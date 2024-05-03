Порівняння цін на великодній кошик у супермаркетах України у 2024 році

Великодні кошики. Фото: Суспільне

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Українські віряни активно готуються до наступу Великодня, який припадає на 5 травня. Багато хто вже почав купувати продукти, щоб освятити їх у церкві. Вартість великоднього кошика у 2024 році, що включає традиційні паски, яйця та ковбасу, трохи зросла порівняно з попереднім роком.

Новини.LIVE порівняли ціни на великодній кошик у найбільш популярних супермаркетах України та розповідають де за нього доведеться заплатити більше, а де будуть найбільш вигідні пропозиції.

Читайте також:

Що відбувається з цінами на продукти в Україні перед Великоднем

У супермаркетах України вже зросла вартість традиційних святкових продуктів для великоднього кошика. За оцінками Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", українці очікують витратити на 17,6% більше на продукти до Великодня, ніж минулого року.

2024 року ціна великоднього кошика зросла до 1 652,05 грн. Він містить традиційні складові, такі як домашня паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м'який і твердий сир, огірки, помідори, яблука та вино "Кагор".

На Великдень в Україні також можуть підвищитися ціни на яйця, проте це не вплине на загальну цінову динаміку завдяки достатній пропозиції.

Крім того, не прогнозують значного підвищення цін й торгові мережі. Обсяг пропозиції яєць достатній для задоволення попиту перед святом. Про це повідомив голова Асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко.

"Традиційно напередодні свята попит на яйця збільшується, однак в цьому році це, знову ж таки, не матиме суттєвого впливу, і споживачі можуть розраховувати на доступні цінові пропозиції в достатній кількості", — наголосив він.

Карпенко стверджує, що протягом наступних днів можливе тимчасове підвищення цін, проте це не спричинить загального збільшення вартості на ринку через достаток товарів, доступних для продажу.

Керівник маркетингу оптового ринку "Шувар" Тетяна Попович поділяє цю думку. Вона зазначила, що завдяки надлишку пропозиції ціни на яйця залишаються нижчими, ніж торік. Вона передбачає невелике підвищення на 15% перед Великоднем, що є типовим для передсвяткового періоду.

Згідно з підрахунками The Page за останні вісім років (з 2016 по 2024 рік), вартість великоднього кошика збільшилась у 3,3 раза. Порівняно з 2020 роком, ціни подвоїлися. Динаміка цін на великодній кошик у 2024 році становить 12,9% для розширеного набору та 17,6% для базового. Ці показники приблизно відповідають рівню інфляції, яка за період із квітня 2023-го по квітень 2024 року становила близько 18%.

У 2024 році темпи зростання вартості великоднього кошика сповільнилися. У попередні два роки вони відбивали інфляційні процеси, спричинені повномасштабною війною.

Під час телемарафону член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин підтвердив уповільнення темпів зростання цін на продукти. За його словами, багато залежить від того, які продукти українці обирають для свят, проте загалом середня вартість великоднього кошика зросла на 7-8%.

Водночас за словами Пендзина, спостерігається істотне зниження цін на низку продуктів, включаючи яйця — на 35%, борошно — на 3%, і цукор — на 15%.

"Просто треба розуміти, що є певні об’єктивні причини, які призвели до такого падіння, бо це було пов’язано, власне, і з блокуванням кордонів. Тобто досить великий експортний потенціал залишався в країні та, як наслідок, тиснув на внутрішній ринок стосовно зменшення цін", — додав експерт.

Порівняння цін на великодній кошик у супермаркетах України у 2024 році

Ми порівняли ціни на продукти великоднього кошика у супермакетах "Сільпо", "Фора", АТБ, Novus та Good Wine. Традиційно до великоднього кошика входять паска, яйця, домашня ковбаса, копчена ковбаса, оселедець, буженина, сало, м'який і твердий сири, "Кагор" та горілка.

Порівняння цін на великодній кошик у супермаркетах України у 2024 році. Інфографіка: Новини.LIVE

Порівняння цін на великодній кошик у супермаркетах України у 2024 році Назва продукту "Сільпо" "Фора" АТБ Novus Good Wine Паска (1 кг) 258,00 370,00 165,60 298,00 1298,00 Яйця (15 шт.) 53,99 62,25 47,85 59,99 119,85 Домашня ковбаса (0,5 кг) 179,50 149,95 153,27 224,50 309,50 Копчена ковбаса (0,5 кг) 274,50 364,50 254,74 361,65 257,50 Оселедець (0,5 кг) 181,98 131,80 145,40 139,98 454,50 Буженина (0,5 кг) 224,35 159,50 118,20 264,50 364,50 Сало (0,5 кг) 68,18 110,50 132,72 94,50 409,50 М'який сир (0,5 кг) 139,98 99,80 91,80 144,00 448,33 Твердий сир (0,5 кг) 219,50 206,70 224,97 229,00 447,00 Кагор (0,75 л) 109,00 84,00 79,00 109,00 298,91 Горілка (0,5 л) 89,99 89,90 90,60 89,99 281,52 Разом: 1798,97 1828,9 1504,15 2015,11 4689,11

Як бачимо, найдешевше вийде купити продукти на великодній кошик в супермаркетах АТБ. Щоб придбати всі необхідні продукти ви витратите 1 504,15 грн. Водночас найдорожчим вибором будуть магазини Good Wine. Тут великодній кошик обійдеться у 4 689,11 грн. Різниця у вартості великоднього кошика між цими двома ритейлерами складає 32%. Друге місце з дешевини продуктів на Великдень займає "Сільпо". Вартість великоднього кошика тут складає 1 798,97 грн.

Нагадаємо, ми проаналізували ціни на фрукти в Україні у квітні та як змінилась їхня вартість у 2024 році. Попри зусилля українських ритейлерів, які утримують стрімке зростання цін, вартість деяких продуктів в Україні з початку війни суттєво зросла.

Також ми писали, скільки коштує "Кагор" в супермаркетах України. Ціни на вино "Кагор" в українських супермаркетах відносно доступні.