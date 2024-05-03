Сравнение цен на пасхальную корзину в супермаркетах Украины в 2024 году

Цены на Пасху в супермаркетах — во сколько в этом году украинцам обойдется праздничная корзина
Украинские верующие активно готовятся к наступлению Пасхи , которое приходится на 5 мая. Многие уже начали покупать продукты, чтобы освятить их в церкви. Стоимость пасхальной корзины в 2024 году, включающей традиционные куличи, яйца и колбасу, несколько выросла по сравнению с предыдущим годом.
Новини.LIVE сравнили цены на пасхальную корзину в наиболее популярных супермаркетах Украины, и рассказывают, где за нее придется заплатить больше, а где будут наиболее выгодные предложения.
Что происходит с ценами на продукты в Украине перед Пасхой
В супермаркетах Украины уже возросла стоимость традиционных праздничных продуктов для пасхальной корзины. По оценкам Национального научного центра "Институт аграрной экономики", украинцы ожидают потратить на 17,6% больше на продукты к Пасхе, чем в прошлом году.
В 2024 году цена пасхальной корзины выросла до 1652,05 грн. Он содержит традиционные составляющие, такие, как домашняя пасха, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, огурцы, помидоры, яблоки и вино "Кагор".
На Пасху в Украине могут повыситься цены на яйца, однако это не повлияет на общую ценовую динамику благодаря достаточному предложению.
Кроме того, не прогнозируют повышения цен и торговые сети. Объем предложения яиц достаточен для удовлетворения спроса перед праздником. Об этом сообщил глава Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко.
"Традиционно в канун праздника спрос на яйца увеличивается, однако в этом году это, опять же, не будет иметь существенного влияния, и потребители могут рассчитывать на доступные ценовые предложения в достаточном количестве", — подчеркнул он.
Карпенко утверждает, что в течение следующих дней возможно временное повышение цен, однако это не повлечет за собой общего увеличения стоимости на рынке из-за обилия товаров, доступных для продажи.
Руководитель маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович разделяет это мнение. Она отметила, что благодаря избытку предложения цены на яйца остаются ниже, чем в прошлом. Она предполагает небольшое повышение на 15% перед Пасхой, что типично для предпраздничного периода.
Согласно подсчетам The Page за последние восемь лет (с 2016 по 2024 год), стоимость пасхальной корзины увеличилась в 3,3 раза. По сравнению с 2020 годом цены удвоились. Динамика цен на пасхальную корзину в 2024 году составляет 12,9% для расширенного набора и 17,6% для базового. Эти показатели примерно соответствуют уровню инфляции, которая за период с апреля 2023 года по апрель 2024 года составляла около 18%.
В 2024 году темпы роста стоимости пасхальной корзины замедлились. В предыдущие два года они отражали инфляционные процессы, вызванные полномасштабной войной.
В ходе телемарафона член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин подтвердил замедление темпов роста цен на продукты. По его словам, многое зависит от того, какие продукты украинцы выбирают для праздников, однако в целом средняя стоимость пасхальной корзины выросла на 7-8%.
В то же время, по словам Пендзина, наблюдается существенное снижение цен на ряд продуктов, включая яйца — на 35%, муку — на 3%, и сахар — на 15%.
"Просто надо понимать, что есть определенные объективные причины, которые привели к такому падению, потому что это было связано, собственно, и с блокированием границ. То есть достаточно большой экспортный потенциал оставался в стране и, как следствие, давил на внутренний рынок относительно уменьшения цен", — добавил эксперт.
Сравнение цен на пасхальную корзину в супермаркетах Украины в 2024 году
Мы сравнили цены на продукты пасхальной корзины в супермакетах "Сільпо", "Фора", АТБ, Novus и Good Wine. Традиционно в пасхальную корзину входят кулич, яйца, домашняя колбаса, копченая колбаса, сельдь, буженина, сало, мягкий и твердый сыр, "Кагор" и водка.
|Название продукта
|"Сильпо"
|"Фора"
|АТБ
|Novus
|Good Wine
|Пасха (1 кг)
|258,00
|370,00
|165,60
|298,00
|1298,00
|Яйца (15 шт.)
|53,99
|62,25
|47,85
|59,99
|119,85
|Домашняя колбаса (0,5 кг)
|179,50
|149,95
|153,27
|224,50
|309,50
|Копченая колбаса (0,5 кг)
|274,50
|364,50
|254,74
|361,65
|257,50
|Сельдь (0,5 кг)
|181,98
|131,80
|145,40
|139,98
|454,50
|Буженина (0,5 кг)
|224,35
|159,50
|118,20
|264,50
|364,50
|Сало (0,5 кг)
|68,18
|110,50
|132,72
|94,50
|409,50
|Мягкий творог (0,5 кг)
|139,98
|99,80
|91,80
|144,00
|448,33
|Твердый творог (0,5 кг)
|219,50
|206,70
|224,97
|229,00
|447,00
|"Кагор" (0,75 л)
|109,00
|84,00
|79,00
|109,00
|298,91
|Водка (0,5л)
|89,99
|89,90
|90,60
|89,99
|281,52
|Вместе:
|1798,97
|1828,9
|1504,15
|2015,11
|4689,11
Как видим, дешевле всего получится купить продукты на пасхальную корзину в супермаркетах АТБ. Чтобы приобрести все необходимые продукты, вы потратите 1504,15 грн. В то же время, самым дорогим выбором будут магазины Good Wine. Здесь пасхальная корзина обойдется в 4689,11 грн. Разница в стоимости пасхальной корзины между этими двумя ритейлерами составляет 32%. Второе место по дешевке продуктов на Пасху занимает "Сильпо". Стоимость пасхальной корзины здесь составляет 1798,97 грн.
Напомним, мы проанализировали цены на фрукты в Украине в апреле и как изменилась их стоимость в 2024 году. Несмотря на усилия украинских ритейлеров, удерживающих стремительный рост цен, стоимость некоторых продуктов в Украине с начала войны существенно выросла.
Также мы писали, сколько стоит Кагор в супермаркетах Украины. Цены на вино "Кагор" в украинских супермаркетах относительно доступны.
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