

На Пасху в Украине могут повыситься цены на яйца, однако это не повлияет на общую ценовую динамику благодаря достаточному предложению.

Кроме того, не прогнозируют повышения цен и торговые сети. Объем предложения яиц достаточен для удовлетворения спроса перед праздником. Об этом сообщил глава Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко.

"Традиционно в канун праздника спрос на яйца увеличивается, однако в этом году это, опять же, не будет иметь существенного влияния, и потребители могут рассчитывать на доступные ценовые предложения в достаточном количестве", — подчеркнул он.

Карпенко утверждает, что в течение следующих дней возможно временное повышение цен, однако это не повлечет за собой общего увеличения стоимости на рынке из-за обилия товаров, доступных для продажи.

Руководитель маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович разделяет это мнение. Она отметила, что благодаря избытку предложения цены на яйца остаются ниже, чем в прошлом. Она предполагает небольшое повышение на 15% перед Пасхой, что типично для предпраздничного периода.

Согласно подсчетам The Page за последние восемь лет (с 2016 по 2024 год), стоимость пасхальной корзины увеличилась в 3,3 раза. По сравнению с 2020 годом цены удвоились. Динамика цен на пасхальную корзину в 2024 году составляет 12,9% для расширенного набора и 17,6% для базового. Эти показатели примерно соответствуют уровню инфляции, которая за период с апреля 2023 года по апрель 2024 года составляла около 18%.

В 2024 году темпы роста стоимости пасхальной корзины замедлились. В предыдущие два года они отражали инфляционные процессы, вызванные полномасштабной войной.

В ходе телемарафона член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин подтвердил замедление темпов роста цен на продукты. По его словам, многое зависит от того, какие продукты украинцы выбирают для праздников, однако в целом средняя стоимость пасхальной корзины выросла на 7-8%.

В то же время, по словам Пендзина, наблюдается существенное снижение цен на ряд продуктов, включая яйца — на 35%, муку — на 3%, и сахар — на 15%.

"Просто надо понимать, что есть определенные объективные причины, которые привели к такому падению, потому что это было связано, собственно, и с блокированием границ. То есть достаточно большой экспортный потенциал оставался в стране и, как следствие, давил на внутренний рынок относительно уменьшения цен", — добавил эксперт.

Сравнение цен на пасхальную корзину в супермаркетах Украины в 2024 году

Мы сравнили цены на продукты пасхальной корзины в супермакетах "Сільпо", "Фора", АТБ, Novus и Good Wine. Традиционно в пасхальную корзину входят кулич, яйца, домашняя колбаса, копченая колбаса, сельдь, буженина, сало, мягкий и твердый сыр, "Кагор" и водка.

Сравнение цен на пасхальную корзину в супермаркетах Украины в 2024 году. Инфографика: Новини.LIVE

Сравнение цен на пасхальную корзину в супермаркетах Украины в 2024 году Название продукта "Сильпо" "Фора" АТБ Novus Good Wine Пасха (1 кг) 258,00 370,00 165,60 298,00 1298,00 Яйца (15 шт.) 53,99 62,25 47,85 59,99 119,85 Домашняя колбаса (0,5 кг) 179,50 149,95 153,27 224,50 309,50 Копченая колбаса (0,5 кг) 274,50 364,50 254,74 361,65 257,50 Сельдь (0,5 кг) 181,98 131,80 145,40 139,98 454,50 Буженина (0,5 кг) 224,35 159,50 118,20 264,50 364,50 Сало (0,5 кг) 68,18 110,50 132,72 94,50 409,50 Мягкий творог (0,5 кг) 139,98 99,80 91,80 144,00 448,33 Твердый творог (0,5 кг) 219,50 206,70 224,97 229,00 447,00 "Кагор" (0,75 л) 109,00 84,00 79,00 109,00 298,91 Водка (0,5л) 89,99 89,90 90,60 89,99 281,52 Вместе: 1798,97 1828,9 1504,15 2015,11 4689,11

Как видим, дешевле всего получится купить продукты на пасхальную корзину в супермаркетах АТБ. Чтобы приобрести все необходимые продукты, вы потратите 1504,15 грн. В то же время, самым дорогим выбором будут магазины Good Wine. Здесь пасхальная корзина обойдется в 4689,11 грн. Разница в стоимости пасхальной корзины между этими двумя ритейлерами составляет 32%. Второе место по дешевке продуктов на Пасху занимает "Сильпо". Стоимость пасхальной корзины здесь составляет 1798,97 грн.

Напомним, мы проанализировали цены на фрукты в Украине в апреле и как изменилась их стоимость в 2024 году. Несмотря на усилия украинских ритейлеров, удерживающих стремительный рост цен, стоимость некоторых продуктов в Украине с начала войны существенно выросла.

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