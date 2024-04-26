Цены на зерновые в Украине по состоянию на 26 апреля 2024 года — сколько стоит ячмень

Уборка ячменя. Фото: УНІАН

Цены на ячмень снова начали расти из-за повышенного спроса на эту культуру как в Украине, так и за ее пределами. По словам экспертов, это связано с увеличением производства кормов для животных, а также повышенным спросом на ячмень для производства алкогольных напитков.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 26 апреля 2024 года.

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По состоянию на 26 апреля средняя цена на ячмень в Украине составляет 5 167 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 26 апреля 2024 года. Фото: tripoli.land

После незначительного спада цены на ячмень в Украине снова начали расти. В четверг, 18 апреля, цена ячменя составляла 5 121 грн за тонну и продержалась на таком уровне до понедельника, 22 апреля. Во вторник, 23 апреля, тонна ячменя стоила 5 152 грн, а в среду, 24 апреля, — 5 162 грн. В четверг, 25 апреля, стоимость ячменя снова выросла и составила уже 5 167 грн за тонну. На этом уровне зерновая культура держится и сегодня.

Недельная динамика изменения цен на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Что с экспортом зерновых в Украине

Член экономического дискуссионного клуба, Олег Пендзин, отмечает, что к началу войны украинские аграрии производили 110 миллионов тонн зерновых вместе с масличными культурами. В настоящее время эта цифра сократилась до 78 миллионов тонн. Эксперт объясняет, что это произошло из-за потери крупных посевных площадей на востоке страны. На внутреннее потребление в Украине требуется 12-15 миллионов тонн, поэтому почти все остатки идут на экспорт, 90% которого проходит морским путем.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит, потому что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на пшеницу и подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и сои.

Мы также писали, что Украина значительно увеличила экспорт чёрных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн долларов. В то же время, существенно сократились показатели экспорта зерновых культур — на 8,1%, или на 1,838 млрд долларов в денежном эквиваленте.