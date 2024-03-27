Цены на зерновые в Украине на 27 марта 2024 года

Уборка урожая. Фото: rawpixel.com/Freepik

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Экспорт украинского ячменя столкнулся с серьезными препятствиями из-за войны с Россией и протестов европейских фермеров. До начала конфликта с Россией Украина занимала лидирующие позиции на мировом рынке зерновых культур. Однако вторжение России и постоянные обстрелы украинских портов на Черном море значительно повредили экспортерам украинского зерна. В то же время перевозчики столкнулись с блокированием наземных маршрутов на западных границах Украины европейскими фермерами. Кроме того, стало известно, что с 1 апреля Польша останавливает транзит украинской агропродукции. Через территорию страны запрещено перевозить украинский рапс, кукурузу, пшеницу и подсолнечник.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 27 марта 2024 года.

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По состоянию на 27 марта средняя цена на ячмень в Украине составляет 4 896 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 27 марта 2024 года. Фото: tripoli.land

Цена на ячмень за последние дни выросла на 2,7%. Так, во вторник, 19 марта, средняя стоимость тонны ячменя составляла 4 763 грн. Почти всю неделю цена ячменя колебалась в районе 4 820 грн. Во вторник, 26 марта, стоимость тонны этой зерновой культуры выросла до своего недельного максимума в 4 896 грн. Такая стоимость этой зерновой культуры держится и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на ячмень в Украине

Цены на ячмень подвержены влиянию множества факторов, включая общее мировое предложение этой культуры, сезонные изменения урожайности, особенности логистики и транспортировки в разные регионы, а также уровня спроса. Кроме того, установленные стандарты качества, процедуры стандартизации, таможенное регулирование и сертификационные процедуры также оказывают существенное влияние на спрос и ценообразование на рынке ячменя.

Проблемы с поставками ячменя могут возникнуть из-за несогласованности в транспортных процессах, что приводит к задержкам в экспорте зерновых грузов и увеличению цен. Российское вторжение в Украину оказало серьезное влияние на цены на зерновом рынке. Несмотря на войну с Россией, Украина продолжает оставаться одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерновых культур, включая ячмень.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на сою и пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и подсолнечника.

Мы также сообщали, что десятки судов находятся на погрузке в портах Большой Одессы. Большинство объема экспорта составляет агропродукция, однако значительную часть занимает металлургическая промышленность.