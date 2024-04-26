Ціни на зернові в Україні станом на 26 квітня 2024 року — скільки коштує ячмінь

Збирання ячменю. Фото: УНІАН

Ціни на ячмінь знову почали зростати через підвищений попит на цю культуру як в Україні, так і за її межами. За словами експертів, це пов'язано зі збільшенням виробництва кормів для тварин, а також з підвищеним попитом на ячмінь для виробництва алкогольних напоїв.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 26 квітня 2024 року.

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Станом на 26 квітня середня ціна на ячмінь в Україні становить 5 167 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 26 квітня 2024 року. Фото: tripoli.land

Після незначного спаду ціни на ячмінь в Україні знову почали зростати. У четвер, 18 квітня, ціна ячменю становила 5 121 грн за тонну і протрималась на такому рівні до понеділка, 22 квітня. У вівторок, 23 квітня, тонна ячменю коштувала 5 152 грн, а у середу, 24 квітня, — 5 162 грн. У четвер, 25 квітня, вартість ячменю знову зросла і становила вже 5 167 грн за тонну. На цьому рівні зернова культурв тримається й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни цін на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Що з експортом зернових в Україні

Член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зауважує, що до початку війни українські аграрії виробляли 110 мільйонів тонн зернових разом з олійними культурами. Зараз ця цифра скоротилася до 78 мільйонів тонн. Експерт пояснює, що це сталося через втрату великих посівних площ на сході країни. На внутрішнє споживання Україна потребує 12-15 мільйонів тонн, тож майже всі залишки йдуть на експорт, 90% якого проходить морським шляхом.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на пшеницю та соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та сої.

Ми також писали, що Україна значно збільшила експорт чорних металів. Відповідний показник зріс на 46,2% і становив 522,5 млн доларів. Водночас суттєво скоротились показники експорту зернових культур — на 8,1%, або на 1,838 млрд доларів у грошовому еквіваленті.